Infostart.hu
2026. május 7. csütörtök
Elindult a Katolikus Karitász „Vár a nyár!” adománygyűjtő kampánya. A segélyszervezet évről évre csaknem négyezer hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget, de sok családnak már maga az odajutás is vállalhatatlan anyagi terhet jelent.
Nyitókép: Katolikus Karitász

Így válhat élménnyé a nyár a rászoruló gyerekeknek

Infostart / InfoRádió

A Karitász nyári táboraiban a szünidő 10 hete alatt az ország számos pontján zajlanak programok. A térítésmentes táborok helyszínei balatoni üdülők, plébániák és egyéb közösségi szállások – mondta el az InfoRádióban Szabados Edina kommunikációs ágazati vezető.

Kirándulásokat, városlátogatásokat szerveznek. Ahol van lehetőség a fürdésre, ott strandolnak vagy a Balatonban tudnak fürdeni a gyerekek, akár napi szinten is, és ezeket színesítik fagyizásokkal, időnként pedig vendég meghívott előadók is csatlakoznak – sorolta.

A táborokba olyan családok gyermekei mennek, akikről a plébániai önkéntesek tudják, hogy gyakran súlyos anyagi nehézségekkel küzdenek. Arra is van példa, hogy egy sporttáskára valót is nehéz előteremteniük. Ezért indított most adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász.

„Kollégáink figyelik ezeket a családokat, és amikor jelentkezik egy rászoruló anyuka, édesapa, hogy ő szívesen küldené a gyermekét, de nem tud az utazási költségbe beszállni, sőt, még sportcipőt sem tudott venni a gyereknek a nyárra, akkor igyekeznek a munkatársaink előteremteni erre a forrásokat” – fogalmazott Szabados Edina. – Tehát azok, akik most adományoznak – akár a 1356-os adományvonalon 500 forinttal, akár online adományt küldenek –, azok nyújtják a leghatékonyabb segítséget a gyerekeknek.”

A „Vár a nyár!” kampány során beérkező adományokból a Karitász biztosítani tudja a gyermekek utazását és kísérését, valamint olyan plusz élményprogramokat, amelyek további feledhetetlen élményeket szereznek a táborozóknak, legyen szó például kalandpark látogatásról, balatoni hajókázásról vagy egy közös koncertről. A táborok június közepén nyitnak.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Tatár Tímea készítette.

Annyi az új képviselő a parlamentben, hogy intenzív tanfolyamot kell szervezni nekik.
 

A globális autóipari seregszemlék súlypontja látványosan Kínába tolódott: miközben a Genfi Autószalon fénykora már inkább emlék, a Pekingi Autóshow ma a trendek első számú kirakata. Gergely András, a Portfolio Content Lab főszerkesztője a Checklist keddi adásában (a 14. perctől) mesélt helyszíni tapasztalatairól. Szerinte egy év önmagában nem „űrtechnológiai" ugrás, de több trend érezhetően élesebben rajzolódik ki, mint korábban – különösen a hajtásláncok sokszínűsége és az autóiparhoz csatlakozó robottechnológiai fejlesztések. A háttérben egyre inkább az exportlogika áll: a kínai gyártók nem egyetlen technológiára tesznek fel mindent, hanem széles termékpalettával próbálnak alkalmazkodni az eltérő szabályozású és infrastruktúrájú piacokhoz.

A Bank of America előrejelzése szerint Franciaország nyeri a nyári labdarúgó-világbajnokságot.

A British man is among three evacuees sent to the Netherlands after displaying symptoms while aboard the MV Hondius.

2026. május 7. 09:55
Megszűnik a TV2 Tények, átszerveződik a csatorna
2026. május 7. 08:58
Lépett azbeszt-ügyben a búcsúzó kormány
