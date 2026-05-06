2026. május 6. szerda Frida, Ivett
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter, a Fidesz delegációjának vezetõje sajtótájékoztatót tart az Országgyûlés alakuló ülését elõkészítõ újabb tárgyalás után az Országházban 2026. április 28-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Gulyás Gergely: mindenkit meg fogunk védeni, akit alaptalanul rágalmaznak

Infostart / MTI

A Fidesz–KDNP mindenkit meg fog védeni, akit alaptalanul rágalmaznak, vagy akit koncepciós eljárásokkal fenyegetnek – jelentette ki Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Fidesz következő frakcióvezetője szerdán a Facebookon.

Gulyás Gergely a közösségi oldalára feltöltött videóban arról beszélt: a Fidesz–KDNP 2010-ben egy csődközeli helyzetben lévő ország kormányzására vállalkozott.

A leköszönő kormány eredményeit sorolva közölte, 16 év alatt a magyar gazdaság több mint kétszeresére nőtt, a reálbérek és az állami vagyon megduplázódott, több mint egymillió ember jutott munkához, az utolsó negyedéves magyar gazdasági növekedés pedig a második legjobb az Európai Unióban. Ma mégis azt látják, hogy az új hatalom és a „vele összefonódott balliberális média” arra tesz kísérletet, hogy néhány korrupciógyanút felvető ügy miatt „kollektív bűnösséggel bélyegezze meg a nemzeti oldalt” – tette hozzá.

Kijelentette: a politikai felelősség közös, a jogi felelősség azonban mindig egyéni.

Azt mondta, a „boszorkányüldözést” nem támogatják, az új kormánynak és a reményeik szerint továbbra is független igazságszolgáltatásnak minden lehetősége adott bármely ügy teljes körű feltárására.

„A Fidesz–KDNP mindenkit meg fog védeni, akit alaptalanul rágalmaznak, vagy akit koncepciós eljárásokkal fenyegetnek” – hangoztatta Gulyás Gergely.

Május 9. az új ciklus kezdőnapja – itt a teljes menetrend, máris van egy kifogás

Szombaton alakul meg az új Országgyűlés, kétharmados többségében tiszás politikusokkal, jelentős kisebbségbe szorult Fidesz- és KDNP-frakciókkal, valamint egy 6 fős Mi Hazánk-frakcióval. Közzétették a parlamenti napirendi javaslatot is.
 

Közel lehet a megállapodás Iránban, masszív rali van a tőzsdéken

Az iráni helyzet továbbra is jelentősen meghatározza a hangulatot a nemzetközi piacokon, Ázsiában széles körű emelkedést lehetett látni, miután Donald Trump bejelentette, hogy egy időre felfüggesztik a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók kíséretét, miután érdemi előrelépés történt az Iránnal való tárgyalásokban. Nemzetközi sajótforrások is arról számoltak be, hogy közel lehet a megállapodás, ami újabb lökést adott a piacoknak. A deeszkalációra utaló jelek miatt zuhan az olajár, a tőzsdék pedig kilőttek, Európában komoly rali látható, de az USA-ban is emelkedik a részvénypiac.

Hatalmas pénzeső jöhet a nyugdíjasoknak: több százezren kapnak extra emelést Magyar Péter tervei szerint

Akár havi 12 ezer forintos plusz is jöhet egyeseknek, miközben minimumszintet is bevezetnének.

Iran considering US proposal to end war, official says, as Trump warns of strikes if no deal

In a social media post, Iran's foreign ministry spokesperson Esmail Baghaei also says negotiations rely on "good faith" - the US is yet to respond.

