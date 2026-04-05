2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
ARÉNA - PODCASTOK
Leadja szavazatát egy választópolgár a magyarországi országgyûlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson Magyarország csíkszeredai fõkonzulátusán 2022. április 3-án.
Nyitókép: MTI/Veres Nándor

Egy hét múlva országgyűlési választás: sorra küldik a megfigyelőket a magyar pártok

Infostart / MTI

Újabb választási megfigyelőket vett nyilvántartásba az április 12-ei országgyűlési választásra a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) szombati online ülésén.

Csütörtökön 16 óráig volt lehetőség a választási megfigyelők bejelentésére az országgyűlési választásra. A választási eljárási törvény szerint az országgyűlési választáson jelöltet állító jelölőszervezetek, valamint a független jelöltek külképviseletenként két-két megfigyelőt bízhattak meg a külképviseleti választási iroda munkájának és a külképviseleti szavazás menetének figyelemmel kísérésére.

Az NVB szombati online ülésén nyilvántartásba vette

  • a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 5,
  • a Fidesz-KDNP 39 és
  • a Tisza Párt 29

külképviseleti megfigyelőjét.

Az NVB korábban már nyilvántartásba vette

  • a Demokratikus Koalíció 1,
  • a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 5
  • és a Mi Hazánk Mozgalom 8

külképviseleti megfigyelőjét.

A választási eljárási törvény szerint az országgyűlési választáson pártlistát állító jelölőszervezetek a Nemzeti Választási Iroda (NVI) mellé legfeljebb öt-öt megfigyelőt bízhattak meg a szavazási iratok és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére. A közös jelöltet állító jelölőszervezetek együttesen voltak jogosultak az öt megfigyelő megbízására.

Az NVB szombati ülésén nyilvántartásba vette a Tisza Párt által bejelentett két megfigyelőt. Az NVB korábban már nyilvántartásba vette a Demokratikus Koalíció öt, a Fidesz-KDNP öt, a Tisza Párt három és a Mi Hazánk Mozgalom egy, az NVI mellé delegált megfigyelőjét.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

„Szabotázsakció” – Orbán Viktor videót tett ki a szerbiai gázvezeték ügyéről

Török Áramlat gázvezeték: szabotázs gyanújával nyomoz a szerb ügyészség Magyarkanizsán

Robbanószerek a szerb–magyar gázvezetéknél: Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsülést hívott össze vasárnap délutánra

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

2026. április 5. 20:30
Amerikában őrizetbe vették az iráni kormány felső vezetésének rokonait
2026. április 5. 19:54
Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint
