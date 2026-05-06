Ilyen stratégia még nem volt: 2050-re felszámolnák a szegénységet

A szegénység felszámolását és a fogyatékkal élők jogainak előmozdítást célzó csomag javaslatot tesz a lakhatásból való kirekesztés elleni küzdelemre, a gyermekszegénység megszüntetésére, a megfelelő nyugdíjak biztosítására és a társadalmi kirekesztés kockázatainak kezelésére – közölte brüsszeli sajtótájékoztatóján Roxana Minzatu szociális jogokért és készségfejlesztésért, minőségi munkahelyek megteremtéséért, valamint felkészültségért felelős uniós biztos.

Elmondta, az európaiak 52 százaléka számra a legfőbb aggodalmat a megélhetés és annak költségei jelentik. Az EU három kihívással küzd: lakhatási válsággal, a gyorsan változó munkaerőpiacon való részvétel akadályaival, valamint a szegénységgel, amely az európaiak ötödét, a gyermekek negyedét érinti. Emellett - mint megjegyezte – számos társadalmi és gazdasági szempontból kiszolgáltatott ember él diszkriminációnak és a megbélyegzésnek kitéve.

Közölte: az EU-nak a szegénység felszámolását célzó stratégiája egyértelmű utat jelöl ki, hogy

2030-ra legalább 15 millióval csökkenjen a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett emberek száma, 2050-re pedig teljesen felszámolja azt.

Ennek elérésére minőségi munkahelyeket kell teremteni mindenki számára, mivel - mint kiemelte - a minőségi foglalkoztatás az első kiút a szegénységből azok számára, akik tudnak dolgozni. Továbbá hatékony hozzáférést kell biztosítani a minőségi szolgáltatásokhoz és a megfelelő jövedelemtámogatáshoz.

Részleteket tekintve elmondta, a stratégia új jogszabályokat hozna a munkaerőpiacról kiszorult emberek integrálására, megfelelő nyugdíjakat vezetne be az idősebb emberek támogatására, valamint hangsúlyozza, hogy össze kell fogni a nemzeti, regionális és helyi önkormányzatokkal, vállalkozásokkal és a civil társadalommal a szegénység elleni küzdelem érdekében többek között egy szegénység elleni koalíció létrehozásával még idén. Párbeszédre van szükség továbbá a szegénységben élőkkel a vonatkozó politikákról – mondta.

Az uniós biztos kiemelte: a gyermekek nagyobb mértékben ki vannak téve a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés kockázatának, mint a felnőttek. Az Európai Bizottság ezért meg kívánja erősíteni az úgynevezett Európai Gyermekgaranciát, melynek célja a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett gyermekek alapvető szolgáltatásokhoz – ingyenes oktatás, egészségügy, megfelelő táplálkozás, lakhatás - való hozzáférésének biztosítása. A brüsszeli testület célja, hogy biztosítsa a kiszolgáltatott gyermekek szükségleteit – hangoztatta. A hangsúly a családok minőségi munkahelyekhez, gyermekgondozáshoz és erős szociális hálókhoz való hozzáférésének biztosítására, valamint a gyermekek mentorprogramokhoz és mentális egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének javítására irányul – részletezte. Ezenkívül az uniós bizottság a tagállamokkal közösen kísérleti jelleggel kidolgoz egy úgynevezett Európai Gyermekgarancia-kártyát, amely megkönnyíti a szolgáltatásokhoz való hozzáférést és a rászoruló gyermekek támogatását – tájékoztatott.

Minzatu közölte, mivel az európaiak egyre több akadályba ütköznek a megfelelő lakhatáshoz jutás terén, az uniós bizottság hosszú távú megoldásokat és a megelőzést tűzte ki célul a lakhatásból való kirekesztés és a hajléktalanság megelőzése érdekében. Elő kívánja segíteni a szociális és megfizethető lakhatást, és emberközpontú megközelítést szorgalmaz az otthonteremtés támogatására.

Hangsúlyozta:

a fogyatékkal élők helyzetének javítása elengedhetetlen mind a jogok tiszteletben tartásának biztosítása, mind pedig az európai gazdaság és demokrácia fellendítése érdekében.

Az uniós intézkedések közé tartozik az európai fogyatékossági kártya és parkolási kártya uniós szintű bevezetése, a közlekedés akadálymentesítése és a segítő technológiákba, például a mesterséges intelligencia eszközeibe való beruházás – tette hozzá az uniós biztos.