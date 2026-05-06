Újratárgyalás jön a Katzenbach-gyilkosság ügyében – Curtis elsírta magát

Borbás Virág Bernadett, a tanács elnöke a tárgyalás elején kihirdette, hogy a korábbi ítéletet hatályon kívül helyezi az ítélőtábla. Így a Fővárosi Törvényszék másik bírói tanácsa tárgyalja újra a több évtizeddel ezelőtt elkövetett gyilkosságot, az elsőfokú, életfogytig tartó szabadságvesztés mostantól nem érvényes a vádlottakra nézve.

A teremben hatalmas volt az öröm a hozzátartozók részéről, Sz. Lajos testvére, Curtis és több családtag is sírva fakadt az ítélet kihirdetésekor – olvasható az Index tudósításában.

Korábban mind a három férfi ártatlannak vallotta magát az ítélőtábla előtt. H. László elsőrendű vádlott egy kézzel írott szöveget olvasott fel, a második oldalnál azonban már elcsuklott a hangja. Hangsúlyozta, hogy mindvégig együttműködő volt, minden kérdésre válaszolt, még a poligráfos vizsgálatot is vállalta, még sincs olyan pontja az elsőfokú ítéletnek, amibe ne tudna belekötni.

A másodrendű Sz. Lajos, Curtis testvére szintén egy rövid szöveget olvasott fel a bíróságnak, amiben hangsúlyozta, hogy elfáradt és megtört, amiért az elmúlt öt évben szigorított körülmények között él.

„Öt év alatt teljesen leépültem mentálisan és fizikálisan is, az elsőfokú bíróság a katonai múltamat is ellenem fordította. Ezt visszautasítom minden katona nevében, nem vagyok gyilkos! Nem tudnék senkit se ok nélkül megölni” – idézi Sz. Lajost a lap.

Végül a harmadrendű L. István kapott lehetőséget, és az utolsó szó jogán kiemelte, hogy soha nem találkozott a koronatanúként emlegetett H. Attilával, csak a szembesítésen látta őt. A vádlott ezek után egy kézzel írott szöveget felolvasva igyekezett H. Attila minden állítását megcáfolni. L. hangja a beszéde végére, az előtte szólókhoz hasonlóan, szintén elcsuklott, amikor a családjáról beszélt.

Hangsúlyozta azt is, hogy a dzsúdós múltja nem indok arra, hogy emberölésre hajlamos lenne, mert a sport nem erre tanította.

Curtis a legutóbbi alkalommal nyilatkozott az Indexnek a tárgyalással kapcsolatban, akkor azt mondta, hogy bizakodásra ad nekik okot az, hogy egy héttel későbbre halasztotta az ítélet kihirdetését a bíróság. Hozzátette, nagyon megviseli, amiért így kell látnia a testvérét, hisz rendkívül közel állnak egymáshoz.