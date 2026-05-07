Drónok csapódtak be Lettországban, Oroszország felől jöttek

Két, Oroszország felől érkező külföldi drón belépett Lettország légterébe, majd becsapódott az ország területén – közölte csütörtök reggel a lett hadsereg. A tájékoztatás szerint a két drón Latgale régiójában csapódott be.

Az LSM közszolgálati műsorszóró jelentése szerint az egyik drón egy olajtározó létesítményre zuhanhatott az orosz határhoz közeli Rezekne városban. Jelentős károk nem keletkeztek.

A katonaság, a rendőrség és a tűzoltóság alakulatai kivonultak a helyszínre. Sérültekről nem érkezett jelentés, és egyelőre az sem tisztázott, hogy orosz vagy ukrán drónok voltak. Mindenesetre az incidens egybeesik orosz célpontok ellen indított ukrán dróntámadásokkal. Korábban már többször előfordult, hogy a Kijev által indított drónok közül néhány a balti országok légterébe is betévedt, és időnként be is csapódott.