Magyarország Kormánya facebook oldalán közzétett képen az Oszadbank ukrán állami tulajdonú bank alkalmazottaitól lefoglalt készpénz és aranyrudak 2026. március 6-án. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ezen a napon jelentette be, hogy pénzmosás bûncselekmény gyanújával büntetõeljárást folytat hét ukrán állampolgár ellen. A héten elõállított személyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak.
Nyitókép: MTI

Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának a lefoglalt pénzt és aranyat

Infostart / MTI

Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, amelyek az Oscsadbank ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezték, és amelyeket a magyar titkosszolgálatok márciusban foglaltak le – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán a Facebookon.

„Fontos lépés a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban: ma visszakerültek az Oscsadbank pénzeszközei és értéktárgyai, amelyeket a magyar titkosszolgálatok idén márciusban foglaltak le. Akkor a magyar fél jogellenesen tartóztatta fel az ukrán pénzszállítókat. Az embereket már korábban sikerült visszahoznunk, most pedig a pénz és az értéktárgyak is teljes egészében ukrán területen vannak. Hálás vagyok Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért és ezért a civilizált lépésért” – írta bejegyzésében az ukrán államfő.

Zelenszkij köszönetet mondott továbbá mindazoknak, akik „küzdöttek az igazságos döntésért, védték az ukrán állam és a benne élők érdekeit”.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter március 6-án közölte, hogy Budapesten a magyar hatóságok „túszul ejtettek” hét ukrán állampolgárt, az Oscsadbank munkatársait, és elvették a szállított értékeket – idézte fel az Ukrinform hírügynökség. Elmondása szerint az alkalmazottak készpénzt és aranyrudakat szállítottak két banki járművel a bankok közötti szokásos elszámolások keretében, és Ausztria felől Ukrajnába tartva keresztül haladtak volna Magyarországon. Március 10-én a magyar kormány külön rendeletet fogadott el az Oscsadbanktól lefoglalt készpénz és arany ügyében, és a vizsgálat idejére ezek az értékek a magyar hatóságok ellenőrzése alatt maradtak. A magyar Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) akkori közleménye szerint az Oscsadbank 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállított Ausztriából Ukrajnába pénzszállító járművekben.

Visszaadható-e a látás? Szemátültetés még nincs, de a génsebészet nagyon fejlődik

Az orvostudomány már sok szervünk átültetésére képes, a szemet azonban egyelőre nem tudják átültetni, viszont magyar kutatók is dolgoznak olyan génsebészeti fejlesztéseken, amelyek millióknak adhatják vissza a látás vagy az életlátás képességét. Erről Nagy Zoltán Zsolt Széchenyi-díjas szemész professzor, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.
Szombaton alakul meg az új Országgyűlés, kétharmados többségében tiszás politikusokkal, jelentős kisebbségbe szorult Fidesz- és KDNP-frakciókkal, valamint egy 6 fős Mi Hazánk-frakcióval. Közzétették a parlamenti napirendi javaslatot is.
 

Világszerte több tucat reptérre repülhetnek az utazók Pécsről

A Lufthansa hivatalos codeshare partnerként kapcsolódik a márciusban indított Pécs-München menetrend szerinti járathoz, így a csatlakozással utazók számára egyszerűsödik és meggyorsul az utazás Pécs és a világ más részei között - jelentették be szerdán sajtótájékoztatón a baranyai vármegyeszékhelyen.

Súlyos epermérgezés terjed Magyarországon? Itt az igazság, megszólalt a hatóság

Mérgező eper miatt kezdett el pánikolni a magyar internet az elmúlt napokban.

Trump warns strikes on Iran will restart at 'higher level than before' if peace deal not agreed

Iran has not officially responded to the remarks, nor has it responded to US media reports that a deal between the two countries could be close.

