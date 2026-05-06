Karácsony Gergely is megszólalt a Balásy Gyula-ügy kapcsán

Karácsony Gergely nem fogta vissza magát, amikor szóba kerültek a Fidesz gyűlöletplakátjai, amelyek őt is háborúpártiként ábrázolták: „Azon az ember tud nevetni, hogy ki van a plakátokon. Azon nem tud nevetni, mennyi kárt okozott ez a magyar lelkeknek. Ezért nincs bocsánat” – mondta a főpolgármester az ATV-ben.

A Balásy Gyula-ügyről azt mondta, a helyzet magáért beszél, és reményét fejezte ki, hogy a kormányváltást követően már nemcsak, hogy nem lesznek gyűlöletkeltő plakátkampányok, hanem úgy egyáltalán kevesebb plakát borítja majd a várost.

„Gyűlöm ezt a plakáterdőt, ami van Budapesten. Ha rajtam múlna, kivágnám az összes plakátot innen a francba” – jelentette ki Karácsony Gergely, aki emlékeztetett rá, hogy egyszer már megpróbálta szabályozni az épülethálókra kirakott óriásplakátokat, azonban a kormány politikai okokból elvette a lehetőséget a fővárostól.

A városvezető eloszlatta a közte és Magyar Péter között kialakult félreértést is. A főpolgármester a parlament megalakulása előttre tervezett egy civil ünnepséget a Lánchídhoz, amelyre Magyar Péter nyilvános kritikával reagált. Karácsony Gergely telefonon rendezte a dolgot, és elismerte: utólag ő maga is rájött, máshogy is lehetett értelmezni.

Beszélt Budapest anyagi helyzetéről is, a főváros pénzügyi válsága sürgős tárgyalásokat igényel. Az Államkincstár június közepéig felmentette Budapestet a szolidaritási hozzájárulás befizetése alól, enélkül május elején 27 ezer alkalmazott fizetése kerülhetett volna veszélybe. Ez azonban csak haladék – tette hozzá.

Tárgyalópartnerként a leendő beruházási miniszter Vitézi Dávidot és a pénzügyminisztert nevezte meg, amit „főnyereménynek” titulált. A leendő pénzügyminisztert, Kármán Andrást régi kollégistájának ismeri, és régóta nagyra tartja.