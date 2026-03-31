2026. március 31. kedd
A Boracay orosz olajszállító hajó
Nyitókép: gcaptain

Franciaországban börtönt kapott egy elfogott orosz tankhajó kapitánya

Infostart / MTI

Egy év börtönbüntetésre és 150 ezer eurós pénzbírságra ítélte egy francia bíróság az orosz árnyékflottához tartozó, a breton partoknál szeptemberben feltartóztatott olajszállító kínai parancsnokát.

Az ügyészség indítványának megfelelően a nyugat-franciaországi Brest büntetőbírósága elfogató parancsot is kiadott a 39 éves Csen Csang-csie ellen, aki nem volt jelen az ítélethirdetésekor. Ügyvédje, Henri de Richemont azonnal bejelentette, hogy fellebbezni fog a büntetés ellen, amelyet „teljesen érthetetlennek" nevezett.

„Nem számítottam ilyen súlyos büntetésre" - mondta az ügyvéd, aki "tiszta és egyszerű felmentést" kért ügyfelének, aki jelenleg a tengeren tartózkodik.

A kapitány ellen azért indult eljárás, mert engedetlenséget tanúsított,

amikor a francia haditengerészet feltartóztatta és meg akarta vizsgálni a 244 méter hosszú Boracay tartályhajót szeptember 27-én, miközben az a breton partokhoz közeli Ouessant szigetének közelében, nemzetközi vizeken hajózott. A hajót, amely hamis benini zászló alatt közlekedett, azzal is gyanúsítják, hogy köze volt azokhoz a drónos berepülésekhez, amelyek néhány héttel korábban megzavarták a dániai légiforgalmat.

Beavatkozásuk során a francia haditengerészet katonái „különösen rosszindulatú magatartással találkoztak a kapitány részéről", ami arra kényszerítette őket, hogy "veszélyes manővert hajtsanak végre, amely balesetet okozhatott volna" - hangsúlyozta az ügyészség képviselője a február 23-i tárgyalási napon.

A vádhatóság szerint a Boracay a feltartóztatáskor jelentős mennyiségű olajat szállított Oroszországból India felé tartva. Az olajszállító annak a flottának a tagja, amely lehetővé teszi Oroszország számára, hogy a szankciók ellenére is exportálja kőolaját, szerepel az Európai Unió által szankcionált hajók listáján.

„Esett az eső, és olyankor nem rakunk ki zászlót, amikor esik" - mondta a vádlott meghallgatásakor a perben.

Egy órával azután, hogy a L'Auvergne nevű francia fregatt megközelítette a tankerhajót, a legénység végül felhúzta Benin zászlaját. De a benini hatóságok addigra jeleztek Franciaországnak, hogy egyetlen olajszállító hajó sincs bejegyezve az országukban.

A Boracay parancsnoka egy ideig azzal érvelt, hogy a hajó tulajdonosának engedélyét várja ahhoz, hogy felengedje a francia hatóságokat a fedélzetre. Másfél óra vitatkozás után a francia tengerészek végül elfoglalták a hajót, anélkül hogy ellenállásba ütköztek volna a legénység részéről.

„A parancsnok két tűz közé került, a haditengerészet és a hajótulajdonos között" - mondta ügyvédje az AFP hírügynökségnek, kiemelve, hogy soha nem tagadta meg az engedelmességet.

A bíróság elutasította a védelem azon érveit, amely szerint a francia igazságszolgáltatás nem illetékes az ügyben.

„A francia jog alkalmazása a nemzetközi vizeken teljesen értelmetlen" - erősítette meg hétfőn Henri de Richemont. Szerinte ügyfelét nem lehet francia bíróság előtt elítélni azokért a cselekményekért, amelyek nemzetközi vizeken történtek. „A kapitánynak felrótt bűncselekmény esetén a nemzetközi jogot kell figyelembe venni" - hangsúlyozta, utalva az ENSZ tengerjogi egyezményére, amely alapján szerinte az ügyet egy kínai bíróság elé kellene utalni.

„Ha kell, elmegyünk a Semmítőszékre is. De be fogjuk tartatni a nemzetközi jogot" - mondta az ügyvéd.

A volt Boracay jelenleg Phoenix néven hajózik orosz zászló alatt.

A francia haditengerészet átvizsgálásakor a tanker fedélzetén egy orosz magánbiztonsági cég két alkalmazottja is tartózkodott, akik a legénység felügyeletéért és hírszerzésért voltak felelősek.

franciaország

árnyékflotta

boracay

Olaj, gáz? – Más fontos nyersanyagok is a Közel-Keleten rekednek most

A Hormuzi-szoros lezárása miatt jelenleg hélium és alumínium sem jut ki a térségből. Tatár Mihály, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője az InfoRádióban elmondta: a válság nagyon sok alaptermék árát befolyásolja – a vegyipar különösen érintett –, Európának pedig ázsiai beszerzőkkel kell versenyeznie ugyanazokért a szállítmányokért.
Hortay Olivér: nem okoz fennakadást a hazai gázellátásban a Török Áramlat nyári leállítása

A földgázszállító a protokoll szerint már több hónappal korábban bejelenti, mikor hajtják végre a szükséges karbantartási munkálatokat, így a júniusi, nyolc napi leállásból fakadó kiesésre a kereskedők és a tárolók is előre fel tudnak készülni – mondta az InfoRádióban a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője. A szakértő arra is kitért, milyen következményei lehetnek annak, hogy a magyar állam júliustól megtiltaná a földgázszállítást Ukrajnába.
A Kutyapárt már régen nem viccpárt.
Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek.
 
Dobrev Klára
a Demokratikus Koalíció elnöke, a párt választási listavezetője
Eltörlik a bankkártyás fizetési pótdíjat, kiakadtak a bankok és a boltok Ausztráliában

Az ausztrál jegybank október 1-jétől betiltja a kártyahasználati pótdíjakat. Ez a lépés becslések szerint évi 1,6 milliárd ausztrál dolláros megtakarítást jelent a fogyasztóknak, azonban a bankok és a vállalkozások egyaránt élesen bírálják.

Kiadták a figyelmeztetést: viharos széllökések és eső érkezik kedden

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzést adott ki Magyarország észak-nyugati területére kedd éjfélig.

Netanyahu says military aims in Iran 'beyond halfway' complete, as Kuwaiti oil tanker hit in Dubai

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

