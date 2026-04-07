Tűzszünetet javasolt Kijev – itt vannak a részletek

Kijev amerikai közvetítőkön keresztül korábban javaslatot tett Moszkvának, hogy kölcsönösen hagyjanak fel a másik fél energiainfrastruktúrája elleni csapásokkal.

„Amennyiben Oroszország hajlandó felhagyni a támadásokkal energetikai létesítményeink ellen, úgy mi is készek vagyunk ugyanolyan módon válaszolni” – hangoztatta az ukrán vezető.

Az ukrán elnök közölte, hogy előzetesen a hadsereg főparancsnokságával Oroszország területén lévő objektumok elleni további támadásokat beszélt meg.

Hozzátette: Ukrajna fegyveres erői azon dolgoznak, hogy korlátozzák Oroszország azon képességét, hogy profitáljon az Iránnal vívott amerikai-izraeli háború okozta olajszektor-válságból. Ugyanis minden, amit Oroszország a megemelkedett olajárakból keres, a háborúra megy – fogalmazott Zelenszkij, aki elmondása szerint minden lépést helyesnek tart az orosz olajexport korlátozására.

Azt is elmondta, hogy Ukrajna korábban a húsvéti időszakra vonatkozó tűzszünetet javasolt Oroszországnak, de Moszkvának „semmi sem szent”.

Mint ismert, 2026 telén Oroszország ideiglenesen leállította az ukrán energiainfrastruktúra elleni csapásokat Donald Trump amerikai elnök kérésére. Az úgynevezett „energiafegyverszünet” négy napig tartott, január 29-től február 1-ig. Az orosz erők ebben az időszakban is folyamatosan támadták a civil célpontokat.

Az elmúlt hetekben Ukrajna fokozta az orosz olajlétesítmények elleni támadásait. A leningrádi területen található Uszty-Luga kikötőjét ismételten találat érte, ahogy Novorosszijszkban Dél-Oroszország legnagyobb olajterminálját is.

Kijev továbbra sem indította újra Magyarország és Szlovákia felé a Barátság kőolajvezetéket.