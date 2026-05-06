181 embert csapott be, mire számított?

Vádat emelt a Kecskeméti Járási Ügyészség egy budapesti férfi ellen, aki valótlan online hirdetésekkel 181 embert károsított meg összesen mintegy 2 millió forinttal – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szerdán.

A tájékoztatás szerint a férfi egy internetes közösségi oldal piacterén főként bútorokról és háztartási gépekről adott fel hirdetéseket, de hirdetett eladásra telefont, hajvasalót és ruhaneműt is.

Egyes vevőktől a teljes vételárat előre elkérte, másoktól csak előleget kért, és voltak olyanok, akiktől a postázás költségeit kérte el. Az átutalások megérkezése után azonban a férfi megszakította a kapcsolatot a vevőkkel, a meghirdetett termékeket nem küldte meg.

A férfi 2023 márciusa és 2023 októbere között a 181 hirdetésre jelentkező ügyféltől összesen közel két millió forintot csalt ki.

A férfi a pénzt a legtöbb esetben a saját bankszámláira utaltatta, de 20 esetben az élettársa bankszámláin fogadta, amiről a nő is tudott.

A járási ügyészség a férfit folytatólagosan elkövetett pénzmosással, kisebb kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalással és 180 rendbeli csalással, míg élettársát bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett pénzmosással és 20 rendbeli bűnsegédként elkövetett csalással vádolja.

A férfi bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság dönt.