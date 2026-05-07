7300 csalási kísérlet történt egyetlen bank ügyfelei ellen pár hónap alatt

Az első negyedévben összesen 7300 csalási kísérletet regisztráltak az Erste bank rendszereiben – közölte az InfoRádió kérdésére válaszul Zsiga Krisztina, a pénzintézet kockázatkezelési vezérigazgató-helyettese.

A darabszámot tekintve ezeknél a kártya dominál elsősorban, közel 6000 kártyacsalási kísérlet volt, és 1400 volt átutalási csalási kísérlet. Összegét tekintve ez 2,8 milliárd forint volt.

„Itt megfordul az arány, elsősorban a tranzakciós átutalási csalások azok, amelyek nagyobb összeget tesznek ki, a kártya itt kisebb. Összességében a 2,8 milliárdból 2,3 milliárd irányult átutalási csalásokra, és ami úgymond jó hír, hogy ebből a teljes 2,8 milliárdból mi 82 százalékot meg tudtunk akadályozni, ami azt jelenti, hogy az ügyfeleknek 2,3 milliárd forintot tudtunk megmenteni” – ecsetelte.

Ha sikeres egy csalási kísérlet, akkor Zsiga Krisztina elmondása szerint az szokott történni, hogy a sikeres csalások 20 százalékos részaránya esetében jellemzően az ügyfél tevőlegesen vesz részt, gyakorlatilag a tranzakcióban a konkrét instrukcióit követi a csalónak. Ezeket nagyon nehéz kiszűrni, hiszen a mintázata nem tér el attól, amit az ügyfél maga is megtenne.

A másik tipikus most egy kicsit megint felkapott lett; a befektetési csalások, ahol nagy hozammal kecsegtető befektetéseket ígérnek sokszor ismert emberekre hivatkozva.

„Ezek szintén olyan tranzakciók, amelyeket sajnos nem tudunk megfogni, hiszen az ügyfél tevőlegesen a jelszót megadva hajtja végre ezeket a tranzakciókat. Itt esélyünk nincsen, hogy ezt kiszűrjük” – hangsúlyozta.

A 2,8 milliárd forinttal kapcsolatban elmondása szerint nehéz igazából trendeket meghatározni, hiszen ha egy-egy nagyobb csalási kísérlet „beesik”, akkor az teljesen eltorzítja a számokat, ezért nincs is trendszerű vizsgálat, de jelenleg úgy tűnik, alatta vannak a 2025-ös időarányos összegnek, de nem jelenti, hogy nem nő majd fölé a szám a tavalyinak.

Szektorális szinten ugyanakkor a piaci részesedéshez képest a csalási kísérletek arányából kisebb arányban részesednek, további jó hír, hogy a megakadályozott csalási kísérletek tekintetében felette vannak a piaci részesedésüknek.

Az Erste lehetőségként is tekint a csalások elleni küzdelemre, sokat invesztálnak abba, hogy a rendszereiket, a szűrési kritériumokat folyamatosan felülvizsgálják, és jelenleg is dolgoznak egy AI-alapú öntanuló modellen, amit a kártyacsalások ellen fognak bevezetni.