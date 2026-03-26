Megbénította a havazás fél Horvátországot – videó

Csütörtök reggel a hegyvidéki területeken heves havazást hozott magával az országba betörő hidegfront, írja a Hrvatski glasnik horvát napilap cikke alapján az Index.

Heves havazásra és erős széllökésekre figyelmeztetnek sokfelé (Károlyváros megye, Tengermelléki-fennsík, Lika-Senj megye). A magasabb területeken több centiméter hó hullhat csütörtök estig.

A hatóságok arra kérik a sofőröket, hogy a havas utakon fokozott óvatossággal vezessenek, és tevékenységeiket az időjárási körülményekhez igazítsák.

Az alacsonyabban fekvő területeken záporok és zivatarok kialakulása várható országszerte. A horvát Index szerint az ország nagy részén nedvesek és csúszósak az utak. A heves esőzések miatt nagy mennyiségű víz marad az utakon, az Adriai-tengeren jelenleg erős szél tombol.

