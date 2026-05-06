Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai az ÁSZ honlapján

Infostart / MTI

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) közzétette a sajtótermékek által megküldött tájékoztatókat az országgyűlési képviselők választását megelőző kampányban megjelentetett politikai hirdetések adatairól – közölte a szervezet szerdán az MTI-vel.

Emlékeztettek: a választási eljárásról szóló törvény szerint választási kampányidőszakban politikai hirdetést csak azok a sajtótermékek tehetnek közzé, amelyek hirdetési árjegyzéküket előzőleg megküldték az Állami Számvevőszéknek.

A nyilvántartásba vett sajtótermékeknek a választást követő 15 napon belül tájékoztatniuk kellett a számvevőszéket a közzétett politikai hirdetésekről. A tájékoztatásnak tartalmaznia kellett, hogy az adott sajtótermék az egyes jelöltek és jelölőszervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére, milyen ellenérték fejében, mikor és milyen terjedelemben tette közzé.

Hozzátették: beérkezett tájékoztatókat az ÁSZ feldolgozta és a http://www.asz.hu oldalon a Választások menüpont alatt elérhetővé tette. A számvevőszék a honlapján sajtótermékek szerinti bontásban hozta nyilvánosságra a dokumentumokat.

Az ÁSZ a sajtótermékek által megküldött tájékoztatók tartalmáért nem vállal felelősséget.

