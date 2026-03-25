Infostart.hu
eur:
389.28
usd:
335.67
bux:
123502.59
2026. március 25. szerda Irén, Írisz
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
A rainstorm on Andrassy Street in Budapest, Hungary.
Nyitókép: Andrew Fox/Getty Images

Bevágott a riasztás: rengeteg esőt kapunk, viharos széllel, havazás is lesz

Infostart / MTI

Jelentős mennyiségű esőre és viharos szélre kell számítani csütörtökön a Dunántúlon – figyelmeztetett a HungaroMet Zrt. veszélyjelzésében.

Mint írták, csütörtökön a délelőtti órákban a Nyugat-Dunántúlon fokozatosan erősödik, viharossá fokozódik az északi szél. Délután, de főként a délután második felében és este ebben a térségben nagy területen lesz viharos, erősen viharos a szél, a legerősebb széllökések általában óránként 80-90 kilométer között várhatók, de helyenként ennél erősebb lökések is előfordulhatnak.

Az ország északkeleti harmadának kivételével nagy területen várható jelentős mennyiségű csapadék,

kiemelten a Dunántúl nyugati és középső részein a napi csapadékösszeg szerda éjfélig sok helyen meghaladhatja a 20 millimétert, de péntek reggelig a 30, néhol a 40 millimétert is. Péntek reggelig északnyugaton lokálisan az 50 millimétert is elérheti, akár meghaladhatja a csapadék mennyisége. A 24 órás csapadékösszeg kisebb körzetekben a középső országrészben is 20 milliméter felett alakulhat.

Csütörtökön a késő délelőtti óráktól eleinte a Soproni- és a Kőszegi-hegységben, majd a délután második felétől már a Dunántúl nyugati felén és a Bakonyban is előfordulhat megmaradó hó. Az éjféli órákig sík területen csak kisebb, a Bakonyban már jelentős, 5-15 centiméter tapadó hóréteg alakulhat ki. Péntek reggelig sík területen a Dunántúl nyugati kétharmad részén legfeljebb 6 centiméter, a Bakonyban 15-25 centiméter, a Soproni- és a Kőszegi-hegységben 10-20 centiméter tapadó hó is összegyűlhet.

A HungaroMet Zrt. ezért csütörtökre széllökés veszélye miatt másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Vas és Zala vármegye területére, ahol a legerősebb széllökések meghaladhatják az óránkénti 90 kilométerest is. Győr-Moson-Sopron, Somogy, Veszprém vármegye területén a legerősebb széllökések meghaladják az óránkénti 70 kilométerest, a három vármegyében elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben csütörtök éjfélig.

A veszélyjelzés szerint Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém területén 24 óra alatt több mint 30 milliméter csapadék hullhat, ezért másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki, Somogy és Zala vármegyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Veszprém vármegyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki havazás veszélye miatt, itt 12 óra alatt 5 centimétert meghaladó friss hó hullhat.

Kezdőlap    Belföld    Bevágott a riasztás: rengeteg esőt kapunk, viharos széllel, havazás is lesz

időjárás

veszélyjelzés

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: fokozatosan leállítjuk az ukrajnai gázszállításokat

A szerdai kormányülésen előterjesztést tesz a miniszterelnök. Orbán Viktor közölte: Ukrajna 30 napja blokkolja az olajszállítást hazánk felé a Barátság kőolajvezetéken, a magyar kormány szerint Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a korábban megtámadott létesítmény működését.
 

„Végig vele vagyok!” – Orbán Viktorról posztolt az amerikai elnök

Donald Trump amerikai elnök támogatásáról biztosította Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a közelgő magyarországi parlamenti választáson a Truth Social közösségimédia-platformján közzétett bejegyzésében.
 

VIDEÓ
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.25. szerda, 18:00
Csiki Varga Tamás
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új erőre kaphatnak a béketárgyalások, mégis mindenre drónok zuhannak - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Tárgyalások folytak Floridában Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői között. Zelenszkij szerint a valós előrelépéshez elnöki szintű találkozókra lesz szükség, európai tagállamok bevonásával. Az oroszok kedden majd minden ukrán megyét támadtak, drónok százai hullottak az országra. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Betelt a pohár a magyar iskolákban: sztrájkra készülhet több tízezer dolgozó

A felmérés szerint a dolgozók 94 százaléka már egy kétórás figyelmeztető sztrájkban is részt venne.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iranian military says US is 'negotiating with itself' after Trump says Tehran wants deal 'so badly'

Meanwhile, Iran says "non-hostile" ships can pass through the Strait of Hormuz. On Tuesday, Donald Trump claimed Iran had given the US "a very big present" during talks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 25. 10:46
Hogy áll a Fidesz most a Mi Hazánkhoz? – Lázár János megmondta
2026. március 25. 10:22
Orbán Viktor: fokozatosan leállítjuk az ukrajnai gázszállításokat
×
×