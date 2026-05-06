Nyitókép: Thomas Jackson/Getty Images

Már nem gyanúsított Szabó Bence százados

A Legfőbb Ügyészség indoklása szerint a gyanúsítás idő előtti volt. A nyomozás azonban folytatódik.

Megszűnt a Szabó Bence százados elleni gyanúsítás, erről maga az érintett számolt be az Instagramon. Mint posztjában fogalmaz, a Legfőbb Ügyészség indoklása szerint a hivatali visszaélés bűntette miatti gyanúsítás „idő előtti volt”, és „jelenleg az is valószínűsíthető, hogy a gyanúsított célzata nem irányult jogtalan előny szerzésére vagy jogtalan hátrány okozására”.

Az ügyében zajló nyomozás ugyanakkor nem szűnt meg, eszközeit továbbra is ellenőrzik.

Mint ismert, Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályán dolgozó kiemelt nyomozó egy március végén élesített, korábban felvett videóban arról beszélt a Direkt36 portálnak, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására a Tisza Párthoz köthető informatikusok ügyében kellett nyomoznia. Ugyanekkor azt is elmondta, hogy két informatikusnál álpedofilváddal tartottak házkutatást, róluk annyi került nyilvánosságra, hogy a Tisza Pártnak dolgoztak. Egyikük, a Gundalf fedőnevű Hrabóczki Dániel később felfedte kilétét.

nemzeti nyomozó iroda

szabó bence

alkotmányvédelmi hivatal

Szombaton alakul meg az új Országgyűlés, kétharmados többségében tiszás politikusokkal, jelentős kisebbségbe szorult Fidesz- és KDNP-frakciókkal, valamint egy 6 fős Mi Hazánk-frakcióval. Közzétették a parlamenti napirendi javaslatot is.
 

Az orosz hadsereg szerda délelőtt 10 óráig 1820 alkalommal sértette meg a tűzszünetet ágyúzásokkal, rohamkísérletekkel, légicsapásokkal és drónok alkalmazásával - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon, kiemelve, hogy Ukrajna válaszlépéseket fog tenni.

A Deutsche Telekom és a T-Mobile US esetleges összeolvadása rövid távon inkább bizonytalanságot hozhat a szakértő szerint.

The ship is currently in Cape Verde - three patients, including a 56-year-old from Britain, were evacuated to the Netherlands on Wednesday morning.

