2026. május 6. szerda Frida, Ivett
Vitézy Dávid, az LMP és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület főpolgármester-jelöltje Karácsony Gergely ismét nem tartotta a szavát: hol vannak az ígért traffipaxok? címmel tartott sajtótájékoztatóján Budapesten, az Árpád hídon 2024. június 4-én.
Vitézy Dávid: véget kell vetni a vizuális környezetszennyezésnek

A leendő közlekedési és beruházási miniszter megkezdte az átadás-átvételi tárgyalást Lázár Jánossal, egyúttal annak a nézetnek is hangot adott az elmúlt évek plakátkampányai kapcsán, hogy az önkormányzatoknak vissza kell adni a lehetőséget, hogy maguk döntsenek a településkép alakulásáról.

Ahol csak lehet, a Tisza programjával összhangban vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit a saját városképük védelmére – írta szerdai Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt, aki ugyanitt közölte azt is, hogy Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszterrel megkezdték az átadás-átvétel előkészítését.

A miniszterjelölt szerint a leköszönő kormány jogszabályok tucatjaival védte be a „számára kedves hirdetési felületeket”, de azt ígéri, hogy az építészetért, településképért és a közlekedésért is felelős tárca minden ilyen rendeletet és paragrafust felül fog vizsgálni.

Vitézy Dávid a bejegyzés szerint feladatának tekinti „az épített környezet megtisztítását is a folyamatos reklámzajtól és a hergelő propagandától”.

„Eddig fővárosi képviselőként is pontosan láttam, hogy hány mondvacsinált, mesterségesen kitalált veszélyhelyzeti kormányrendeletbe és egyéb jogi akadályba ütközött Budapest, amikor a világ egyik legszebb épségben megmaradt történeti városszövetét próbálta megtisztítani a mindent ellepő óriásplakátoktól, reklámhálóktól” – írta posztjában.

Május 9. az új ciklus kezdőnapja – itt a teljes menetrend, máris van egy kifogás

Szombaton alakul meg az új Országgyűlés, kétharmados többségében tiszás politikusokkal, jelentős kisebbségbe szorult Fidesz- és KDNP-frakciókkal, valamint egy 6 fős Mi Hazánk-frakcióval. Közzétették a parlamenti napirendi javaslatot is.
 

Imádják a vásárlók a Burger King új olcsó menüjét, de a háttérben egy durva drágulás mindent tönkretehet

A Restaurant Brands International a várakozásokat felülmúló első negyedéves árbevételt és nyereséget ért el, amit elsősorban a Burger King iránti stabil kereslet hajtott. A vállalat részvényárfolyama azonban mégis csökkent, miután az üzemi eredmény jelentős részét adó Tim Hortons kávézólánc gyengélkedése, valamint az emelkedő alapanyagárak beárnyékolták a kedvező számokat.

Elképesztő roham indult be a lakáshiteleknél: ők járnak a legjobban a következő években

A szakértő szerint a várakozásokkal ellentétben nem lankad, sőt minden rekordot megdöntött a lakosság lakáscélú hitelfelvételi kedve.

Trump warns strikes on Iran will restart at 'higher level than before' if peace deal not agreed

Iran has not officially responded to the remarks, nor has it responded to US media reports that a deal between the two countries could be close.

