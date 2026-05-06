Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának a lefoglalt pénzt és aranyat

„Fontos lépés a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban: ma visszakerültek az Oscsadbank pénzeszközei és értéktárgyai, amelyeket a magyar titkosszolgálatok idén márciusban foglaltak le. Akkor a magyar fél jogellenesen tartóztatta fel az ukrán pénzszállítókat. Az embereket már korábban sikerült visszahoznunk, most pedig a pénz és az értéktárgyak is teljes egészében ukrán területen vannak. Hálás vagyok Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért és ezért a civilizált lépésért” – írta bejegyzésében az ukrán államfő.

Zelenszkij köszönetet mondott továbbá mindazoknak, akik „küzdöttek az igazságos döntésért, védték az ukrán állam és a benne élők érdekeit”.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter március 6-án közölte, hogy Budapesten a magyar hatóságok „túszul ejtettek” hét ukrán állampolgárt, az Oscsadbank munkatársait, és elvették a szállított értékeket – idézte fel az Ukrinform hírügynökség. Elmondása szerint az alkalmazottak készpénzt és aranyrudakat szállítottak két banki járművel a bankok közötti szokásos elszámolások keretében, és Ausztria felől Ukrajnába tartva keresztül haladtak volna Magyarországon. Március 10-én a magyar kormány külön rendeletet fogadott el az Oscsadbanktól lefoglalt készpénz és arany ügyében, és a vizsgálat idejére ezek az értékek a magyar hatóságok ellenőrzése alatt maradtak. A magyar Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) akkori közleménye szerint az Oscsadbank 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállított Ausztriából Ukrajnába pénzszállító járművekben.