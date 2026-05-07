A Bayern számára tanulság: nem mindegy, ki rúgja a játékos kezére a labdát a tizenhatoson belül

Pinheiro, ahogyan közvetlenül az eset után, ezúttal is elhessegette a Bayern játékosait, sőt, közvetlenül az eset után a videóbíró-asszisztens (VAR) sem avatkozott közbe. Vincent Kompany is tajtékozott mérgében.

Valóban: ha az első mérkőzésen Ousmane Dembélé beadása után Alphonso Davies kezezése miatt tizeneghyest kapott a PSG, ez miért nem volt az? A kezezések megítélése a modern futball talán legtöbbet vitatott része.

Senki nem vitatja, a franciák sem, hogy a labda João Neves kezére pattant. De a csapattársa, Vitinha lőtte rá, s bármilyen fura, ez a lényeg!

A szabályok szerint nem minősül kezezésnek, ha a labda, amelyet egy csapattárs játszott meg, a kézen/karon talál el. Kivéve, ha a labda közvetlenül az ellenfél kapujába kerül, vagy a játékos közvetlenül utána gólt szerez, ebben az esetben közvetlen szabadrúgást ítélnek a másik csapat javára).

A német Kicker is idézi a szabályt, elismerve, hogy jó döntés született, a BBC pedig így magyaráz: „Ez azt az esetet fedi le, amikor egy csapattárs váratlanul rád lövi a labdát, még akkor is, ha a karod el van távolítva a testedtől, a szabály szerint nem szabad büntetőt ítélni. Természetesen ezt felülírhatja a szándékos kezezés, de ebben a helyzetben nem várható el büntető megítélése.”