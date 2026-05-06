RSZ-24 Jarsz típusú hadászati ballisztikus rakéta a moszkvai Vörös téren a győzelem napja alkalmából rendezett katonai díszszemlén 2019. május 9-én, a náci Németország felett a II. világháborúban aratott győzelem 74. évfordulóján.
Nyitókép: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov

Moszkva nagyon erős fenyegetést küldött Kijevnek

Infostart / MTI

A kijevi diplomáciai képviseletek evakuálására szólított fel az orosz külügyminisztérium.

Oroszország nyomatékosan felszólította a világ országait, hogy idejében evakuálják Kijevből diplomatáikat arra az esetre, ha Ukrajna megpróbálná meghiúsítani a május 9-i ünnepségeket Moszkvában.

A figyelmeztetés Marija Zaharova külügyi szóvivő videónyilatkozatában hangzott el, amelyet szerdán este tettek közzé a diplomáciai tárca honlapján.

Zaharova megismételte, hogy az ünnepségeket célba vevő esetleges ukrán támadás esetén „elkerülhetetlenné” válik az orosz ellencsapás Kijevre.

Emlékeztetett arra, hogy hétfőn az orosz védelmi minisztérium hivatalos figyelmeztető nyilatkozatot tett közzé azzal az ukrán fenyegetéssel kapcsolatban, amely szerint Kijev „támadást indít Moszkva ellen az összes orosz számára szent ünnep, a Nagy Honvédő Háború Győzelem Napja alkalmával”.

Annyi az új képviselő a parlamentben, hogy intenzív tanfolyamot kell szervezni nekik.
 

Dollármilliárdokat kaszál az Egyesült Államok a háborún, rekordott döntött az üzemanyagexport

Történelmi rekordot döntött az amerikai üzemanyagexport, mivel Európa és Ázsia az Egyesült Államok energiakészleteire támaszkodva próbálja pótolni az iráni háború okozta kiesést. Bár ez a helyzet rendkívül kedvező az olajcégek számára, komoly politikai kockázatot jelent Donald Trumpnak, ugyanis az amerikai benzinárak négyéves csúcsra emelkedtek - tudósított a Financial Times.

Osztrák autópálya-matrica 2026: hol lehet megvenni, mennyibe kerül és hol ingyenes az autópálya Ausztriában?

Ausztriába készülsz autóval? Mutatjuk a 2026-os osztrák útdíjakat, az ingyenes szakaszokat, és hogy mire kell figyelni az online matrica vásárlásakor!

US says it has attacked Iranian-flagged ship as Israel launches air strike on Beirut

The Israeli strike, which Prime Minister Benjamin Netanyahu said targeted a senior Hezbollah commander, is the first to hit Beirut's suburbs since the April ceasefire.

2026. május 6. 20:00
„A legrosszabbra is fel kell készülni" – üzent a cseh tábornok
2026. május 6. 18:45
Merz: nincs alternatívája a jelenlegi német kormánykoalíciónak
