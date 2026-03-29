2026. március 29. vasárnap
A lengyel 16. gépesített hadosztály által közreadott képen az Európai Unióba igyekvő migránsok a lengyel határt védő szögesdrótkerítés fehérorosz oldalán, az előtérben lengyel katona a kelet-lengyelországi Kuznica térségében 2021. november 8-án. A lengyel-fehérorosz határon feszültség alakult ki a Fehéroroszország felől az Európai Unióba igyekvő több ezer migráns miatt. A lengyel hatóságok november 12-i becslése szerint 3-4 ezer migráns tartózkodik a fehérorosz-lengyel határ mentén, és a számuk folyamatosan gyarapodik.
Nyitókép: Az Európai Unióba igyekvő migránsok a lengyel határt védő szögesdrótkerítés fehérorosz oldalán, az előtérben lengyel katona a kelet-lengyelországi Kuznica térségében 2021. november 8-án. MTI/EPA/Lengyel 16. gépesített hadosztály

Varsó számára marad a szigor

Infostart / MTI

Lengyelország a folytatódó migrációs nyomásra hivatkozva további hat hónappal meghosszabbítja az ideiglenes ellenőrzéseket a német és a litván határon - jelentette be a lengyel belügyminisztérium.

A döntés célja az illegális migráció elleni fellépés és az ország biztonságának megőrzése.

Lengyelország több más európai uniós tagállam példáját követve 2025 júliusában vezetett be ideiglenes határellenőrzést a német és litván határon az illegális bevándorlás visszaszorítása érdekében.

Az intézkedést legutóbb tavaly októberben hosszabbították meg arra hivatkozva, hogy ellenőrzés alatt kell tartani a balti országokból Lengyelországon át haladó, Nyugat-Európába irányuló migrációs útvonalat.

lengyelország

migráció

határellenőrzés

Éles üzenetváltás az ukrán és a magyar külügyminiszter között

Az ukrán kormány azt reméli, hogy a magyarországi választás eredménye az Ukrajnát segítő, 90 milliárd eurós európai uniós hitelcsomag felszabadításához vezet, és lehetővé teszi az Oroszországgal szembeni újabb EU-szankciók életbe lépését is - jelentette ki Andrij Szibiha külügyminiszter az Ukrinform hírportál párizsi tudósítójának adott interjúban. Szijjártó Péter szerint ez is azt mutatja, hogy ahogy közeledik a választás napja, úgy válik egyre nyíltabbá az ukrán beavatkozás
VIDEÓ
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Iráni nagyvárosokat támad Amerika és Izrael, a világ legnagyobb alumíniumgyártóját érték a válaszcsapások – Háborús híreink vasárnap

Vasárnap hajnalban folytatódtak az Irán elleni amerikai és izraeli légitámadások, miközben Irán Izraelt támadta.

Vacsora közben csapott le a váratlan baj: azonnal a Földre kellett hozni a rutinos asztronautát

Elmondása szerint azóta sem tapasztalt hasonlót, és teljesen jól érzi magát.

Israel says industrial site on fire after Iranian attack as hundreds mourn killed journalists in Lebanon

Israel's fire service say a "hazardous materials incident" has been declared following the blaze in the south of the country, as strikes continue across the Middle East.

