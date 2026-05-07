Nyitókép: Getty Images / Anton Petrus

Drónok csapódtak be Lettországban, Oroszország felől jöttek

Infostart / MTI

Egyelőre még nem tudni, melyik háborús fél drónjai voltak, az egyik szerkezet egy határhoz közeli olajfinomítóra zuhant.

Két, Oroszország felől érkező külföldi drón belépett Lettország légterébe, majd becsapódott az ország területén – közölte csütörtök reggel a lett hadsereg. A tájékoztatás szerint a két drón Latgale régiójában csapódott be.

Az LSM közszolgálati műsorszóró jelentése szerint az egyik drón egy olajtározó létesítményre zuhanhatott az orosz határhoz közeli Rezekne városban. Jelentős károk nem keletkeztek.

A katonaság, a rendőrség és a tűzoltóság alakulatai kivonultak a helyszínre. Sérültekről nem érkezett jelentés, és egyelőre az sem tisztázott, hogy orosz vagy ukrán drónok voltak. Mindenesetre az incidens egybeesik orosz célpontok ellen indított ukrán dróntámadásokkal. Korábban már többször előfordult, hogy a Kijev által indított drónok közül néhány a balti országok légterébe is betévedt, és időnként be is csapódott.

oroszország

nato

légtér

lettország

drónok

orosz-ukrán háború

Egyre közelebb lehet a megállapodás Iránnal - Mit csinálnak a tőzsdék?

Elképesztő baki a nagybanknál: egyszerűen rácsapták a telefont XIV. Leó pápára, ő csak ügyintézni akart

Hantavirus-hit cruise ship on way to Canary Islands after three evacuated

