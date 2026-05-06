ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.19
usd:
305.2
bux:
136661.55
2026. május 6. szerda Frida, Ivett
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Karácsony Gergely főpolgármester előadást tart a Budapest jövője címmel megrendezett fórumon a fővárosi Merlin Színházban 2024. március 1-jén.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Karácsony Gergely is megszólalt a Balásy Gyula-ügy kapcsán

Infostart

A főpolgármester reméli, hogy a jövőben nemhogy nem kell gyűlöletkeltő, megfélemlítő plakátkampányok miatt aggódni, hanem úgy általában kevesebb plakátot lehet majd látni Budapesten.

Karácsony Gergely nem fogta vissza magát, amikor szóba kerültek a Fidesz gyűlöletplakátjai, amelyek őt is háborúpártiként ábrázolták: „Azon az ember tud nevetni, hogy ki van a plakátokon. Azon nem tud nevetni, mennyi kárt okozott ez a magyar lelkeknek. Ezért nincs bocsánat” – mondta a főpolgármester az ATV-ben.

A Balásy Gyula-ügyről azt mondta, a helyzet magáért beszél, és reményét fejezte ki, hogy a kormányváltást követően már nemcsak, hogy nem lesznek gyűlöletkeltő plakátkampányok, hanem úgy egyáltalán kevesebb plakát borítja majd a várost.

„Gyűlöm ezt a plakáterdőt, ami van Budapesten. Ha rajtam múlna, kivágnám az összes plakátot innen a francba” – jelentette ki Karácsony Gergely, aki emlékeztetett rá, hogy egyszer már megpróbálta szabályozni az épülethálókra kirakott óriásplakátokat, azonban a kormány politikai okokból elvette a lehetőséget a fővárostól.

A városvezető eloszlatta a közte és Magyar Péter között kialakult félreértést is. A főpolgármester a parlament megalakulása előttre tervezett egy civil ünnepséget a Lánchídhoz, amelyre Magyar Péter nyilvános kritikával reagált. Karácsony Gergely telefonon rendezte a dolgot, és elismerte: utólag ő maga is rájött, máshogy is lehetett értelmezni.

Beszélt Budapest anyagi helyzetéről is, a főváros pénzügyi válsága sürgős tárgyalásokat igényel. Az Államkincstár június közepéig felmentette Budapestet a szolidaritási hozzájárulás befizetése alól, enélkül május elején 27 ezer alkalmazott fizetése kerülhetett volna veszélybe. Ez azonban csak haladék – tette hozzá.

Tárgyalópartnerként a leendő beruházási miniszter Vitézi Dávidot és a pénzügyminisztert nevezte meg, amit „főnyereménynek” titulált. A leendő pénzügyminisztert, Kármán Andrást régi kollégistájának ismeri, és régóta nagyra tartja.

Kezdőlap    Belföld    Karácsony Gergely is megszólalt a Balásy Gyula-ügy kapcsán

főpolgármester

botrány

reakció

karácsony gergely

vallomás

balásy gyula

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.06. szerda, 18:00
Pósfai Mihály
Széchenyi-díjas geológus, az MTA új elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választás 2026: Magyar Péter bejelentette mikor egyeztet Melonival

Választás 2026: Magyar Péter bejelentette mikor egyeztet Melonival

Magyar Péter egy előzetesen bejelentett úton van Olaszországban, ahonnan csak csütörtök esti óráiban ér haza, így addig a kormányalakítási előkészületeket a Miniszterelnökséget vezető miniszteri posztra felkért Ruff Bálint viszi. A leendő kormányfő csütörtök délelőtt találkozik Georgia Meloni olasz miniszterelnökkel, aki természetes szövetségese lehet az Európai Unió tagállami egyeztetésein. Budapesten a listás mandátumok hétfői ceremoniális átvétele után a hét hátralévő részét inkább a háttérmunka jellemezheti, mielőtt szombaton megalakul a Tisza által fölényes többséggel vezetett Parlament.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Történelem érettségi 2026: A szaktanár elárulta, melyik feladat foghatott ki a diákokon

Történelem érettségi 2026: A szaktanár elárulta, melyik feladat foghatott ki a diákokon

A tanár szerint a kommunizmus szinte biztos pont volt, de a 19. századi eszméknél és egy karikatúránál már sokan elbizonytalanodhattak

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Canaries' leader opposes plan to let virus-hit ship dock, as three patients evacuated to Netherlands

Canaries' leader opposes plan to let virus-hit ship dock, as three patients evacuated to Netherlands

"I cannot allow [the boat] to enter the Canaries," says Fernando Clavijo - he is seeking an urgent meeting with the Spanish government in Madrid.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 6. 12:03
Tarr Zoltán: most kivételes lehetőség áll Magyarország előtt
2026. május 6. 11:40
Alaptörvény-ellenesek az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes részei
×
×