Pumping gas at gas pump. Closeup of man pumping gasoline fuel in car at gas station. Mans hand refueling car at gas station
Nyitókép: stefanamer/Getty Images

Itt a vége a kettős árazásnak a szomszédunkban

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Jelentős változások lépnek életbe péntektől a szlovákiai töltőállomásokon. A kormány döntése értelmében megszűnik a kettős árazás és a kannás üzemanyagtöltés korlátozása. Miközben a kabinet a nemzetközi kötelezettségekkel indokolja a lépést, az ellenzék szerint ennél radikálisabb beavatkozásra, nevezetesen adócsökkentésre lenne szükség.

Május 8-ától új szabályokhoz kell alkalmazkodniuk az autósoknak Szlovákiában, pontosabban szólva: visszatér a korábban megszokott rend. Denisa Saková gazdasági miniszter a szerdai kormányülést követően bejelentette, hogy eltörlik a kannába tölthető gázolaj mennyiségének tízliteres korlátozását, és ami ennél is fontosabb: megszűnik a belföldi és külföldi rendszámú autókra vonatkozó eltérő üzemanyagár.

A döntés hátterében az Európai Bizottság nyomása áll. Brüsszel ugyanis eljárást indított Szlovákia ellen a kettős árazás miatt, amit diszkriminatívnak ítéltek. A tárcavezető hangsúlyozta: a korlátozások kivezetésével okafogyottá válik az uniós vizsgálat, így az ország elkerülheti a további jogi következményeket.

Denisa Saková a bejelentés mellett megvédte az érvényes szlovák üzemanyagárakat is. Jelenleg a gázolaj átlagosan 1 euró 86 centbe, a benzin pedig 1 euró 79 centbe kerül literenként. Bár a szomszédos országokban, például Lengyelországban vagy Csehországban alacsonyabbak az árak, a miniszter szerint ez csak az állami beavatkozásnak köszönhető.

A gazdasági tárca vezetője rámutatott: ha Csehország nem csökkentette volna az adókat, a gázolaj náluk majdnem a 2 eurós határt súrolná. Lengyelországot pedig azért érte kritika, mert az uniós szabályokat megszegve túl alacsony, mindössze 8 százalékos áfát alkalmaz az üzemanyagokra. Szlovákia nem követi ezt az utat: a kormány nem tervez adócsökkentést, helyette a Slovnaft finomítóval való szoros együttműködésben bízik, és garantálja, hogy az árak nem fognak jelentősen elszakadni a csehországi szinttől.

Ezzel a szemlélettel azonban ellenkezik a Szabadság és Szolidaritás álláspontja. A liberális ellenzéki párt szerint a kormány „semmittevése” helyett a jövedéki adó csökkentése lenne az egyetlen valódi megoldás a magas üzemanyagárakra. A párt szerdán petíciót is indított, hogy nyomást gyakoroljon a kabinetre.

Marián Viskupič parlamenti képviselő szerint az alacsonyabb árak nemcsak az állampolgároknak és a vállalkozóknak segítenének, hanem a gazdaság egészét is élénkítenék, sőt, az inflációt is letörnék. Érvelése szerint, ha Szlovákiában lenne a legolcsóbb az üzemanyag a régióban, a megnövekedett forgalom – a tranzitforgalom és a bevásárlóturizmus révén – ellensúlyozná az adókulcs csökkentése miatti kiesést.

Branislav Gröhling, az SaS elnöke hozzátette: ha elegendő aláírást gyűjtenek, ismét a kormány elé terjesztik javaslataikat, mivel szerintük tarthatatlan, hogy miközben az embereknek gondot okoz a tankolás, a pozsonyi Slovnaft olajfinomító inkább külföldre exportálja az üzemanyagot ahelyett, hogy odahaza biztosítana kedvezőbb árakat.

