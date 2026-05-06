Vitézy Dávid: véget kell vetni a vizuális környezetszennyezésnek

Ahol csak lehet, a Tisza programjával összhangban vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit a saját városképük védelmére – írta szerdai Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt, aki ugyanitt közölte azt is, hogy Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszterrel megkezdték az átadás-átvétel előkészítését.

A miniszterjelölt szerint a leköszönő kormány jogszabályok tucatjaival védte be a „számára kedves hirdetési felületeket”, de azt ígéri, hogy az építészetért, településképért és a közlekedésért is felelős tárca minden ilyen rendeletet és paragrafust felül fog vizsgálni.

Vitézy Dávid a bejegyzés szerint feladatának tekinti „az épített környezet megtisztítását is a folyamatos reklámzajtól és a hergelő propagandától”.

„Eddig fővárosi képviselőként is pontosan láttam, hogy hány mondvacsinált, mesterségesen kitalált veszélyhelyzeti kormányrendeletbe és egyéb jogi akadályba ütközött Budapest, amikor a világ egyik legszebb épségben megmaradt történeti városszövetét próbálta megtisztítani a mindent ellepő óriásplakátoktól, reklámhálóktól” – írta posztjában.