2026. május 6. szerda Frida, Ivett
Vádlottak a Katzenbach-gyilkosság perén a Fõvárosi Ítélõtábla tárgyalótermében 2026. május 6-án. A másodfokon eljáró Fõvárosi Ítélõtábla hatályon kívül helyezte a Katzenbach-gyilkosságban hozott elsõfokú ítéletet és egyben új eljárás lefolytatását írta elõ. A táblabíróság fenntartotta a három vádlott letartóztatását.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Újratárgyalás jön a Katzenbach-gyilkosság ügyében – Curtis elsírta magát

ELŐZMÉNYEK

Jogerős ítéletet hirdetett a Fővárosi Ítélőtábla a Katzenbach-gyilkosság ügyében. A vád szerint három férfi ölte meg az MTK egykori labdarúgóját, majd a holttestet elrejtették, maradványaira csak 11 évvel később találtak rá. A történtek miatt H. Lászlót, Sz. Lajost és L. Istvánt is életfogytiglanig tartó szabadságvesztésre ítélte egy évvel ezelőtt a bíróság. Ezt a Fővárosi Ítélőtábla most hatályon kívül helyezte.

Borbás Virág Bernadett, a tanács elnöke a tárgyalás elején kihirdette, hogy a korábbi ítéletet hatályon kívül helyezi az ítélőtábla. Így a Fővárosi Törvényszék másik bírói tanácsa tárgyalja újra a több évtizeddel ezelőtt elkövetett gyilkosságot, az elsőfokú, életfogytig tartó szabadságvesztés mostantól nem érvényes a vádlottakra nézve.

A teremben hatalmas volt az öröm a hozzátartozók részéről, Sz. Lajos testvére, Curtis és több családtag is sírva fakadt az ítélet kihirdetésekor – olvasható az Index tudósításában.

Korábban mind a három férfi ártatlannak vallotta magát az ítélőtábla előtt. H. László elsőrendű vádlott egy kézzel írott szöveget olvasott fel, a második oldalnál azonban már elcsuklott a hangja. Hangsúlyozta, hogy mindvégig együttműködő volt, minden kérdésre válaszolt, még a poligráfos vizsgálatot is vállalta, még sincs olyan pontja az elsőfokú ítéletnek, amibe ne tudna belekötni.

A másodrendű Sz. Lajos, Curtis testvére szintén egy rövid szöveget olvasott fel a bíróságnak, amiben hangsúlyozta, hogy elfáradt és megtört, amiért az elmúlt öt évben szigorított körülmények között él.

„Öt év alatt teljesen leépültem mentálisan és fizikálisan is, az elsőfokú bíróság a katonai múltamat is ellenem fordította. Ezt visszautasítom minden katona nevében, nem vagyok gyilkos! Nem tudnék senkit se ok nélkül megölni” – idézi Sz. Lajost a lap.

Végül a harmadrendű L. István kapott lehetőséget, és az utolsó szó jogán kiemelte, hogy soha nem találkozott a koronatanúként emlegetett H. Attilával, csak a szembesítésen látta őt. A vádlott ezek után egy kézzel írott szöveget felolvasva igyekezett H. Attila minden állítását megcáfolni. L. hangja a beszéde végére, az előtte szólókhoz hasonlóan, szintén elcsuklott, amikor a családjáról beszélt.

Hangsúlyozta azt is, hogy a dzsúdós múltja nem indok arra, hogy emberölésre hajlamos lenne, mert a sport nem erre tanította.

Curtis a legutóbbi alkalommal nyilatkozott az Indexnek a tárgyalással kapcsolatban, akkor azt mondta, hogy bizakodásra ad nekik okot az, hogy egy héttel későbbre halasztotta az ítélet kihirdetését a bíróság. Hozzátette, nagyon megviseli, amiért így kell látnia a testvérét, hisz rendkívül közel állnak egymáshoz.

Az orvostudomány már sok szervünk átültetésére képes, a szemet azonban egyelőre nem tudják átültetni, viszont magyar kutatók is dolgoznak olyan génsebészeti fejlesztéseken, amelyek millióknak adhatják vissza a látás vagy az életlátás képességét. Erről Nagy Zoltán Zsolt Széchenyi-díjas szemész professzor, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.
Szombaton alakul meg az új Országgyűlés, kétharmados többségében tiszás politikusokkal, jelentős kisebbségbe szorult Fidesz- és KDNP-frakciókkal, valamint egy 6 fős Mi Hazánk-frakcióval. Közzétették a parlamenti napirendi javaslatot is.
 

Várhatóan három nap múlva Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, és az utasokat onnan juttatják haza az európai uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül - jelentette be Mónica García spanyol egészségügyi miniszter szerdán Madridban, amelyről az MTI számolt be.

A GVH szerint nem várt költségeket okozhatott a telekommunikációs cég a fogyasztók számára.

The ship is currently in Cape Verde - three patients, including the 56-year-old from Britain, were evacuated to the Netherlands on Wednesday.

