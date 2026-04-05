Egy hét múlva országgyűlési választás: sorra küldik a megfigyelőket a magyar pártok

Csütörtökön 16 óráig volt lehetőség a választási megfigyelők bejelentésére az országgyűlési választásra. A választási eljárási törvény szerint az országgyűlési választáson jelöltet állító jelölőszervezetek, valamint a független jelöltek külképviseletenként két-két megfigyelőt bízhattak meg a külképviseleti választási iroda munkájának és a külképviseleti szavazás menetének figyelemmel kísérésére.

Az NVB szombati online ülésén nyilvántartásba vette

a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 5,

a Fidesz-KDNP 39 és

a Tisza Párt 29

külképviseleti megfigyelőjét.

Az NVB korábban már nyilvántartásba vette

a Demokratikus Koalíció 1,

a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 5

és a Mi Hazánk Mozgalom 8

külképviseleti megfigyelőjét.

A választási eljárási törvény szerint az országgyűlési választáson pártlistát állító jelölőszervezetek a Nemzeti Választási Iroda (NVI) mellé legfeljebb öt-öt megfigyelőt bízhattak meg a szavazási iratok és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére. A közös jelöltet állító jelölőszervezetek együttesen voltak jogosultak az öt megfigyelő megbízására.

Az NVB szombati ülésén nyilvántartásba vette a Tisza Párt által bejelentett két megfigyelőt. Az NVB korábban már nyilvántartásba vette a Demokratikus Koalíció öt, a Fidesz-KDNP öt, a Tisza Párt három és a Mi Hazánk Mozgalom egy, az NVI mellé delegált megfigyelőjét.