2026. május 7. csütörtök Gizella
Nyitókép: Unsplash

Három fiatal ellopott egy munkagépet, amivel aztán beborultak egy tóba

A járművet csak daruval tudták kiemelni a vízből. A berendezésben csaknem 200 ezer forintos kár keletkezett, míg a kandeláberek rongálódása 300 ezres kárt okozott a mezőkövesdi önkormányzatnak.

Három fiú ellopott egy munkagépet, ami egy mezőkövesdi szabadidő parkban volt, de aztán nagyon pórul jártak a meglovasított járművel. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség közleménye szerint két fiatalkorú még 2025 novemberében egy gyermekkorú fiú társukkal talált rá a billencs munkagépre, amit aztán a benne hagyott indítókulcs segítségével beindítottak.

A fiúk egymást felváltva, engedély nélkül vezették a munkagépet. Utoljára a gyermekkorú vezette, aki nekiment két világító kandeláber oszlopnak, majd a közelben lévő tóba hajtott, ahol a munkagép az oldalára borult. A baleset során egyikük sem sérült meg.

A közlemény szerint a három fiú kimászott a járműből, majd otthagyták a tóban. A munkagépet csak daruval tudták kiemelni a vízből.

A gépben mintegy 200 ezer forintos kár keletkezett, a megrongált lámpaoszlopok pedig további 300 ezer forintos veszteséget okoztak.

Az ügyészség vádat emelt ellenük és az egyik fiatalkorúval szemben, aki büntetett előéletű, felfüggesztett szabadságvesztést indítványoznak, a másiknál próbára bocsátást, mindkettejük esetében pártfogó felügyelettel.

(Nyitóképünk illusztráció.)

Új szelek fújnak a Kaukázusban – az elemző szerint visszaszorulóban van az orosz befolyás
Tanulnak a tiszás képviselők

Választás 2026: Orbán Viktor a visszavonuláson gondolkodik, Magyar Péter külföldön tárgyal

Magyar Péter leendő miniszterelnök csütörtökön Rómában Giorgia Melonival egyeztet, miközben Budapesten a Tisza Párt kétharmados többséggel készül átvenni a törvényhozás irányítását a szombati alakuló ülésre. A kormányalakítás gyakorlati előkészítését Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszteri poszt várományosa koordinálja. Az NVI elnöke jogsértőnek nevezte a jelenlegi választókerületi térképet. A Fidesz jövőjét illetően a Magyar Hang szerint Orbán Viktor köre névváltást és teljes átszervezést fontolgat, miközben a Medián friss mérése szerint a Tisza támogatottsága 61 százalékra nőtt, a Fideszé pedig 21 százalékra esett vissza.

Ez a rendkívüli felvételi eljárás menete 2026-ban: itt van még üres férőhely a következő tanévre

Május 11-én indul a rendkívüli felvételi 2026-ban: összegyűjtöttük, hol kereshetők az üres férőhelyek, és hogyan lehet még jelentkezni középiskolába.

Iran considering US proposal as Trump says war will be 'over quickly'

Mediator Pakistan says it is "endeavouring to convert this ceasefire into a permanent end to this war".

