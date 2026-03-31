Franciaországban börtönt kapott egy elfogott orosz tankhajó kapitánya

Az ügyészség indítványának megfelelően a nyugat-franciaországi Brest büntetőbírósága elfogató parancsot is kiadott a 39 éves Csen Csang-csie ellen, aki nem volt jelen az ítélethirdetésekor. Ügyvédje, Henri de Richemont azonnal bejelentette, hogy fellebbezni fog a büntetés ellen, amelyet „teljesen érthetetlennek" nevezett.
„Nem számítottam ilyen súlyos büntetésre" - mondta az ügyvéd, aki "tiszta és egyszerű felmentést" kért ügyfelének, aki jelenleg a tengeren tartózkodik.
A kapitány ellen azért indult eljárás, mert engedetlenséget tanúsított,
amikor a francia haditengerészet feltartóztatta és meg akarta vizsgálni a 244 méter hosszú Boracay tartályhajót szeptember 27-én, miközben az a breton partokhoz közeli Ouessant szigetének közelében, nemzetközi vizeken hajózott. A hajót, amely hamis benini zászló alatt közlekedett, azzal is gyanúsítják, hogy köze volt azokhoz a drónos berepülésekhez, amelyek néhány héttel korábban megzavarták a dániai légiforgalmat.
Beavatkozásuk során a francia haditengerészet katonái „különösen rosszindulatú magatartással találkoztak a kapitány részéről", ami arra kényszerítette őket, hogy "veszélyes manővert hajtsanak végre, amely balesetet okozhatott volna" - hangsúlyozta az ügyészség képviselője a február 23-i tárgyalási napon.
French military personnel have boarded an oil tanker Boracay, which is named on a list of "shadow fleet" ships and is suspected of involvement in drone activity that forced the closure of airports in Denmark last week.
A vádhatóság szerint a Boracay a feltartóztatáskor jelentős mennyiségű olajat szállított Oroszországból India felé tartva. Az olajszállító annak a flottának a tagja, amely lehetővé teszi Oroszország számára, hogy a szankciók ellenére is exportálja kőolaját, szerepel az Európai Unió által szankcionált hajók listáján.
„Esett az eső, és olyankor nem rakunk ki zászlót, amikor esik" - mondta a vádlott meghallgatásakor a perben.
Egy órával azután, hogy a L'Auvergne nevű francia fregatt megközelítette a tankerhajót, a legénység végül felhúzta Benin zászlaját. De a benini hatóságok addigra jeleztek Franciaországnak, hogy egyetlen olajszállító hajó sincs bejegyezve az országukban.
A Boracay parancsnoka egy ideig azzal érvelt, hogy a hajó tulajdonosának engedélyét várja ahhoz, hogy felengedje a francia hatóságokat a fedélzetre. Másfél óra vitatkozás után a francia tengerészek végül elfoglalták a hajót, anélkül hogy ellenállásba ütköztek volna a legénység részéről.
„A parancsnok két tűz közé került, a haditengerészet és a hajótulajdonos között" - mondta ügyvédje az AFP hírügynökségnek, kiemelve, hogy soha nem tagadta meg az engedelmességet.
A bíróság elutasította a védelem azon érveit, amely szerint a francia igazságszolgáltatás nem illetékes az ügyben.
„A francia jog alkalmazása a nemzetközi vizeken teljesen értelmetlen" - erősítette meg hétfőn Henri de Richemont. Szerinte ügyfelét nem lehet francia bíróság előtt elítélni azokért a cselekményekért, amelyek nemzetközi vizeken történtek. „A kapitánynak felrótt bűncselekmény esetén a nemzetközi jogot kell figyelembe venni" - hangsúlyozta, utalva az ENSZ tengerjogi egyezményére, amely alapján szerinte az ügyet egy kínai bíróság elé kellene utalni.
„Ha kell, elmegyünk a Semmítőszékre is. De be fogjuk tartatni a nemzetközi jogot" - mondta az ügyvéd.
A volt Boracay jelenleg Phoenix néven hajózik orosz zászló alatt.
A francia haditengerészet átvizsgálásakor a tanker fedélzetén egy orosz magánbiztonsági cég két alkalmazottja is tartózkodott, akik a legénység felügyeletéért és hírszerzésért voltak felelősek.