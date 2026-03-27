ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.54
usd:
338.02
bux:
121396.84
2026. március 27. péntek Hajnalka
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy nő melegszik a radiátornál.
Nyitókép: Getty Images/Tatiana Meteleva

Szolgáltatási vészhelyzet Szombathelyen, több ezer lakásban nincs fűtés, meleg víz vagy áram

Infostart
ELŐZMÉNYEK
ÚJABB CIKKÜNK A TÉMÁBAN

Kritikus szintet ért el a Deborah-ciklon okozta szolgáltatáskiesés Vas vármegye székhelyén; Pintér Sándor belügyminiszter tájékoztatása szerint 8000 szombathelyi lakásban szünetel a távhőszolgáltatás.

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken helyzetjelentést kért a belügyminisztertől a nyugat-magyarországi időjárási vészhelyzet kapcsán. Pintér Sándor válaszában ismertette, hogy a térségben eddig 415 riasztás történt, és 175 közvetlen műszaki mentést hajtottak végre a rendkívüli időjárás miatt. A tárcavezető kiemelte, hogy a viharos szél és a havazás következtében jelenleg 13 településen összesen 3858 lakásban nincs áramszolgáltatás, a hálózat helyreállítása pedig folyamatosan zajlik.

A legsúlyosabb helyzet Szombathelyen alakult ki, ahol a lakossági szolgáltatások estek ki a vihar miatt.

  • 8000 lakásban szünetel a fűtés és a melegvíz-ellátás.
  • Több ezer fogyasztónál továbbra sincs áram; a reggeli adatok szerint csak Szombathelyen legalább 1000 háztartást érint a kimaradás.

A katasztrófavédelem és a szolgáltatók szakemberei megerősített létszámmal dolgoznak a hibák elhárításán, azonban a viharos széllökések helyenként továbbra is hátráltatják a magasban végzett munkálatokat.

A hatóságok kérik a helybélieket, hogy kövessék az önkormányzati tájékoztatókat a melegedőhelyek esetleges megnyitásáról.

Kezdőlap    Belföld    Szolgáltatási vészhelyzet Szombathelyen, több ezer lakásban nincs fűtés, meleg víz vagy áram

orbán viktor

vihar

szombathely

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Totális a tél Nyugat-Magyarországon – képek és videók

Totális a tél Nyugat-Magyarországon – képek és videók

Havas képek és videók a nyugati határ közeléből. A hőmérséklet mínusz 2 fok volt kora délután, de a hőérzet az erős szél miatt mínusz 10 fok körül alakult.
 

Szolgáltatási vészhelyzet Szombathelyen, több ezer lakásban nincs fűtés, meleg víz vagy áram

Több magyar hegycsúcsot is közel húszcentis hótakaró fedett be péntekre – videó

A vihar kiütötte a MÁV-ot a Balaton felé

Elfoglalt a katasztrófavédelem a viharos szél miatt

Közel 106 kilométeres szelet hozott a hidegbetörés

Ítéletidő Vasban, és még nincs vége

Tombol a vihar Horvátországban, félelmetes felvételek érkeztek

VIDEÓ
Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest 2. oevk.
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.27. péntek, 18:00
Nagy-Kálózy Eszter
Kossuth-díjas színművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szumit támadta Moszkva, a Közel-Keleten bukkant fel Zelenszkij – Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Szumit támadta Moszkva, a Közel-Keleten bukkant fel Zelenszkij – Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Az északkelet-ukrajnai Szumiban meghalt egy 54 éves férfi, két másik pedig megsebesült orosz légicsapások következtében az elmúlt 24 órában - írja az Ukrinform a helyi rendőrségre hivatkozva. Volodimir Zelenszkij csütörtökön váratlan látogatást tett Szaúd-Arábiában. Az ukrán elnök Dzsiddában találkozott Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceggel, hogy elnyerje az arab államok támogatását Oroszország ellen, miközben az Egyesült Államok a katonai erőforrások átcsoportosítását fontolgatja az iráni háborúból kifolyólag. A Sahed drónokat jól ismerő Kijev több mint 200 szakértőt küldött a régióba, hogy segítsék az iráni támadások által sújtott olajmonarchiák védelmét a CNBC szerint. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt vannak a legújabb állampapír-hozamok: ennyit kaszálhatsz, ha ebbe rakod a pénzedet

Itt vannak a legújabb állampapír-hozamok: ennyit kaszálhatsz, ha ebbe rakod a pénzedet

Az ötéves futamidejű, sávosan emelkedő kamatozású konstrukció maximális évesített hozama 6,97 százalék lesz.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 27. 14:56
Totális a tél Nyugat-Magyarországon – képek és videók
2026. március 27. 14:44
Elkezdődtek a 2026-os országgyűlési választások: megérkeztek az első levélszavazatok az NVI-hez
×
×