Egy hét múlva országgyűlési választás: sorra küldik a megfigyelőket a magyar pártok

Csütörtökön 16 óráig volt lehetőség a választási megfigyelők bejelentésére az országgyűlési választásra. A választási eljárási törvény szerint az országgyűlési választáson jelöltet állító jelölőszervezetek, valamint a független jelöltek külképviseletenként két-két megfigyelőt bízhattak meg a külképviseleti választási iroda munkájának és a külképviseleti szavazás menetének figyelemmel kísérésére.
Az NVB szombati online ülésén nyilvántartásba vette
- a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 5,
- a Fidesz-KDNP 39 és
- a Tisza Párt 29
külképviseleti megfigyelőjét.
Az NVB korábban már nyilvántartásba vette
- a Demokratikus Koalíció 1,
- a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 5
- és a Mi Hazánk Mozgalom 8
külképviseleti megfigyelőjét.
A választási eljárási törvény szerint az országgyűlési választáson pártlistát állító jelölőszervezetek a Nemzeti Választási Iroda (NVI) mellé legfeljebb öt-öt megfigyelőt bízhattak meg a szavazási iratok és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére. A közös jelöltet állító jelölőszervezetek együttesen voltak jogosultak az öt megfigyelő megbízására.
Az NVB szombati ülésén nyilvántartásba vette a Tisza Párt által bejelentett két megfigyelőt. Az NVB korábban már nyilvántartásba vette a Demokratikus Koalíció öt, a Fidesz-KDNP öt, a Tisza Párt három és a Mi Hazánk Mozgalom egy, az NVI mellé delegált megfigyelőjét.