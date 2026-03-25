Havazást ígérnek, nem vicc!

A katasztrófavédelem arra kér mindenkit, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális meteorológiai helyzetről a Meten, míg az útviszonyokról az Útinform oldalon.

Érdemes letölteni a katasztrófavédelem ingyenes tájékoztató alkalmazását, a VÉSZ-t - tették hozzá.

A hó vastagsága helyenként a tíz-tizenöt centimétert is elérheti.

Kitértek arra is, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban az ország nagy részén csapadékosra fordul az időjárás, főként a Dunántúlon lehet számítani tartós, kiadós esőre. Néhol erős, helyenként viharos szélre kell számítani.

Aki sérült közművet, bajba került embert vagy állatot lát, hívja a 112-es segélyhívó számot.