Szemüveget adnak a gyerekeknek

Már régóta látható, hogy a gyerekek hallása, illetve a szemük is gyakran rossz. Ezért kezdték el a programot, amely keretében hátrányos helyzetű gyermekek kaptak szemüveget – mondta el Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke az InfoRádióban.

Ismertette, hogy a gyerekeknek először szemorvoshoz kellett menniük, aki felírta a szemüveget, ezután kaphatták meg azt. Két hullám keretében 1001 gyerek kapott szemüveget. Az első hullámot az egészségügyi államtitkárság támogatta, a második hullámban pedig az OTP Bank ügyfelei mikroadományokon keresztül segítették a programot, minden szemüveghez 80 ezer forintos támogatás volt szükséges.

223 településen kaptak gyermekek szemüveget

Mint elmondta, több mint 30 éve vannak kapcsolatban a látássérültekkel. Ennek nyomán látják, mennyi problémájuk van, és mennyi mindenben akadályozza őket a látássérülés. Kiemelte, olyan esetekkel is gyakran találkoznak, ahol a rosszul látó gyereket butának hiszik, pedig miután szemüveget kapnak, tanulmányi eredményeik is megugranak.

Egy szemüveg egy gyereknek az életét ugrásszerűen tudja javítani, így nagyon fontosnak tartják, hogy ilyen programot tudjanak csinálni, remélik, máskor is lesz rá lehetőségük – tette hozzá az alapító elnök.

