A comet, an asteroid, a meteorite falls to the ground against a starry sky. Attack of the meteorite. Meteor Rain. Kameta tail. End of the world. Astranomy.
Tűzgömbök – Ami miatt tényleg érdemes hajnali 3-kor felkelni

Május elején az év egyik leggyorsabb meteorraja, az Éta Aquaridák elérte a maximumát: a Halley-üstökösből származó porszemcsék akár 67 kilométeres másodpercenkénti sebességgel is becsapódhatnak a Föld légkörébe. A meteorraj szabad szemmel is megfigyelhető – mondta az InfoRádióban Fockter Zoltán, a Svábhegyi Csillagvizsgáló csillagásza.

Az Éta Aquaridák csillaghullás egy viszonylag nehezen megfigyelhető hullás, mivel a Hold mint természetes „fényszennyező” eléggé jelen volt az égbolton, 84 százalékos holdsarló van, ez halványítja a látványt. De ha valaki fent volt a hajnali órákban 3-4 körül, akár 10-20 hullócsillagot is meg tudott számlálni – mondta el az InfoRádió megkeresésére Fockter Zoltán csillagász.

A hullócsillagok lényegében akkor jönnek létre, amikor a Föld Nap körüli keringése poros, törmelékes felhőn keresztül halad, a felhő pedig szétesőben lévő üstökösökből származik; az üstökösök jeges, összefagyott égitestek, amik a Nap körül keringenek, csakúgy, mint a bolygók, csak épp az üstökösök nagyon elnyújtott, ellipszis alakú pályán, és a külső naprendszerből származnak, „néha bejönnek a Föld körüli térségbe, és amikor itt keresztülmennek a bolygónk térségében, akkor a Nap sugárzásának hatására ezek elkezdenek szétesni, párolognak, s amikor ezen a törmelékfelhőn, amit az üstökös kipöfékel magából itt a térségünkben, keresztülmegy a bolygónk, ilyenkor megnő a légkörbe belépő porszemcséknek a mennyisége, és ilyenkor hullócsillagokat látunk” – részletezte.

A hullócsillag szakszóval egyébként meteorjelenség.

A mostani hullócsillagok a Halley-üstökösből származnak, periodikusan jelentkeznek; a Halley-üstökösről pedig épp e mentén az kell tudni, hogy nagyjából 76 évente kerüli meg a Napot, tehát 76 évente jön ide a Föld körüli térségbe. Legutóbb 1986-ban volt látható a Föld égboltjáról, és legközelebb 2061-ben lesz.

Érdekesség: van egy másik hullócsillaghullás is, ami szintén a Halley-üstökösből származik, az októberi Orionidák, olyankor is tulajdonképpen a Halley-üstökösnek a pályáján megyünk keresztül a Nap-körüli keringésünk folyamán.

Ami még érdekes, hogy távcső erre nem annyira jó, mert beszűkíti a látómezőnket, szabad szemmel érdemes átélni a látványt, célszerű olyan helyre menni, ahol nincs mesterséges fény, városi fényszennyezés, esetleg egy rétre vagy a külvárosba.

Egy-egy hullócsillag akár a Vénusz (Esthajnalcsillag) fényét is túlsütheti, ezek neve tűzgömb, és bár túl vagyunk a csúcson, még májusban várható, hogy találkozunk ilyennel a csillagász szerint.

Május 9. az új ciklus kezdőnapja – itt a teljes menetrend, máris van egy kifogás

Szombaton alakul meg az új Országgyűlés, kétharmados többségében tiszás politikusokkal, jelentős kisebbségbe szorult Fidesz- és KDNP-frakciókkal, valamint egy 6 fős Mi Hazánk-frakcióval. Közzétették a parlamenti napirendi javaslatot is.
 

Megvan az új négyéves csúcs - 360 alá száguldott a forint

Senki sem gondolná, mit csinál a háttérben ez a vadiúj okostelefon: ijesztő módszerrel figyelik meg a lakosságot

Trump warns strikes on Iran will restart at 'higher level than before' if peace deal not agreed

