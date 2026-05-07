Három fiatal ellopott egy munkagépet, amivel aztán beborultak egy tóba

Három fiú ellopott egy munkagépet, ami egy mezőkövesdi szabadidő parkban volt, de aztán nagyon pórul jártak a meglovasított járművel. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség közleménye szerint két fiatalkorú még 2025 novemberében egy gyermekkorú fiú társukkal talált rá a billencs munkagépre, amit aztán a benne hagyott indítókulcs segítségével beindítottak.

A fiúk egymást felváltva, engedély nélkül vezették a munkagépet. Utoljára a gyermekkorú vezette, aki nekiment két világító kandeláber oszlopnak, majd a közelben lévő tóba hajtott, ahol a munkagép az oldalára borult. A baleset során egyikük sem sérült meg.

A közlemény szerint a három fiú kimászott a járműből, majd otthagyták a tóban. A munkagépet csak daruval tudták kiemelni a vízből.

A gépben mintegy 200 ezer forintos kár keletkezett, a megrongált lámpaoszlopok pedig további 300 ezer forintos veszteséget okoztak.

Az ügyészség vádat emelt ellenük és az egyik fiatalkorúval szemben, aki büntetett előéletű, felfüggesztett szabadságvesztést indítványoznak, a másiknál próbára bocsátást, mindkettejük esetében pártfogó felügyelettel.

