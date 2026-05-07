Aston Villa–Nottingham Forest visszavágó csütörtökön – sport a tévében

A május 7-i, csütörtöki élő sportközvetítések a hazai teleíziókban:
M4 Sport
18.15: Futsal, NB I, felsőház, Vehir.hu Futsal Veszprém-Újpest FC
21.00: Labdarúgás, Európa-liga, elődöntő, visszavágó, Aston Villa-Nottingham Forest
Sport 1
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó, Magdeburg - OTP Bank-Pick Szeged
Sport 2
16.00: Jégkorong, divízió 1/A világbajnokság, Ukrajna-Kazahsztán
20.00: Darts, Premier League, 14. forduló, Leeds
Eurosport 1
15.30: Kerékpár, női Vuelta a Espana, 5. szakasz
Eurosport 2
20.00: Golf, PGA Tour, Truist Championship, 1. nap