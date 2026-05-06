ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.98
usd:
304.67
bux:
135899.33
2026. május 6. szerda Frida, Ivett
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Háromszög alakú figyelmeztető tábla egy laptop képernyője előtt.
Nyitókép: Getty Image/Saksit Sangtong

181 embert csapott be, mire számított?

Infostart / MTI

A férfi egy internetes közösségi oldal piacterén főként bútorokról és háztartási gépekről adott fel hirdetéseket, de hirdetett eladásra telefont, hajvasalót és ruhaneműt is.

Vádat emelt a Kecskeméti Járási Ügyészség egy budapesti férfi ellen, aki valótlan online hirdetésekkel 181 embert károsított meg összesen mintegy 2 millió forinttal – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szerdán.

A tájékoztatás szerint a férfi egy internetes közösségi oldal piacterén főként bútorokról és háztartási gépekről adott fel hirdetéseket, de hirdetett eladásra telefont, hajvasalót és ruhaneműt is.

Egyes vevőktől a teljes vételárat előre elkérte, másoktól csak előleget kért, és voltak olyanok, akiktől a postázás költségeit kérte el. Az átutalások megérkezése után azonban a férfi megszakította a kapcsolatot a vevőkkel, a meghirdetett termékeket nem küldte meg.

A férfi 2023 márciusa és 2023 októbere között a 181 hirdetésre jelentkező ügyféltől összesen közel két millió forintot csalt ki.

A férfi a pénzt a legtöbb esetben a saját bankszámláira utaltatta, de 20 esetben az élettársa bankszámláin fogadta, amiről a nő is tudott.

A járási ügyészség a férfit folytatólagosan elkövetett pénzmosással, kisebb kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalással és 180 rendbeli csalással, míg élettársát bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett pénzmosással és 20 rendbeli bűnsegédként elkövetett csalással vádolja.

A férfi bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság dönt.

Kezdőlap    Bűnügyek    181 embert csapott be, mire számított?

csaló

internet

átverés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szemész professzor: néha ki kell nézni az ablakon, különben megvakulunk

Szemész professzor: néha ki kell nézni az ablakon, különben megvakulunk

Járványszerűen terjed a rövidlátás, és ennek egyik oka az, hogy a mobiltelefonozás és a számítógép-használat miatt egész nap közelre nézünk. Erről a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában. A szakember szerint ennek érdekében Kínában bevezettek egy új iskolaépítési módszert is.
Tanulnak a tiszás képviselők

Tanulnak a tiszás képviselők

Annyi az új képviselő a parlamentben, hogy intenzív tanfolyamot kell szervezni nekik.
 

Benyújtották az Országgyűlésnek a választás hivatalos értékelését

Május 9. az új ciklus kezdőnapja – itt a teljes menetrend, máris van egy kifogás

Gulyás Gergely: mindenkit meg fogunk védeni, akit alaptalanul rágalmaznak

Tarr Zoltán: most kivételes lehetőség áll Magyarország előtt

Vitézy Dávid: véget kell vetni a vizuális környezetszennyezésnek

Fodor Gábor: Magyar Péter első lépései döntően jók voltak, de vannak vitathatóak is

Karácsony Gergely is megszólalt a Balásy Gyula-ügy kapcsán

Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai az ÁSZ honlapján

VIDEÓ
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.07. csütörtök, 18:00
Molnár Judit
a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Azbesztkrízis: kísérleti jelleggel szüntetik meg a kiporzást egy kisebb szakaszon Szombathelyen

Azbesztkrízis: kísérleti jelleggel szüntetik meg a kiporzást egy kisebb szakaszon Szombathelyen

A szombathelyi azbesztburkolatot egy környezetvédelmi szakemberek által javasolt technológiával, kísérleti jelleggel fedi be a város önkormányzata, így megszüntetve a káros kiporzást egy rövidebb szakaszon. Ha sikerrel járnak, ezt alkalmazhatják majd másutt is, a végső cél pedig a teljes lefedés.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő állítás hangzott el a bíróságon: erre költötte volna az OpenAI vagyonát Elon Musk

Elképesztő állítás hangzott el a bíróságon: erre költötte volna az OpenAI vagyonát Elon Musk

Az OpenAI és Elon Musk között zajló kaliforniai per második hetéhez érkezett, Musk állítólag 80 milliárd dollárt kért a Mars kolonizálására.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US says it has attacked Iranian-flagged ship as Israel launches air strike on Beirut

US says it has attacked Iranian-flagged ship as Israel launches air strike on Beirut

The Israeli strike, which Prime Minister Benjamin Netanyahu said targeted a senior Hezbollah commander, is the first to hit Beirut's suburbs since the April ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 6. 16:05
Öt gyanúsított, egy fogva tartott nő – emberrablás Vas megyében
2026. május 6. 11:30
Bolti lopáson érhették Terpes polgármesterét
×
×