Aki fa- vagy bokroskivágásban gondolkodik, annak ezt most tudnia kell

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a közeledő madarak és fák napja alkalmából arra hívja fel a figyelmet, hogy a szaporodási időszakban végzett fa- és bokorkivágások súlyos természetvédelmi kockázatot jelentenek, ami ellen közös társadalmi fellépés szükséges.

Az MME közleménye szerint a tavasz és a kora nyár a madarak mellett más állatcsoportok és a növények számára is fontos szaporodási időszak, mivel a hazánkban élő, bokros, fás élőhelyekhez kötődő énekesmadarak költési szezonja már márciusban megindul a fészeképítéssel, a tojások kiköltése és a fiókanevelés pedig április második felétől június elejéig tart.

Ezt követően több fajnak másodköltése is van június-júliusban, a tavasz és a kora nyár más állatcsoportok és a növények számára is fontos szaporodási, virágzási időszak

– tették hozzá, kiemelve, hogy az ilyenkor végzett bokor- és fakivágások nemcsak igazolhatatlanok, de ellentétesek a természetvédelmi, az állatvédelmi és az erdőtörvényben foglaltakkal is.

Az ilyen természetpusztító gyakorlattal szemben a legjobb megoldás – ami ráadásul szinte minden esetben megvalósítható –, hogy a munkákra a téli, nyugalmi időszakban kerüljön sor. Különösen a települési famatuzsálemek esetén pedig a visszavágás, a magas törzsmeghagyásos kivágás vagy az emlékmű jellegű megőrzés is szerepel a lehetőségek között – sorolja az MME.

Éppen ezért rendkívül fontos az alulról jövő lakossági aktivitás, hogy az ilyen pusztítással szembesülve az emberek értesítsék a hatóságokat.

A szervezet közölte: az értesítés, az internetnek is köszönhetően, rendkívül gyors és egyszerű. A lehetőségek között említették a bizonyító fotók készítését okostelefonnal, valamint néhány soros tájékoztató e-mail küldését a helyszín, időpont, cselekmény leírásával a megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi főosztályának, vagy ennek hiányában a hivatal központi címére.