2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Nyitókép: Pixabay

Ezúttal a bika nyert a matador ellen

Infostart / MTI

Halálosan megsebesített egy bika egy egykori matadort a dél-spanyolországi málagai arénában, amikor a város híres szülötte, Pablo Picasso képei ihlette hagyományos bikaviadal előkészületeiben segédkezett.

A torreádordinasztiából származó, országosan ismert 51 éves Ricardo Ortiz a teherautóról segített leszállítani a bikákat az arénában, amikor az egyikük erőszakosan rátámadt és felöklelte – közölte az eseményt szervező Lances de Futuro közleményében, őszinte részvétét fejezve ki.

A bikaviadalok világával szoros kapcsolatban álló családban felnőtt Ortiz több mint húsz éve vonult nyugdíjba, de továbbra is részt vette a bikák ellátásában Málaga legnagyobb arénájában, a 9000 fő befogadású la Malaguetában.

A baleset akkor történt, amikor Pablo Picasso képei megihlette bikaviadalra, a szombat este tartandó Corrida Picassianára készültek.

A díszítések, a torreádorok öltözete mind Picasso bikaviadallal foglalkozó alkotásai nyomán készültek. A festő nagy kedvelője volt a bikaviadaloknak és a bikáknak, amelyek számos vásznát megihlették.

A Corrida Picassianát 2003 óta hagyományosan nagyszombaton, a húsvéti ünnepek alatt tartják.

Spanyolországban évente mintegy 1500 bikaviadalt tartanak, gyakran vallási ünnepekkel egy időben, bár a kormány adatai szerint a számuk csökkenőben van.

Legutóbb 2016-ban halt meg egy bikaviadalon egy hivatásos bikaviador, Víctor Barrio, az ország keleti részén fekvő Teruelben

Kezdőlap    Külföld    Ezúttal a bika nyert a matador ellen

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

