ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.02
usd:
331.15
bux:
0
2026. április 7. kedd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: X/Volodimir Zelenszkij

Tűzszünetet javasolt Kijev – itt vannak a részletek

Infostart

Volodimir Zelenszkij energetikai létesítményekre vonatkozó részleges tűzszünetet javasolt Oroszországnak – derült ki az ukrán elnök hétfő esti videóüzenetébből.

Kijev amerikai közvetítőkön keresztül korábban javaslatot tett Moszkvának, hogy kölcsönösen hagyjanak fel a másik fél energiainfrastruktúrája elleni csapásokkal.

„Amennyiben Oroszország hajlandó felhagyni a támadásokkal energetikai létesítményeink ellen, úgy mi is készek vagyunk ugyanolyan módon válaszolni” – hangoztatta az ukrán vezető.

Az ukrán elnök közölte, hogy előzetesen a hadsereg főparancsnokságával Oroszország területén lévő objektumok elleni további támadásokat beszélt meg.

Hozzátette: Ukrajna fegyveres erői azon dolgoznak, hogy korlátozzák Oroszország azon képességét, hogy profitáljon az Iránnal vívott amerikai-izraeli háború okozta olajszektor-válságból. Ugyanis minden, amit Oroszország a megemelkedett olajárakból keres, a háborúra megy – fogalmazott Zelenszkij, aki elmondása szerint minden lépést helyesnek tart az orosz olajexport korlátozására.

Azt is elmondta, hogy Ukrajna korábban a húsvéti időszakra vonatkozó tűzszünetet javasolt Oroszországnak, de Moszkvának „semmi sem szent”.

Mint ismert, 2026 telén Oroszország ideiglenesen leállította az ukrán energiainfrastruktúra elleni csapásokat Donald Trump amerikai elnök kérésére. Az úgynevezett „energiafegyverszünet” négy napig tartott, január 29-től február 1-ig. Az orosz erők ebben az időszakban is folyamatosan támadták a civil célpontokat.

Az elmúlt hetekben Ukrajna fokozta az orosz olajlétesítmények elleni támadásait. A leningrádi területen található Uszty-Luga kikötőjét ismételten találat érte, ahogy Novorosszijszkban Dél-Oroszország legnagyobb olajterminálját is.

Kijev továbbra sem indította újra Magyarország és Szlovákia felé a Barátság kőolajvezetéket.

Kezdőlap    Külföld    Tűzszünetet javasolt Kijev – itt vannak a részletek

oroszország

ukrajna

tűzszünet

energetika

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kutató: a leszakadó középosztály indulhat el Európa felé
Iráni válság

Kutató: a leszakadó középosztály indulhat el Európa felé
A háború elől menekülők csak egy kisebb részét tehetik ki annak a migrációs hullámnak, amely feltehetőleg Iránból a közeli jövőben elindul; a háború befejeződése fékezni tudná a folyamatot, de van egy réteg a 90 milliós országban, amely még össze tud szedni annyit, hogy útnak induljon egy jobb élet reményében – vélekedett az InfoRádióban Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője.
 

Donald Trump úgy érzi, Irán új vezetése „élesebb eszű", mint a korábbi

Irán a poklot kockáztatja? Nem kérnek a tűszünetből, mást akarnak

VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elérkeztünk a végső határidőhöz, Amerika végzetes csapásra készül - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Elérkeztünk a végső határidőhöz, Amerika végzetes csapásra készül - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Irán teljes elpusztítása következhet, ha nem állapodik meg Teherán Washingtonnal ma a háború lezárásáról - mondta Donald Trump amerikai elnök tegnap esti beszédében. Amerika az elnök terve szerint erőműveket és hidakat bombázna. A forradalmi gárda "alaptalannak" nevezte Trump fenyegetőzését. Közben csökken az iráni megtorlócsapások intenzitása: Izrael ellen több mint 12 óra szünet után indult újabb rakétatámadás ma reggel. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jön J. D. Vance, lezárják fél Budapestet: itt a lista, erre nem lehet közlekedni kedden

Jön J. D. Vance, lezárják fél Budapestet: itt a lista, erre nem lehet közlekedni kedden

A diplomáciai esemény miatt a rendőrség és a BKK is komoly, esetenként szakaszos útlezárásokra figyelmeztet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
‘Sights that no human has ever seen’: Artemis II crew bound for Earth after lunar fly-by and solar eclipse

‘Sights that no human has ever seen’: Artemis II crew bound for Earth after lunar fly-by and solar eclipse

The astronauts lost connection with Nasa while behind the Moon, as they passed the furthest point humans have ever travelled from Earth.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 7. 07:31
Hatalmas akciót hajtottak végre az amerikaiak Iránban, súlyos döntésre is kényszerültek
2026. április 7. 07:09
Kiverte a biztosítékot a YouTube a fehéroroszoknál
×
×