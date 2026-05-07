ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.25
usd:
304.73
bux:
135899.33
2026. május 7. csütörtök Gizella
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
HPV elleni oltóanyag fecskendője a szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában 2013. február 11-én. A szolnoki önkormányzat 2008-ban indította el komplex méhnyakrák-megelőző programját, amelyet a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltás biztosításáról szóló önkormányzati rendeletében rögzített. A tárgyévben 13. életévüket betöltött, vagy betöltő leánygyermekek alanyi jogon, szülői hozzájárulás alapján részesülhetnek térítésmentesen a védőoltásban.
Nyitókép: MTI/Mészáros János

Védőoltás jöhet a csókbetegség ellen

Infostart

A mononukleózisért, vagy hétköznapi nevén csókbetegségért felelős Epstein-Barr vírus (EBV) az egyik leggyakoribb vírus, az emberek 95 százalékában megtalálható, csakhogy kellemetlen szövődményeket okozhat hosszútávon. Ennek azonban hamarosan vége lehet.

Az Epstein-Barr vírus (EBV) okozza a csókkal terjedő mononukleózist. Ezen a betegségen gyakorlatilag mindenki átesik, a legtöbben tünetmentesen, ám van, akinél azonban kellemetlen tüneteket okoz, amelyek akár hónapokig is elhúzódhatnak.

A mononuklezóis általában magától elmúlik, és egyetlen egyszer betegszünk meg vele. Csakhogy az EBV ettől még, a legtöbb vírushoz hasonlóan, ott lappang bennünk, jelenléte pedig összefüggésbe hozható számos daganatos betegség, valamint a sclerosis multiplex (SM) kialakulásával, főként a legyengült immunrendszerrel rendelkezőknél – írja az economx.hu.

Ez azonban a jövőben drasztikus fordulatot vehet. A Science Alert szerint a Fred Hutchinson Rákkutató Központ és a Washingtoni Egyetem kutatói olyan antitesteket fejlesztettek ki, amelyek az EBV felszínén lévő két kulcsfehérjét, a gp350-et és a gp42-t veszik célba. Ez a két fehérje segíti a vírust abban, hogy a B-sejtekbe jusson. Ha ezt blokkolják, akkor megakadályozható, hogy a vírus megvesse a lábát, illetve, hogy újraaktiválódjon.

Az emberéhez hasonló immunrendszerrel rendelkező egereken végzett kísérletek során az egyik így kifejlesztett antitest megvédte az állatokat az EBV-fertőzéstől.

Ez a megközelítés nem csupán az EBV ellen lehet hasznos, hanem általános módszert jelenthez más kórokozók elleni antitestek felfedezésekor is. A kutatók nagy reményeket fűznek ahhoz, hogy a módszerrel a jövőben a szerv- és csontvelő-átültetett betegek EBV okozta szövődményeit, mint például a PTLD, csökkentsék ezzel a gyógymóddal.

Kezdőlap    Tudomány    Védőoltás jöhet a csókbetegség ellen

védőoltás

csókbetegség

mononukleózis

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szemész professzor: néha ki kell nézni az ablakon, különben megvakulunk

Szemész professzor: néha ki kell nézni az ablakon, különben megvakulunk

Járványszerűen terjed a rövidlátás, és ennek egyik oka az, hogy a mobiltelefonozás és a számítógép-használat miatt egész nap közelre nézünk. Erről a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában. A szakember szerint ennek érdekében Kínában bevezettek egy új iskolaépítési módszert is.
Tanulnak a tiszás képviselők

Tanulnak a tiszás képviselők

Annyi az új képviselő a parlamentben, hogy intenzív tanfolyamot kell szervezni nekik.
 

Benyújtották az Országgyűlésnek a választás hivatalos értékelését

Május 9. az új ciklus kezdőnapja – itt a teljes menetrend, máris van egy kifogás

Gulyás Gergely: mindenkit meg fogunk védeni, akit alaptalanul rágalmaznak

Tarr Zoltán: most kivételes lehetőség áll Magyarország előtt

Vitézy Dávid: véget kell vetni a vizuális környezetszennyezésnek

Fodor Gábor: Magyar Péter első lépései döntően jók voltak, de vannak vitathatóak is

Karácsony Gergely is megszólalt a Balásy Gyula-ügy kapcsán

Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai az ÁSZ honlapján

VIDEÓ
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.07. csütörtök, 18:00
Molnár Judit
a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Azbesztkrízis: kísérleti jelleggel szüntetik meg a kiporzást egy kisebb szakaszon Szombathelyen

Azbesztkrízis: kísérleti jelleggel szüntetik meg a kiporzást egy kisebb szakaszon Szombathelyen

A szombathelyi azbesztburkolatot egy környezetvédelmi szakemberek által javasolt technológiával, kísérleti jelleggel fedi be a város önkormányzata, így megszüntetve a káros kiporzást egy rövidebb szakaszon. Ha sikerrel járnak, ezt alkalmazhatják majd másutt is, a végső cél pedig a teljes lefedés.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő állítás hangzott el a bíróságon: erre költötte volna az OpenAI vagyonát Elon Musk

Elképesztő állítás hangzott el a bíróságon: erre költötte volna az OpenAI vagyonát Elon Musk

Az OpenAI és Elon Musk között zajló kaliforniai per második hetéhez érkezett, Musk állítólag 80 milliárd dollárt kért a Mars kolonizálására.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran considering US proposal to end war, official says

Iran considering US proposal to end war, official says

The White House reportedly believes it could be closing in on a 14-point memorandum of understanding with Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 6. 17:12
Tűzgömbök – Ami miatt tényleg érdemes hajnali 3-kor felkelni
2026. május 6. 05:24
Valami nagyon félremehetett a YouTube-nál
×
×