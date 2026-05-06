Gulyás Gergely: mindenkit meg fogunk védeni, akit alaptalanul rágalmaznak

Gulyás Gergely a közösségi oldalára feltöltött videóban arról beszélt: a Fidesz–KDNP 2010-ben egy csődközeli helyzetben lévő ország kormányzására vállalkozott.

A leköszönő kormány eredményeit sorolva közölte, 16 év alatt a magyar gazdaság több mint kétszeresére nőtt, a reálbérek és az állami vagyon megduplázódott, több mint egymillió ember jutott munkához, az utolsó negyedéves magyar gazdasági növekedés pedig a második legjobb az Európai Unióban. Ma mégis azt látják, hogy az új hatalom és a „vele összefonódott balliberális média” arra tesz kísérletet, hogy néhány korrupciógyanút felvető ügy miatt „kollektív bűnösséggel bélyegezze meg a nemzeti oldalt” – tette hozzá.

Kijelentette: a politikai felelősség közös, a jogi felelősség azonban mindig egyéni.

Azt mondta, a „boszorkányüldözést” nem támogatják, az új kormánynak és a reményeik szerint továbbra is független igazságszolgáltatásnak minden lehetősége adott bármely ügy teljes körű feltárására.

„A Fidesz–KDNP mindenkit meg fog védeni, akit alaptalanul rágalmaznak, vagy akit koncepciós eljárásokkal fenyegetnek” – hangoztatta Gulyás Gergely.