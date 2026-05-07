Így válhat élménnyé a nyár a rászoruló gyerekeknek

A Karitász nyári táboraiban a szünidő 10 hete alatt az ország számos pontján zajlanak programok. A térítésmentes táborok helyszínei balatoni üdülők, plébániák és egyéb közösségi szállások – mondta el az InfoRádióban Szabados Edina kommunikációs ágazati vezető.

Kirándulásokat, városlátogatásokat szerveznek. Ahol van lehetőség a fürdésre, ott strandolnak vagy a Balatonban tudnak fürdeni a gyerekek, akár napi szinten is, és ezeket színesítik fagyizásokkal, időnként pedig vendég meghívott előadók is csatlakoznak – sorolta.

A táborokba olyan családok gyermekei mennek, akikről a plébániai önkéntesek tudják, hogy gyakran súlyos anyagi nehézségekkel küzdenek. Arra is van példa, hogy egy sporttáskára valót is nehéz előteremteniük. Ezért indított most adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász.

„Kollégáink figyelik ezeket a családokat, és amikor jelentkezik egy rászoruló anyuka, édesapa, hogy ő szívesen küldené a gyermekét, de nem tud az utazási költségbe beszállni, sőt, még sportcipőt sem tudott venni a gyereknek a nyárra, akkor igyekeznek a munkatársaink előteremteni erre a forrásokat” – fogalmazott Szabados Edina. – Tehát azok, akik most adományoznak – akár a 1356-os adományvonalon 500 forinttal, akár online adományt küldenek –, azok nyújtják a leghatékonyabb segítséget a gyerekeknek.”

A „Vár a nyár!” kampány során beérkező adományokból a Karitász biztosítani tudja a gyermekek utazását és kísérését, valamint olyan plusz élményprogramokat, amelyek további feledhetetlen élményeket szereznek a táborozóknak, legyen szó például kalandpark látogatásról, balatoni hajókázásról vagy egy közös koncertről. A táborok június közepén nyitnak.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Tatár Tímea készítette.