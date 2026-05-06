Varga Judit igazságügyi miniszter, a Miskolci Egyetem (ME) kuratóriumának elnöke a The future is in your hands - Európa jövõje a fiatalok kezében címmel rendezett kerekasztal-beszélgetésen az Igazságügyi Minisztérium Könyvtárában 2022. január 17-én.
Új szerepben tűnik fel Varga Judit

Ismét a nyilvánosság elé lép a korábbi igazságügyi miniszter, most azonban nem politikusként.

Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter podcastházigazdaként tér vissza: a Miskolci Egyetem Közép-európai Akadémia (KEA) új, Central European Legal Insights című műsorát vezeti majd. A tudományos podcast célja, hogy közép-európai professzorokat, bírákat és jogtudósokat hozzon össze szakmai beszélgetésekre – írja a 444.hu.

Az első évad hat epizódból áll, amelyeket már tavaly ősszel, szeptember és december között rögzítettek, de egyelőre nem publikálták őket. A vendégek között szerepel többek között alkotmánybíró, egyetemi vezetők és jogi szakértők Szerbiából, Horvátországból, Észak-Macedóniából, Lengyelországból és Magyarországról.

A KEA a Miskolci Egyetem önálló jogi személyiséggel rendelkező egysége, amely idén lett négyéves, és létrehozásában Varga Juditnak is fontos szerepe volt. A politikus később kutatóként csatlakozott az akadémiához, miután az uniós elvárások miatt távoznia kellett az egyetem alapítványi kuratóriumából.

