Aston Villa–Nottingham Forest visszavágó csütörtökön – sport a tévében

Nagyot javult a hangulat az elmúlt napokban a piacokon, miután a befektetők az amerikai–iráni békemegállapodás esélyét kezdték el árazni, melynek hatásra nagyot estek az olajárak, a részvénypiacok pedig raliznak. Az amerikai tőzsdéken tegnap az AI-sztori is fontos lökést adott, az AMD erős előrejelzése után a technológiai és chiprészvények húzták a piacot, az S&P 500 és a Nasdaq is új csúcsra kapaszkodott. Ázsiában szintén folytatódott az emelkedés, a japán Nikkei történelmi csúcsra ment, miközben a dollár gyengült, részben az olajár esése miatt enyhülő inflációs félelmek következtében. Európában is emelkedés lászik, bár a tegnapihoz képest mérsékeltebb mozgások vannak.