Vízmegtartás a valóságban: másfél millió köbméter vizet tudtak megfogni

A vízmegtartás iskolapéldája lehet az a projekt, amelyet a Tiszánál fejeztek be: másfél millió köbméter vizet fogtak meg a hanyi anyaggödrökben – mondta az InfoRádióban a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vezetője. Lovas Attila szavaiból kiderült a Hanyi–Tiszasülyi árvízi tározó létesítése során, a töltések megépítéséhez nyitottak meg több anyagnyerőhelyet. Ezek egy részének volt csatornahálózati összeköttetése, így a Jászsági rendszerből gravitációs úton vizet tudtak oda vezetni.

A gyakorlatban ez úgy történt, hogy a meglévő csatornahálózat kismértékű átalakításával mindegyik gödörnél létrehozták a vízfeltöltési lehetőséget. Tiltókat, zsilipeket, átereszeket kellett átalakítani, ennek végeztével jött létre a 11 anyagnyerő helyből álló rendszer, ami több kisebb (húsznál is több) tavacska együttesét jelenti.

A tárolókban megfogott víz hatására a környező talaj nedvességtartalma jóval magasabb lett, a szakember elmondása szerint

nagyságrendileg 160 hektáron jött létre új vizes élőhely, a projekt talajvízszint-emelő hatása mintegy 160 négyzetkilométeren érezhető.

Azért ekkora a hatása, mert a tározó területén többfelé helyezkednek el az anyagnyerő gödrök. A víz a Tisza-tóból érkezik a Jászsági-főcsatorna mellékágain át a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztésekor létesült árvízcsúcscsökkentő tározóhoz.

Lovas Attila elmondása szerint most folyamatos talajvíz visszapótlást tudnak biztosítani az érintett területen, ami javítja a helyi gazdálkodók helyzetét, hiszen jelentős lépés a nedvesség visszapótlása szempontjából a mostani aszályban, ami ráadásul az egész Alföldet különösen sújtja. Emellett az új élőhelyek elősegítik a biológiai sokféleséget.

Megjegyezte: az ország számos pontján, nem csak a Kötivizig területén történik most vízvisszatartás, de az Hanyi–Tiszasülyi árvízi tározó anyagnyerő helyeivel kapcsolatos projekt egy elég nagy léptékű munka volt. Ráadásul fenntartható, szinte „magától működik”, hiszen a víz gravitációsan, a magasabban fekvő területekről az alacsonyabbak felé vezetve érkezik meg a szükséges helyre. Emiatt példa lehet az ország más régiói számára is.

A Kötivizig beszámolója alapján a sokszinuvidek.24.hu azt írta, hogy az A11-es és a A12-es jelű anyagnyerő helyek elárasztása már évekkel ezelőtt megvalósult. Az A11-es anyagnyerőhely vízellátására kiépített csőhálózaton még mérőóra is van, ezáltal ellenőrizhető a bevezetett vízmennyiség. A tavalyi évi Aszályvédelmi Akcióterv végrehajtására biztosított forrás felhasználásával, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a meglévő árokrendszer rekonstrukciójával, kismértékű átalakításával helyreállította a vízleadó útvonalat helyreállította, így megteremtve a további anyagnyerőhelyek vízpótlásának feltételeit.

A tavalyi évben több mint 4 millió köbméter vizet vezettek be a tározóba és a tározó mellett nyitott 11 anyagnyerőhelybe.

A tározó területén 60-150, de a tározón kívül is 10-20 centiméteres növekedés volt tapasztalható. A talajvíz szintjének emelésén túl a felületi párolgás révén a mikroklímát is javítja az elárasztás – közölte a vízügyi igazgatóság.

Megjegyezték: hasonló elárasztások valósultak meg a Tiszalöki rendszerben is. Ezt akkor lehet tovább bővíteni, ha kiterjesztik a vízmegtartást arra a közel 38 ezer hektár mélyfekvésű, belvízjárta, rossz termőhelyi értékkel bíró területre, amit az Országos Vízügyi Főigazgatóság, az AKI Agrárközgazdasági Intézet és az Agárminisztérium közös vizsgálatában mutattak ki – közölte a Közép Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság.