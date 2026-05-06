Egy generáció látása romlik a szemünk előtt

40-50 éve még csak a lakosság negyede volt rövidlátó, a Covid végének idejére pedig már a 10 éves korosztályban a gyerekek 57 százaléka szemüveges lett. Az fog történni, mint a távol-keleti országokban, ahol az oktatási rendszer miatt a lakosság közel 90 százaléka rövidlátó – mondta el az InfoRádióban Nagy Zoltán Zsolt szemészprofesszor, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója.

Mint kifejtette, a Covid miatt online történt oktatás jelentős szerepet játszott, emellett az okostelefonok is elterjedtek. A gyerekek körében megkétszereződött a rövidlátók aránya. Hangsúlyozta, fontos lenne, hogy a gyerekek hatéves korig minél kevesebbet üljenek a képernyő előtt. Az agy fejlődése szempontjából is problémás, amikor a babakocsiban a kétévesek is okostelefont kapnak. Hangsúlyozta, ha már gyerekkorban elindult a rövidlátás, akkor hosszabb távon nő a szemészeti komplikációk esélye. Fontos, hogy el lehessen kerülni egyebek között a retinakomplikációkat.

A cikk alapjául szolgáló interjút Herczeg Zsolt készítette.