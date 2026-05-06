ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.09
usd:
304.75
bux:
0
2026. május 7. csütörtök Gizella
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy férfi kinyit egy üres pénztárcát.
Nyitókép: Unsplash

Ilyen stratégia még nem volt: 2050-re felszámolnák a szegénységet

Infostart / MTI

Az Európai Bizottság új intézkedéseket javasolt szerdán a szegénység elleni küzdelem és a fogyatékkal élők életkörülményeinek javítása érdekében, és ez az első uniós stratégia, amelynek célja, hogy 2050-ig felszámolja a szegénységet az egész Európai Unióban.

A szegénység felszámolását és a fogyatékkal élők jogainak előmozdítást célzó csomag javaslatot tesz a lakhatásból való kirekesztés elleni küzdelemre, a gyermekszegénység megszüntetésére, a megfelelő nyugdíjak biztosítására és a társadalmi kirekesztés kockázatainak kezelésére – közölte brüsszeli sajtótájékoztatóján Roxana Minzatu szociális jogokért és készségfejlesztésért, minőségi munkahelyek megteremtéséért, valamint felkészültségért felelős uniós biztos.

Elmondta, az európaiak 52 százaléka számra a legfőbb aggodalmat a megélhetés és annak költségei jelentik. Az EU három kihívással küzd: lakhatási válsággal, a gyorsan változó munkaerőpiacon való részvétel akadályaival, valamint a szegénységgel, amely az európaiak ötödét, a gyermekek negyedét érinti. Emellett - mint megjegyezte – számos társadalmi és gazdasági szempontból kiszolgáltatott ember él diszkriminációnak és a megbélyegzésnek kitéve.

Közölte: az EU-nak a szegénység felszámolását célzó stratégiája egyértelmű utat jelöl ki, hogy

2030-ra legalább 15 millióval csökkenjen a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett emberek száma, 2050-re pedig teljesen felszámolja azt.

Ennek elérésére minőségi munkahelyeket kell teremteni mindenki számára, mivel - mint kiemelte - a minőségi foglalkoztatás az első kiút a szegénységből azok számára, akik tudnak dolgozni. Továbbá hatékony hozzáférést kell biztosítani a minőségi szolgáltatásokhoz és a megfelelő jövedelemtámogatáshoz.

Részleteket tekintve elmondta, a stratégia új jogszabályokat hozna a munkaerőpiacról kiszorult emberek integrálására, megfelelő nyugdíjakat vezetne be az idősebb emberek támogatására, valamint hangsúlyozza, hogy össze kell fogni a nemzeti, regionális és helyi önkormányzatokkal, vállalkozásokkal és a civil társadalommal a szegénység elleni küzdelem érdekében többek között egy szegénység elleni koalíció létrehozásával még idén. Párbeszédre van szükség továbbá a szegénységben élőkkel a vonatkozó politikákról – mondta.

Az uniós biztos kiemelte: a gyermekek nagyobb mértékben ki vannak téve a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés kockázatának, mint a felnőttek. Az Európai Bizottság ezért meg kívánja erősíteni az úgynevezett Európai Gyermekgaranciát, melynek célja a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett gyermekek alapvető szolgáltatásokhoz – ingyenes oktatás, egészségügy, megfelelő táplálkozás, lakhatás - való hozzáférésének biztosítása. A brüsszeli testület célja, hogy biztosítsa a kiszolgáltatott gyermekek szükségleteit – hangoztatta. A hangsúly a családok minőségi munkahelyekhez, gyermekgondozáshoz és erős szociális hálókhoz való hozzáférésének biztosítására, valamint a gyermekek mentorprogramokhoz és mentális egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének javítására irányul – részletezte. Ezenkívül az uniós bizottság a tagállamokkal közösen kísérleti jelleggel kidolgoz egy úgynevezett Európai Gyermekgarancia-kártyát, amely megkönnyíti a szolgáltatásokhoz való hozzáférést és a rászoruló gyermekek támogatását – tájékoztatott.

Minzatu közölte, mivel az európaiak egyre több akadályba ütköznek a megfelelő lakhatáshoz jutás terén, az uniós bizottság hosszú távú megoldásokat és a megelőzést tűzte ki célul a lakhatásból való kirekesztés és a hajléktalanság megelőzése érdekében. Elő kívánja segíteni a szociális és megfizethető lakhatást, és emberközpontú megközelítést szorgalmaz az otthonteremtés támogatására.

Hangsúlyozta:

a fogyatékkal élők helyzetének javítása elengedhetetlen mind a jogok tiszteletben tartásának biztosítása, mind pedig az európai gazdaság és demokrácia fellendítése érdekében.

Az uniós intézkedések közé tartozik az európai fogyatékossági kártya és parkolási kártya uniós szintű bevezetése, a közlekedés akadálymentesítése és a segítő technológiákba, például a mesterséges intelligencia eszközeibe való beruházás – tette hozzá az uniós biztos.

Kezdőlap    Gazdaság    Ilyen stratégia még nem volt: 2050-re felszámolnák a szegénységet

európai bizottság

fogyatékkal élő

szegénység

megélhetés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szabados Gábor: kettészakadhat a mezőny, ha drasztikusan csökkennek a labdarúgó NB I közvetítési díjai

Szabados Gábor: kettészakadhat a mezőny, ha drasztikusan csökkennek a labdarúgó NB I közvetítési díjai

A Ferencváros kivételével minden magyar élvonalbeli futballklubot érzékenyen érinthet, ha alacsonyabb áron kelnek el a közvetítési jogok – mondta az InfoRádióban a sportközgazdász. Úgy véli, a jelentős forráskiesés miatt jóval nagyobb szerepük lesz a saját piaci bevételeknek, így azok a csapatok, amelyek hatékonyabban tudnak saját forrásokat szerezni a központi források mellé, előnybe kerülhetnek.
Tanulnak a tiszás képviselők

Tanulnak a tiszás képviselők

Annyi az új képviselő a parlamentben, hogy intenzív tanfolyamot kell szervezni nekik.
 

Május 9. az új ciklus kezdőnapja – itt a teljes menetrend, máris van egy kifogás

Gulyás Gergely: mindenkit meg fogunk védeni, akit alaptalanul rágalmaznak

Tarr Zoltán: most kivételes lehetőség áll Magyarország előtt

Vitézy Dávid: véget kell vetni a vizuális környezetszennyezésnek

Fodor Gábor: Magyar Péter első lépései döntően jók voltak, de vannak vitathatóak is

Karácsony Gergely is megszólalt a Balásy Gyula-ügy kapcsán

Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai az ÁSZ honlapján

VIDEÓ
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.07. csütörtök, 18:00
Molnár Judit
a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rég nem látott csúcsok felé száguld a magyar forint – egyetlen híren múlik a devizapiac sorsa

Rég nem látott csúcsok felé száguld a magyar forint – egyetlen híren múlik a devizapiac sorsa

Csütörtök reggel tovább gyengült a dollár a devizapiacokon az iráni béketárgyalások fejleményeinek hírére. A forint látványosan erősödött, a zlotyval szemben is két és fél éves csúcs közelébe húzott. Ez jól mutatja, hogy a mozgásban a nemzetközi dollárgyengülés mellett a Tisza Párt választási győzelméből táplálkozó bizalom is szerepet játszik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Donald Trump hiába állítja, hogy közel a béke: óriási a baj, rengeteg hajó rekedt a közel-keleti válság kellős közepén

Donald Trump hiába állítja, hogy közel a béke: óriási a baj, rengeteg hajó rekedt a közel-keleti válság kellős közepén

Donald Trump szerint jól haladnak a tárgyalások Iránnal a háború lezárásáról és az atomfegyverkezés megakadályozásáról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran considering US proposal as Trump says war will be 'over quickly'

Iran considering US proposal as Trump says war will be 'over quickly'

Mediator Pakistan says it is "endeavouring to convert this ceasefire into a permanent end to this war".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 7. 07:27
A cégek visszafogták magukat, a lakosság már kevésbé – friss jegybanki számok
2026. május 7. 05:45
7300 csalási kísérlet történt egyetlen bank ügyfelei ellen pár hónap alatt
×
×