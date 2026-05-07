2026. május 7. csütörtök Gizella
Nyitókép: Unsplash

Olyan helyen is kifejtik hatásukat a mikroműanyagok, amit eddig figyelmen kívül hagytak a tudósok

Infostart

A világ bizonyos részein, így az észak-csendes-óceáni szubtrópusi köráramlatban a színes műanyagdarabkák akár ötször akkora mértékben is hozzájárulhatnak a felmelegedéshez, mint a korom.

A légkörben lebegő mikroműanyagok a korábbi becsléseknél jóval nagyobb mértékben járulnak hozzá a globális felmelegedéshez – írja a Phys.org cikke nyomán a Portfolio.

A Nature Climate Change folyóiratban hétfőn megjelent tanulmányból kiderül, hogy a műanyagrészecskék hőelnyelő képessége akár a koroménak az egyötödét is elérheti. A mikroműanyagok jelenlétét már szinte mindenhol kimutatták a bolygón, így a földben, a vízben és az élőlények szervezetében is – a hatásukat azonban csak most kezdi feltérképezni a tudomány. A friss kutatás szerint viszont

korábban jócskán alábecsülték a légköri mikroműanyagok klímára gyakorolt hatását, mivel nem vették figyelembe a részecskék színének szerepét a hőelnyelésben.

A kínai-amerikai kutatócsapat első alkalommal mérte fel a különböző színű műanyagok optikai tulajdonságait. Ezt követően a légköri szélrendszerek digitális térképeinek segítségével megbecsülték a lebegő részecskék eloszlását az atmoszférában. Az adatokat végül egy sugárzásátviteli modellbe táplálták be, hogy pontosan kiszámítsák a többlet-hőelnyelést.

Az eredmények alapján kiderült, hogy a sötétebb színű (vörös, kék, fekete) műanyagrészecskék akár közel 75 százalékkal több napfényt is képesek elnyelni, mint a színezetlen darabkák.

A fehér részecskék viszont nagyrészt inkább visszaverik a fényt. Az elnyelt energia a részecskék közvetlen környezetében hővé alakul, ezáltal melegítve a levegőt.

A kutatás azt is megállapította, hogy a színes mikro- és nanoműanyagok globális átlagban 0,039 watt/négyzetméter közvetlen sugárzási kényszerrel (DRF) járulnak hozzá a felmelegedéshez. Ez az érték a színezetlen részecskék hatásának a 15,3-szorosa.

A tanulmány szerzői rámutatnak arra, hogy a mikro- és nanoműanyagok kettős éghajlati fenyegetést jelentenek. Egyrészt közvetlen sugárzásos melegedést okoznak a légkörben, másrészt pedig megzavarják a Föld globális szénciklusát.

Új szelek fújnak a Kaukázusban – az elemző szerint visszaszorulóban van az orosz befolyás

Hétfőn és kedden Örményországra figyelt Európa és a fél világ: Jerevánban több mint ötven ország vezetői találkoztak az Európai Politikai Közösség nyolcadik csúcstalálkozóján, ahol több bilaterális tárgyalást is tartottak. Wagner Péter, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior elemzője az InfoRádióban elmondta: új gazdasági folyosó jön létre a Kis-Kaukázusban amerikai közreműködéssel, ami több szempontból is új helyzetet teremthet a térségben.
Buffették imádnák az OTP-t – De miért nem vesznek belőle?

Az Invest legújabb adásában kisebb színes témák mellett a legnagyobb piacformáló trendekről is szó esett. Érdekes történet, hogy az AI-boom még egy apró karibi szigetnek is százmillió dollár közeli bevételt hozott az internet domaineken keresztül, és az is, hogy a BYD belföldi eladásai a nemzetközi terjeszkedés ellenére is drámaian gyengülhetnek. A hazai témákat most a 360 alá erősödő forint és az OTP átárazódási sztorija adta, miközben Amerikában a Berkshire új vezérigazgatója és az AI-chiprali (Intel–Nvidia–AMD–Samsung) adott beszélgetnivalót. Végül Áron és Viktor kicsit szörnyülködött a Gamestop–eBay felvásárlási pletyka részletein.

Kiadták a figyelmeztetést az egész országra: brutális zivatarok érkeznek, de ez mentheti meg a kiszáradt földeket

Csütörtökön zivatarok és záporok teszik csapadékossá az időjárást, emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Iran considering US proposal as Trump says war will be 'over quickly'

Mediator Pakistan says it is "endeavouring to convert this ceasefire into a permanent end to this war".

