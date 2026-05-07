2026. május 7. csütörtök
Joao Pinheiro játékvezetõ a labdarúgó Bajnokok Ligája elõdöntõjének Bayern München-Paris Saint-Germain visszavágó mérkõzésén a müncheni Allianz Arénában 2026. május 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

A Bayern számára tanulság: nem mindegy, ki rúgja a játékos kezére a labdát a tizenhatoson belül

ELŐZMÉNYEK

Az összesítésben már kétgólos hátrányban lévő német csapat játékosai az első félidő végén körülvették João Pedro Silva Pinheirót, a portugál játékvezetőt, „számon kérve”, hogy miért nem kaptak tizenegyest, amikor Vitinha egy rövid felszabadítással a tizenhatoson belül csapattársa, João Neves karját találta el.

Pinheiro, ahogyan közvetlenül az eset után, ezúttal is elhessegette a Bayern játékosait, sőt, közvetlenül az eset után a videóbíró-asszisztens (VAR) sem avatkozott közbe. Vincent Kompany is tajtékozott mérgében.

Valóban: ha az első mérkőzésen Ousmane Dembélé beadása után Alphonso Davies kezezése miatt tizeneghyest kapott a PSG, ez miért nem volt az? A kezezések megítélése a modern futball talán legtöbbet vitatott része.

Senki nem vitatja, a franciák sem, hogy a labda João Neves kezére pattant. De a csapattársa, Vitinha lőtte rá, s bármilyen fura, ez a lényeg!

A szabályok szerint nem minősül kezezésnek, ha a labda, amelyet egy csapattárs játszott meg, a kézen/karon talál el. Kivéve, ha a labda közvetlenül az ellenfél kapujába kerül, vagy a játékos közvetlenül utána gólt szerez, ebben az esetben közvetlen szabadrúgást ítélnek a másik csapat javára).

A német Kicker is idézi a szabályt, elismerve, hogy jó döntés született, a BBC pedig így magyaráz: „Ez azt az esetet fedi le, amikor egy csapattárs váratlanul rád lövi a labdát, még akkor is, ha a karod el van távolítva a testedtől, a szabály szerint nem szabad büntetőt ítélni. Természetesen ezt felülírhatja a szándékos kezezés, de ebben a helyzetben nem várható el büntető megítélése.”

München, 2026. május 6. Joao Pinheiro játékvezetõnél reklamálnak a Bayern München játékosai a labdarúgó Bajnokok Ligája elõdöntõjének Bayern München-Paris Saint-Germain visszavágó mérkõzésén a müncheni Allianz Arénában 2026. május 6-án. MTI/AP/Martin Meissner
Joao Pinheiro játékvezetõnél reklamálnak a Bayern München játékosai a Bajnokok Ligája elõdöntõjének Bayern München-Paris Saint-Germain visszavágó mérkõzésén a müncheni Allianz Arénában 2026. május 6-án. MTI/AP/Martin Meissner

Szabados Gábor: kettészakadhat a mezőny, ha drasztikusan csökkennek a labdarúgó NB I közvetítési díjai

A Ferencváros kivételével minden magyar élvonalbeli futballklubot érzékenyen érinthet, ha alacsonyabb áron kelnek el a közvetítési jogok – mondta az InfoRádióban a sportközgazdász. Úgy véli, a jelentős forráskiesés miatt jóval nagyobb szerepük lesz a saját piaci bevételeknek, így azok a csapatok, amelyek hatékonyabban tudnak saját forrásokat szerezni a központi források mellé, előnybe kerülhetnek.
Annyi az új képviselő a parlamentben, hogy intenzív tanfolyamot kell szervezni nekik.
 

Nagy baj van a magyarok kedvelt üdülőhelyén, 900 járatot töröl az állami légitársaság

A Croatia Airlines horvát légitársaság a következő negyedévben mintegy 900 járatot töröl a kerozin árának emelkedése miatt - írta csütörtökön a Poslovni Dnevnik című gazdasági napilap.

Valósággal megrohanták a benzinkutakat a magyarok: hihetetlen számok érkeztek a tavaszi költekezésről

2026. márciusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 10,6%-kal, naptárhatástól megtisztítva 8,2%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Iran considering US proposal as Trump says war will be 'over quickly'

Mediator Pakistan says it is "endeavouring to convert this ceasefire into a permanent end to this war".

