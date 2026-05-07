2026. május 7. csütörtök Gizella
Egy női kézben tartott okostelefon.Forrás:Getty Images/Jacques Julien
Nyitókép: Getty Images/Jacques Julien

Ezt árulja el rólunk az okostelefon-használatunk – meglepő kutatás

Infostart / MTI

Az okostelefon-használat nyomot hagy a személyiségen, ugyanakkor tükrözi is azt – állapította meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) legfrissebb kutatása.

Az NMHH 2025-ös felmérésének célja annak feltárása volt, hogy a 20 és 60 év közötti felnőtt lakosság körében a társadalmi státusz milyen formában jelenik meg a telefonhasználat mintázatain keresztül.

A kutatás egy 2024 márciusa és májusa között 508 felnőtt részvételével zajló szoftveres adatgyűjtésen és az azt kiegészítő, reprezentatív, online kérdőíves felmérésen alapult, jelentősége éppen ezért a valós, vagyis nem önbevalláson alapuló digitális viselkedési adatok és a hagyományos társadalmi adatok együttes értékelésében rejlik – fejtették ki.

Hozzátették, hogy három különböző (X, Y és Z) generáció vett részt a felmérésben, így a digitális bevándorlók – azaz a számítógépek, mobiltelefonok és egyéb digitális technológiák elterjedése előtt születettek – éppúgy megtalálhatók a mintában, mint a húszas éveik elején járó, az internet és az okostelefonok előtti, kizárólag offline világot jó eséllyel már csak hírből ismerő digitális bennszülöttek.

Az adatok a foglalkozáshierarchia és a napi képernyőidő intenzitása között fordított arányosságot mutattak:

míg a magasabb képzettségű vezetők és értelmiségiek napi átlaga 2 óra 3 perc volt, addig a szakképzetlen munkásoké 2 óra 58 perc.

Ez a különbség részben annak is tulajdonítható, hogy az alacsonyabb státuszú csoportok számára a telefon gyakran az egyedüli digitális eszköz a munkában, a kommunikációban és a szórakozásban, míg a magasabb státuszúak párhuzamosan többféle eszközt is használnak – írták.

A kutatás szerint a legmarkánsabb törésvonal az egyes társadalmi csoportok között a használat céljában jelentkezett: a társadalmi státusz csökkenésével ugyanis a telefonhasználat fókusza az olyan funkcionális, produktivitást növelő célokról, mint a pénzügyi tudatosság vagy az egészséges életmód, a szórakozás és a közösségi média irányába tolódik el.

  • A praktikus, életvitelt támogató appok használata a magasabb státuszú társadalmi csoportokban magasabb (14-16 százalék), és a hierarchiában lefelé haladva fokozatosan csökken (11 százalék).
  • A közösségimédia-platformok használata a magasabb státuszú csoportok körében alacsonyabb (24-25 százalék), míg a fizikai munkát végzők körében (szakmunkások: 31 százalék, szakképzetlen munkások: 29 százalék) a legmagasabb.
  • A játékhasználat is markánsan státuszhierarchikus: a magas státuszú csoportokban 10-11 százalék, míg a szakmunkásoknál és a szakképzetlen munkásoknál eléri a 15-18 százalékot is.

A kutatás összességében több közvetett bizonyítékkal is szolgált a „digitális egyenlőtlenségek elméletéhez”: azok, akik eleve több erőforrással (például magasabb végzettséggel, magasabb jövedelemmel) rendelkeznek, az online tér előnyeit is hatékonyabban tudják kiaknázni, ezáltal a digitális előnyök tovább erősíthetik a társadalmi egyenlőtlenségeket – áll a felmérést összefoglaló közleményben.

Új szelek fújnak a Kaukázusban – az elemző szerint visszaszorulóban van az orosz befolyás
Hétfőn és kedden Örményországra figyelt Európa és a fél világ: Jerevánban több mint ötven ország vezetői találkoztak az Európai Politikai Közösség nyolcadik csúcstalálkozóján, ahol több bilaterális tárgyalást is tartottak. Wagner Péter, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior elemzője az InfoRádióban elmondta: új gazdasági folyosó jön létre a Kis-Kaukázusban amerikai közreműködéssel, ami több szempontból is új helyzetet teremthet a térségben.
Tanulnak a tiszás képviselők

Annyi az új képviselő a parlamentben, hogy intenzív tanfolyamot kell szervezni nekik.
 

Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
 
Választás 2026: Orbán Viktor a visszavonuláson gondolkodik, Magyar Péter külföldön tárgyal

Magyar Péter leendő miniszterelnök csütörtökön Rómában Giorgia Melonival egyeztet, miközben Budapesten a Tisza Párt kétharmados többséggel készül átvenni a törvényhozás irányítását a szombati alakuló ülésre. A kormányalakítás gyakorlati előkészítését Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszteri poszt várományosa koordinálja. Az NVI elnöke jogsértőnek nevezte a jelenlegi választókerületi térképet. A Fidesz jövőjét illetően a Magyar Hang szerint Orbán Viktor köre névváltást és teljes átszervezést fontolgat, miközben a Medián friss mérése szerint a Tisza támogatottsága 61 százalékra nőtt, a Fideszé pedig 21 százalékra esett vissza.

Ez a rendkívüli felvételi eljárás menete 2026-ban: itt van még üres férőhely a következő tanévre

Május 11-én indul a rendkívüli felvételi 2026-ban: összegyűjtöttük, hol kereshetők az üres férőhelyek, és hogyan lehet még jelentkezni középiskolába.

Iran considering US proposal as Trump says war will be 'over quickly'

Mediator Pakistan says it is "endeavouring to convert this ceasefire into a permanent end to this war".

