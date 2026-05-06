Szüretelik a borszőlőt a Rajna-vidék-Pfalz német tartománybeli Neustadt an der Weinstrasse városban 2019. augusztus 16-án. Számos német borvidéken megkezdődött a korai szőlőfajták szüretelése.
Látványos az átrendeződés, két évszak viszi el már az év kétharmadát

A Duna borrégiót érintő pusztításhoz hasonló 40-50 éve nem történt. Ennek kapcsán kérdeztük az évszakok már most tapasztalható megváltozásáról Szabó Péter éghajlatkutatót.

Sokkal hamarabb kezdődnek a tavaszok, mint korábban. Emiatt hamarabb elindul a vegetáció fejlődése, egy hidegbetörés pedig nagyobb károkat tud okozni – mondta el Szabó Péter éghajlatkutató, az ELTE Meteorológiai Tanszékének doktorandusza az InfoRádióban. Már január végén elkezd fejlődni a vegetáció, szemben azzal, hogy korábban ez március elején kezdődött. A folyamat május végéig kitart a 20 éves átlag alapján. Hosszú tehát a tavasz, és a hidegbetörés száraz idővel társulva nagy éjszakai fagyokat tud produkálni.

Mint rámutatott,

a tavasz mostanra már az év 32 százalékát teszi ki. A nyár is hosszabb lett,

május végén kezdődik, és szeptember közepéig kitart. Az ősz hossza nem változott, így mindezek a változások a tél rovására történtek.

A megváltozott időjárási viszonyok is hozzájárultak tehát a hidegbetörések okozta jelentős mezőgazdasági károkhoz.

Az ideihez hasonló mértékű fagykár 40-50 éve nem érte az ágazatot – fogalmazott korábban az InfoRádióban Koch Csaba borász, a Hajós-Bajai borvidék elnöke. Az Alföldön utoljára 1984-85 környékén voltak hasonló szintű fagyok, de télen – hasonló tavasz időjárásra évtizedek óta nem volt példa. Ismertette, hogy a Hajós-Bajai borvidéken 1800 hektár szőlő van, a Duna borrégióban pedig közel 24 ezer hektár szőlőültetvény található. Ebből

  • a Hajós-Bajai borvidéken 1500 hektár szőlő fagyhatott el.
  • A kunsági szőlő, 15 ezer hektár is szinte teljes egészében elfagyott,
  • Csongrádban is jelentős a fagykár.

bor

fagykár

szőlő

szabó péter

koch csaba

Benyújtották az Országgyűlésnek a választás hivatalos értékelését

Pusztított a tűz Magyarországon: kigyulladt az aljnövényzet és a fenyves Hajdúsámsonnál, méhkaptárok is égtek

Végre megnyílnak az égi csatornák Magyarország felett: jön a hidegfront, de kiderült a keserű igazság a megváltónak hitt esőről

US says it has attacked Iranian-flagged ship as Israel launches air strike on Beirut

