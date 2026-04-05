Ezúttal a bika nyert a matador ellen

A torreádordinasztiából származó, országosan ismert 51 éves Ricardo Ortiz a teherautóról segített leszállítani a bikákat az arénában, amikor az egyikük erőszakosan rátámadt és felöklelte – közölte az eseményt szervező Lances de Futuro közleményében, őszinte részvétét fejezve ki.

A bikaviadalok világával szoros kapcsolatban álló családban felnőtt Ortiz több mint húsz éve vonult nyugdíjba, de továbbra is részt vette a bikák ellátásában Málaga legnagyobb arénájában, a 9000 fő befogadású la Malaguetában.

⚫️ Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ricardo Ortiz.



Ricardo ganó el Zapato de Oro y el premio a la mejor estocada en 1992, con una novillada de Cortijoliva.



En 1993 cortó 3 orejas en una novillada de Los Bayones.



Mucho ánimo a toda la familia y amigos.



?️ DEP pic.twitter.com/MR1ktEiom5 — Club Taurino Arnedo (@clubtaurino) April 4, 2026

A baleset akkor történt, amikor Pablo Picasso képei megihlette bikaviadalra, a szombat este tartandó Corrida Picassianára készültek.

A díszítések, a torreádorok öltözete mind Picasso bikaviadallal foglalkozó alkotásai nyomán készültek. A festő nagy kedvelője volt a bikaviadaloknak és a bikáknak, amelyek számos vásznát megihlették.

A Corrida Picassianát 2003 óta hagyományosan nagyszombaton, a húsvéti ünnepek alatt tartják.

Spanyolországban évente mintegy 1500 bikaviadalt tartanak, gyakran vallási ünnepekkel egy időben, bár a kormány adatai szerint a számuk csökkenőben van.

Legutóbb 2016-ban halt meg egy bikaviadalon egy hivatásos bikaviador, Víctor Barrio, az ország keleti részén fekvő Teruelben