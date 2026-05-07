2026. május 7. csütörtök Gizella
Egy madárfióka ücsörög egy fészekben egy tűlevelű fán.
Nyitókép: Unsplash

Aki fa- vagy bokroskivágásban gondolkodik, annak ezt most tudnia kell

Infostart / MTI

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra szeretné széles körben felhívni a figyelmet, hogy számos növény és állat számára fontos szaporodási időszak a tavasz és a nyár, ezért lehetőleg a fa- és bokorkivágásokat ne ilyenkor végezzük, mert ezzel súlyos természetkárosítást követhetünk el.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a közeledő madarak és fák napja alkalmából arra hívja fel a figyelmet, hogy a szaporodási időszakban végzett fa- és bokorkivágások súlyos természetvédelmi kockázatot jelentenek, ami ellen közös társadalmi fellépés szükséges.

Az MME közleménye szerint a tavasz és a kora nyár a madarak mellett más állatcsoportok és a növények számára is fontos szaporodási időszak, mivel a hazánkban élő, bokros, fás élőhelyekhez kötődő énekesmadarak költési szezonja már márciusban megindul a fészeképítéssel, a tojások kiköltése és a fiókanevelés pedig április második felétől június elejéig tart.

Ezt követően több fajnak másodköltése is van június-júliusban, a tavasz és a kora nyár más állatcsoportok és a növények számára is fontos szaporodási, virágzási időszak

– tették hozzá, kiemelve, hogy az ilyenkor végzett bokor- és fakivágások nemcsak igazolhatatlanok, de ellentétesek a természetvédelmi, az állatvédelmi és az erdőtörvényben foglaltakkal is.

Az ilyen természetpusztító gyakorlattal szemben a legjobb megoldás – ami ráadásul szinte minden esetben megvalósítható –, hogy a munkákra a téli, nyugalmi időszakban kerüljön sor. Különösen a települési famatuzsálemek esetén pedig a visszavágás, a magas törzsmeghagyásos kivágás vagy az emlékmű jellegű megőrzés is szerepel a lehetőségek között – sorolja az MME.

Éppen ezért rendkívül fontos az alulról jövő lakossági aktivitás, hogy az ilyen pusztítással szembesülve az emberek értesítsék a hatóságokat.

A szervezet közölte: az értesítés, az internetnek is köszönhetően, rendkívül gyors és egyszerű. A lehetőségek között említették a bizonyító fotók készítését okostelefonnal, valamint néhány soros tájékoztató e-mail küldését a helyszín, időpont, cselekmény leírásával a megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi főosztályának, vagy ennek hiányában a hivatal központi címére.

Szemész professzor: néha ki kell nézni az ablakon, különben megvakulunk

Járványszerűen terjed a rövidlátás, és ennek egyik oka az, hogy a mobiltelefonozás és a számítógép-használat miatt egész nap közelre nézünk. Erről a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában. A szakember szerint ennek érdekében Kínában bevezettek egy új iskolaépítési módszert is.
Tanulnak a tiszás képviselők

Annyi az új képviselő a parlamentben, hogy intenzív tanfolyamot kell szervezni nekik.
 

Azbesztkrízis: kísérleti jelleggel szüntetik meg a kiporzást egy kisebb szakaszon Szombathelyen

A szombathelyi azbesztburkolatot egy környezetvédelmi szakemberek által javasolt technológiával, kísérleti jelleggel fedi be a város önkormányzata, így megszüntetve a káros kiporzást egy rövidebb szakaszon. Ha sikerrel járnak, ezt alkalmazhatják majd másutt is, a végső cél pedig a teljes lefedés.

Elképesztő állítás hangzott el a bíróságon: erre költötte volna az OpenAI vagyonát Elon Musk

Az OpenAI és Elon Musk között zajló kaliforniai per második hetéhez érkezett, Musk állítólag 80 milliárd dollárt kért a Mars kolonizálására.

Iran considering US proposal to end war, official says

The White House reportedly believes it could be closing in on a 14-point memorandum of understanding with Iran.

