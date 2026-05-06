Amikor a gazdaság szárnyal, de az emberek szoronganak, avagy miért lehet válságérzetünk egy sikeres gazdaságban

A közgazdaságtanban a válság gyakran mérhető jelenség, Recesszió, két egymást követő negyedévnyi GDP-visszaesés, csökkenő beruházás, emelkedő munkanélküliség, pénzügyi összeomlás. A köznapi válság ezzel szemben nem mindig a nemzeti számlákból indul ki.

Lehet, hogy a gazdaság nő, az export dübörög, a tőzsde rekordokat dönt, a beruházások pörögnek, ám az emberek mégis azt érzik, hogy valami elromlott. Nem azért, mert nem értik a statisztikát, hanem mert másik statisztikák fontosabbak nekik. Az infláció, a lakásárak, a törlesztőrészletek, a levegő minősége, vagy a társadalmi mobilitás.

A GDP fontos mutató. De csak egy bizonyos típusú igazságot mond el. Azt méri, mennyi gazdasági értéket állít elő egy ország. Azt már sokkal rosszabbul mutatja meg, hogy ki kapja meg ennek a hasznát, milyen áron jön létre a növekedés, és biztonságosabbnak érzi-e magát tőle a társadalom. Az alábbi öt történet különösen jól mutatja meg mindezt.

Amerika a hetvenes évek végén

Az Egyesült Államok 1970-es évekbeli története a legismertebb példa arra, hogy a növekedés önmagában nem véd meg a válságérzettől. A gazdaság több évben nőtt, Amerika továbbra is a világ legerősebb gazdasági hatalma volt, a társadalmi hangulat mégis egyre komorabbá vált. Mindennek oka pedig a stagfláció volt.

Ez a szó önmagában is rémálom a közgazdaságtan számára. Egyszerre jelent magas inflációt, gyenge növekedést és emelkedő vagy makacsul magas munkanélküliséget. A Federal Reserve történeti összefoglalója az 1965–1982 közötti időszakot „Great Inflation”-ként, vagyis a nagy inflációs időszakként írja le.

Az átlagember számára ez nem elméleti probléma volt. A hetvenes évek olajárrobbanásai megemelték az energiaárakat, az infláció felzabálta a bérek vásárlóerejét, és a munkanélküliség is nyugtalanítóan magas maradt. A statisztikai növekedés tehát nem fordult át hétköznapi biztonságérzetté. Hiába termelt többet az ország, ha a családok azt látták, hogy a fizetésük hónapról hónapra kevesebbet ér.

Ez a példa szinte tankönyvi tisztasággal mutatja meg a cikk alaptételét, mely szerint az emberek nem a GDP-növekedést érzik, hanem a megélhetési egyenleget. Ha a boltban, a benzinkúton és a lakbérfizetéskor romlik a helyzet, akkor a makrogazdasági növekedés nem vigasz, hanem sokszor politikai kommunikációnak tűnő absztrakció.

Japán a nyolcvanas évek végén

Japán az 1980-as évek végén látszólag a világ gazdasági jövője volt. A vállalatok erősek voltak, a technológiai teljesítmény lenyűgöző, a tőzsde szárnyalt, az ingatlanárak pedig olyan magasságokba emelkedtek, amelyek ma is legendásak. Csakhogy a jólét egyre inkább papírvagyonná, hitelből fűtött eszközár-emelkedéssé vált. A Bank of Japan elemzése szerint a nyolcvanas évek második felében Japánban klasszikus buborékgazdaság alakult ki. Gyorsan emelkedtek az eszközárak, túlfűtötté vált a gazdasági aktivitás, és bővült a pénz- és hitelkínálat. Az IMF elemzése ugyanezt a folyamatot számszerűsíti. A nyolcvanas évek második felében a japán részvényárak körülbelül háromszoroztak, a földárak pedig dupláztak.

A GDP itt sem hazudott. Japán valóban erős gazdaság volt. De az erős gazdaságon belül egyre többen érezhették azt, hogy a növekedés elszakad a valós élettől. Különösen a nagyvárosi lakhatás vált szimbolikus kérdéssé. Ha a lakásárak olyan tempóban nőnek, hogy egy fiatal háztartás számára a saját otthon már nem reális életcél, akkor a növekedés nem felszabadít, hanem bezár.

Japán példája ezért nem egyszerűen válságtörténet. Inkább a hamis biztonság története. A buborék idején sokan még vagyonnövekedésnek vélték az árak emelkedését. A válságérzet részben csak utólag vált egyértelművé, amikor kiderült, hogy a tőzsdei és ingatlanpiaci vagyon nem stabil alap, hanem felfújt ígéret volt. A tanulság mégis világos. Egy gazdaság lehet látványosan sikeres úgy, hogy közben a siker szerkezete fenntarthatatlan.

Kína az elmúlt évtizedekben

Kína története első ránézésre ellenpélda is lehetne, hiszen szinte mindenki szerint a modern gazdaságtörténet egyik legnagyobb növekedési sikere. A World Bank összefoglalója szerint 1978 óta Kína GDP-növekedése átlagosan évi 9 százalék felett volt, és ez közel 800 millió embert emelt ki a szélsőséges szegénységből. Ez valóban óriási teljesítmény.

Éppen ezért Kína példájával óvatosan kell bánni. A növekedés nagyon is valóságos volt. Utak, gyárak, városok, munkahelyek, jövedelmek, fogyasztás, oktatási és egészségügyi hozzáférés javulása kapcsolódott hozzá. De a kínai növekedés azt is megmutatta, hogy a makrogazdasági siker mögött nagyon különböző társadalmi tapasztalatok húzódhatnak meg.

A város és vidék közötti különbség, a part menti és belső régiók eltérő fejlődése, a migráns munkavállalók kiszolgáltatott helyzete, a nagyvárosi lakásárak robbanása és a környezetszennyezés mind olyan tényezők voltak, amelyek a növekedés társadalmi megélését jelentősen árnyalták. Egy sanghaji lakást kereső fiatal, egy vidékről városba költöző munkás és egy exportipari vállalkozó nem ugyanazt a kínai gazdasági csodát élte meg.

Kína tehát nem azt bizonyítja, hogy a növekedés értéktelen, hanem azt, hogy a növekedés eloszlása legalább olyan fontos, mint a növekedés üteme. Ha a gazdasági bővülés gyümölcsei koncentráltan jelennek meg, miközben olyan költségek, mint a szennyezés, a lakhatási kihívások, a verseny, a bizonytalanság széles társadalmi rétegekre terhelődnek, akkor a siker mellett is lehet a lakosságnak válságérzete.

Németország a Hartz-reformok után

Németország 2010 körüli története különösen fontos, mert itt nem az infláció, nem a buborék és nem a hitelválság miatt szakadt el egymástól a lakosság és a közgazdászok gazdaságképe, hanem a munkapiac átalakulása miatt. Németország a 2000-es évek beteg emberéből újra Európa ipari motorjává vált. Az export erősödött, a foglalkoztatás javult, a munkanélküliség csökkent. Kívülről ez egyértelmű sikertörténetnek látszott.

De a sikernek ára volt. A Hartz-reformok rugalmasabbá tették a munkaerőpiacot, ösztönözték a munkába állást, és hozzájárultak ahhoz, hogy Németország versenyképesebbé váljon. Ugyanakkor sok munkavállaló számára ez a rugalmasság nem szabadságot, hanem kiszolgáltatottságot jelentett. A Centre for Public Impact összefoglalója szerint 2010 végére 7,4 millió ember dolgozott 400 eurós havi korláthoz kötött részmunkában, és jelentősen nőtt az ideiglenes foglalkoztatás is.

Ez a német példa legfontosabb üzenete. Lehet úgy erős gazdaságot építeni, hogy annak költségét részben a munkavállalók viselik alacsonyabb bérekkel, gyengébb alkuerővel és kisebb foglalkoztatási biztonsággal. Makroszinten ugyan javulnak a mutatók, mikroszinten viszont sok ember azt érezte, hogy a munka már nem ad neki olyan életpályát, mint korábban.

A foglalkoztatottság növekedése ilyenkor kétarcú jelenség. Egyik oldalon kevesebb a munkanélküli, több ember kapcsolódik be a gazdaságba. A másik oldalon megjelenik a dolgozói szegénység, az alacsony bérű szektor, a részmunkaidős vagy bizonytalan állások világa. A gazdaság erősödik, de a munkavállalói biztonságérzet nem feltétlenül nő vele együtt.

Nagy-Britannia 2000 és 2007 között Az Egyesült Királyság a 2008-as válság előtt hosszú expanziós korszakot élt meg. A brit statisztikai hivatal visszatekintő elemzése szerint a brit gazdaság a 2008-as recesszió előtt 63 egymást követő negyedéven át bővült. Ez első látásra stabil, sikeres gazdaságot sugall.

A felszín alatt azonban nőtt a sérülékenység. A Bank of England egyik tanulmánya szerint a brit háztartási adósságállomány 1992 és 2007 között körülbelül 500 milliárd fontról 1,5 billió fontra emelkedett, és a rendelkezésre álló jövedelemhez viszonyított adósság közel 160 százalékos csúcsra nőtt.

A lakásárak emelkedése különösen erős társadalmi törést okozott. Aki már rendelkezett ingatlannal, az sokszor gazdagodásként élte meg a folyamatot. Aki viszont fiatal volt, bérelt, vagy először szeretett volna lakást venni, annak ugyanaz a növekedés kizáródásként jelent meg. A gazdasági teljesítményt így máshogy értékelte minden generáció. Az egyik csoport vagyona nőtt, a másiknak viszont a lehetőségei szűkültek.

A brit példa azért erős, mert a 2008-as válság utólag leleplezte, hogy a növekedés jelentős része hitelre, pénzügyi közvetítésre és ingatlanpiaci expanzióra épült. Azaz a gazdasági növekedés alapja törékeny volt. A családok mérlegei kifeszültek, a bankrendszer kockázatokat halmozott, a lakhatás egyre kevésbé volt elérhető, miközben a GDP még rendezett képet mutatott.

A GDP nem jóléti mutató

Az öt történet mind kicsit más. Amerika inflációs válságot élt meg. Japán eszközár-buborékot. Kína egyenlőtlen növekedést. Németország munkaerőpiaci biztonságvesztést. Nagy-Britannia pedig lakásár-emelkedést. Mégis van egy világos közös pont. Ez pedig az, hogy a GDP tud úgy növekedni, hogy közben a társadalom jelentős része nem gyarapodást, hanem krízishelyzetet érzékel.

Ez nem jelenti persze azt, hogy a GDP rossz mutató lenne. Éppen ellenkezőleg, nélküle sokkal kevésbé értenénk a gazdaság teljesítményét. De fontos azt is látni, hogy a GDP nem egy jóléti mérőszám.

A GDP nem mondja meg pontosan, hogy nőtt-e a mediánjövedelem. Nem mutatja meg, hogy elérhető-e a lakás egy fiatal családnak. Nem méri jól a bizonytalanságot, a túlórát, az egészségromlást, a levegő minőségét, a társadalmi mobilitást vagy azt, hogy egy munkavállaló mer-e gyereket vállalni, hitelt felvenni, pályát váltani.

A válság köznapi definíciója ezért sokkal testközelibb. Válság az, amikor az ember azt érzi, hogy a korábbi életstratégiája már nem működik. Amikor a fizetés nem tart lépést az árakkal. Amikor a lakásvásárlás családi segítség nélkül lehetetlen. Amikor a munkahely nem ad biztonságot.

Ezért a válságot nem elég a nemzeti számlákban keresni. Néha ugyanis a családi költségvetésekben jelenik meg. A lakáshirdetésekben. A munkaszerződések apró betűiben. A szmogos levegőben. És néha abban a társadalmi felismerésben, hogy bár a gazdaság papíron előre megy, de az élet ettől még nem lett könnyebb.

A szerző Sebestyén Géza, a BCE egyetemi docense, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője