Elhunyt a legendás író

Százéves korában elhunyt Jean-Pierre Faye francia filozófus és író, akinek neve összeforrt a „patkóelmélettel”. Munkássága jelentős hatást gyakorolt a politikai gondolkodásra és a modern eszmetörténetre.

Egy héttel ezelőtt Toulouse-ban hunyt el Jean-Pierre Faye, a 20. századi francia szellemi élet meghatározó alakja, aki filozófusként, esszéistaként és íróként egyaránt maradandót alkotott. Kutatásainak középpontjában a politikai ideológiák működése, a nyelv szerepe és a totalitárius rendszerek gondolkodásmódja állt – írja összegzésében a kiskegyed.hu.

Nevéhez fűződik

a patkóelmélet megfogalmazása, amely szerint a politikai spektrum szélsőséges irányzatai – bár ideológiailag egymással szemben helyezkednek el – bizonyos pontokon hasonló működési mintázatokat mutathatnak.

Az elmélet élénk vitákat váltott ki a politikatudomány és a filozófia területén, és máig gyakran hivatkozási alapként szolgál.

Faye munkássága nemcsak az akadémiai világban volt jelentős: számos regényt és esszét is publikált, amelyekben a történelem, a politika és a nyelv kapcsolatát vizsgálta. Írásai több generáció gondolkodására hatottak, és hozzájárultak a modern politikai diskurzus alakulásához.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben". A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

