2026. május 7. csütörtök Gizella
Cropped image of attractive young female doctor in ophthalmology clinic. Doctor ophthalmologist is standing near shelves with different eyeglasses.
Nyitókép: Vasyl Dolmatov/Getty Images

Egy generáció látása romlik a szemünk előtt

Infostart / InfoRádió

Ebben nagy szerepe lehet az online oktatásban töltött időszaknak.

40-50 éve még csak a lakosság negyede volt rövidlátó, a Covid végének idejére pedig már a 10 éves korosztályban a gyerekek 57 százaléka szemüveges lett. Az fog történni, mint a távol-keleti országokban, ahol az oktatási rendszer miatt a lakosság közel 90 százaléka rövidlátó – mondta el az InfoRádióban Nagy Zoltán Zsolt szemészprofesszor, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója.

Mint kifejtette, a Covid miatt online történt oktatás jelentős szerepet játszott, emellett az okostelefonok is elterjedtek. A gyerekek körében megkétszereződött a rövidlátók aránya. Hangsúlyozta, fontos lenne, hogy a gyerekek hatéves korig minél kevesebbet üljenek a képernyő előtt. Az agy fejlődése szempontjából is problémás, amikor a babakocsiban a kétévesek is okostelefont kapnak. Hangsúlyozta, ha már gyerekkorban elindult a rövidlátás, akkor hosszabb távon nő a szemészeti komplikációk esélye. Fontos, hogy el lehessen kerülni egyebek között a retinakomplikációkat.

A cikk alapjául szolgáló interjút Herczeg Zsolt készítette.

rövidlátás

nagy zoltán zsolt

szemüveg

Szabados Gábor: kettészakadhat a mezőny, ha drasztikusan csökkennek a labdarúgó NB I közvetítési díjai

A Ferencváros kivételével minden magyar élvonalbeli futballklubot érzékenyen érinthet, ha alacsonyabb áron kelnek el a közvetítési jogok – mondta az InfoRádióban a sportközgazdász. Úgy véli, a jelentős forráskiesés miatt jóval nagyobb szerepük lesz a saját piaci bevételeknek, így azok a csapatok, amelyek hatékonyabban tudnak saját forrásokat szerezni a központi források mellé, előnybe kerülhetnek.
Tanulnak a tiszás képviselők

Annyi az új képviselő a parlamentben, hogy intenzív tanfolyamot kell szervezni nekik.
 

Rég nem látott csúcsok felé száguld a magyar forint – egyetlen híren múlik a devizapiac sorsa

Csütörtök reggel tovább gyengült a dollár a devizapiacokon az iráni béketárgyalások fejleményeinek hírére. A forint látványosan erősödött, a zlotyval szemben is két és fél éves csúcs közelébe húzott. Ez jól mutatja, hogy a mozgásban a nemzetközi dollárgyengülés mellett a Tisza Párt választási győzelméből táplálkozó bizalom is szerepet játszik.

Donald Trump hiába állítja, hogy közel a béke: óriási a baj, rengeteg hajó rekedt a közel-keleti válság kellős közepén

Donald Trump szerint jól haladnak a tárgyalások Iránnal a háború lezárásáról és az atomfegyverkezés megakadályozásáról.

Iran considering US proposal as Trump says war will be 'over quickly'

Mediator Pakistan says it is "endeavouring to convert this ceasefire into a permanent end to this war".

