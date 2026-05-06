2026. május 7. csütörtök Gizella
Szemüveges gyerek mereng egy vadvirágos réten.
Nyitókép: Pixabay

Szemüveget adnak a gyerekeknek

Infostart / InfoRádió

A különbség szemmel látható, ugyanis jóval könnyebb lesz így a tanulás számukra.

Már régóta látható, hogy a gyerekek hallása, illetve a szemük is gyakran rossz. Ezért kezdték el a programot, amely keretében hátrányos helyzetű gyermekek kaptak szemüveget – mondta el Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke az InfoRádióban.

Ismertette, hogy a gyerekeknek először szemorvoshoz kellett menniük, aki felírta a szemüveget, ezután kaphatták meg azt. Két hullám keretében 1001 gyerek kapott szemüveget. Az első hullámot az egészségügyi államtitkárság támogatta, a második hullámban pedig az OTP Bank ügyfelei mikroadományokon keresztül segítették a programot, minden szemüveghez 80 ezer forintos támogatás volt szükséges.

223 településen kaptak gyermekek szemüveget

– hangsúlyozta Edvi Péter.

Mint elmondta, több mint 30 éve vannak kapcsolatban a látássérültekkel. Ennek nyomán látják, mennyi problémájuk van, és mennyi mindenben akadályozza őket a látássérülés. Kiemelte, olyan esetekkel is gyakran találkoznak, ahol a rosszul látó gyereket butának hiszik, pedig miután szemüveget kapnak, tanulmányi eredményeik is megugranak.

Egy szemüveg egy gyereknek az életét ugrásszerűen tudja javítani, így nagyon fontosnak tartják, hogy ilyen programot tudjanak csinálni, remélik, máskor is lesz rá lehetőségük – tette hozzá az alapító elnök.

A cikk alapjául szolgáló interjút Tatár Tímea készítette.

Új szelek fújnak a Kaukázusban – az elemző szerint visszaszorulóban van az orosz befolyás

Hétfőn és kedden Örményországra figyelt Európa és a fél világ: Jerevánban több mint ötven ország vezetői találkoztak az Európai Politikai Közösség nyolcadik csúcstalálkozóján, ahol több bilaterális tárgyalást is tartottak. Wagner Péter, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior elemzője az InfoRádióban elmondta: új gazdasági folyosó jön létre a Kis-Kaukázusban amerikai közreműködéssel, ami több szempontból is új helyzetet teremthet a térségben.
