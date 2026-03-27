Szolgáltatási vészhelyzet Szombathelyen, több ezer lakásban nincs fűtés, meleg víz vagy áram

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken helyzetjelentést kért a belügyminisztertől a nyugat-magyarországi időjárási vészhelyzet kapcsán. Pintér Sándor válaszában ismertette, hogy a térségben eddig 415 riasztás történt, és 175 közvetlen műszaki mentést hajtottak végre a rendkívüli időjárás miatt. A tárcavezető kiemelte, hogy a viharos szél és a havazás következtében jelenleg 13 településen összesen 3858 lakásban nincs áramszolgáltatás, a hálózat helyreállítása pedig folyamatosan zajlik.

A legsúlyosabb helyzet Szombathelyen alakult ki, ahol a lakossági szolgáltatások estek ki a vihar miatt.

8000 lakásban szünetel a fűtés és a melegvíz-ellátás.

Több ezer fogyasztónál továbbra sincs áram; a reggeli adatok szerint csak Szombathelyen legalább 1000 háztartást érint a kimaradás.

A katasztrófavédelem és a szolgáltatók szakemberei megerősített létszámmal dolgoznak a hibák elhárításán, azonban a viharos széllökések helyenként továbbra is hátráltatják a magasban végzett munkálatokat.

A hatóságok kérik a helybélieket, hogy kövessék az önkormányzati tájékoztatókat a melegedőhelyek esetleges megnyitásáról.