2026. május 6. szerda Frida, Ivett
Veszélyre figyelmeztető jel, szimbólum, piros háttéren.Forrás: Getty/Images/Lemon_tm
Nyitókép: Getty/Images/Lemon_tm

Veszélyes anyag szabadult el egy debreceni gyárban

Infostart / MTI

Az EcoPro BM Hungary Zrt. debreceni telephelyén működő NCA1 gyártó épületben - amely felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek minősül – május 4-én 23:40 és május 5-én 00:30 között „technológiai esemény történt” – tájékoztatta a cég szerdán az MTI-t.

Közleményükben azt írták, az esemény a gyártási folyamat egyik berendezésénél következett be, ahol egy csőcsatlakozás elmozdulása miatt kisebb mennyiségű – 22,6 kilogramm – félkész NCA (lítium-nikkel-kobalt-alumínium-oxid) került az épületen belül a gyártóberendezés közvetlen környezetébe.

Hozzátették: az esemény észlelését követően a technológiát azonnal leállították, és haladéktalanul megkezdődött a kármentesítés. A kármentesítési munkálatok az előírt egyéni védőfelszerelések viselése mellett, ipari vákuumporszívók alkalmazásával történtek. Az érintett berendezés részletes műszaki vizsgálatát követően a hibásnak ítélt csatlakozó helyére megerősített kivitelű elemet építettek be.

A közlemény kiemeli: a technológiát kizárólag a teljes körű ellenőrzési és validálási folyamat lezárását követően indították újra. Az eseménnyel párhuzamosan megkezdődött minden azonos vagy hasonló kialakítású technológiai berendezés soron kívüli felülvizsgálata annak érdekében, hogy a hasonló esetek a jövőben megelőzhetők legyenek.

Az esemény során személyi sérülés nem történt, és üzemen kívüli hatás nem keletkezett: az épületből veszélyes anyag nem jutott ki a külső környezetbe, valamint a gyártási területen belül is kizárólag egy elszeparált, kis kiterjedésű rész volt érintett – jelezték.

A társaság a feltárt okok alapján megtette a szükséges intézkedéseket a biztonságos üzemelés fenntartása érdekében – áll az EcoPro közleményében.

Május 9. az új ciklus kezdőnapja – itt a teljes menetrend, máris van egy kifogás

Szombaton alakul meg az új Országgyűlés, kétharmados többségében tiszás politikusokkal, jelentős kisebbségbe szorult Fidesz- és KDNP-frakciókkal, valamint egy 6 fős Mi Hazánk-frakcióval. Közzétették a parlamenti napirendi javaslatot is.
 

Imádják a vásárlók a Burger King új olcsó menüjét, de a háttérben egy durva drágulás mindent tönkretehet

Elképesztő roham indult be a lakáshiteleknél: ők járnak a legjobban a következő években

Trump warns strikes on Iran will restart at 'higher level than before' if peace deal not agreed

