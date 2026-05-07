2026. május 7. csütörtök Gizella
Concept - broken metal chain. Strong one with perfect muscles breaks the chain.
Nyitókép: FotografieLink/Getty Images

Aston Villa–Nottingham Forest visszavágó csütörtökön – sport a tévében

Infostart / MTI

Ám ha valaki inkább a futsal NB I.-re, vagy a hoki világbajnokságra kíváncsi, annak is érdemes lesz bekapcsolnia a televíziót.

A május 7-i, csütörtöki élő sportközvetítések a hazai teleíziókban:

M4 Sport

18.15: Futsal, NB I, felsőház, Vehir.hu Futsal Veszprém-Újpest FC

21.00: Labdarúgás, Európa-liga, elődöntő, visszavágó, Aston Villa-Nottingham Forest

Sport 1

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó, Magdeburg - OTP Bank-Pick Szeged

Sport 2

16.00: Jégkorong, divízió 1/A világbajnokság, Ukrajna-Kazahsztán

20.00: Darts, Premier League, 14. forduló, Leeds

Eurosport 1

15.30: Kerékpár, női Vuelta a Espana, 5. szakasz

Eurosport 2

20.00: Golf, PGA Tour, Truist Championship, 1. nap

Tanulnak a tiszás képviselők

Annyi az új képviselő a parlamentben, hogy intenzív tanfolyamot kell szervezni nekik.
 

Egyre közelebb lehet a megállapodás Iránnal - Mit csinálnak a tőzsdék?

Nagyot javult a hangulat az elmúlt napokban a piacokon, miután a befektetők az amerikai–iráni békemegállapodás esélyét kezdték el árazni, melynek hatásra nagyot estek az olajárak, a részvénypiacok pedig raliznak. Az amerikai tőzsdéken tegnap az AI-sztori is fontos lökést adott, az AMD erős előrejelzése után a technológiai és chiprészvények húzták a piacot, az S&P 500 és a Nasdaq is új csúcsra kapaszkodott. Ázsiában szintén folytatódott az emelkedés, a japán Nikkei történelmi csúcsra ment, miközben a dollár gyengült, részben az olajár esése miatt enyhülő inflációs félelmek következtében. Európában is emelkedés lászik, bár a tegnapihoz képest mérsékeltebb mozgások vannak.

Elképesztő baki a nagybanknál: egyszerűen rácsapták a telefont XIV. Leó pápára, ő csak ügyintézni akart

A bürokrácia még a pápát sem kíméli. Az amerikai származású XIV. Leó pápára rácsapta a telefont egy banki ügyintéző.

Hantavirus-hit cruise ship on way to Canary Islands after three evacuated

A British man is among three evacuees sent to the Netherlands after displaying symptoms while aboard the MV Hondius.

