Hócsatára készül a közútkezelő

Az intézkedést a csütörtökön érkező mediterrán ciklonnal indokolták. A várható havaseső és havazás miatt 117 téli munkagép áll készenlétben teljes személyzettel, ezen felül országosan további 64 téli munkagép vethető be. Síkosságmentesítéshez és hóeltakarításhoz szükséges anyagokból rendelkezésre állnak a megfelelő készletek, az érintett vármegyékben 17 041 tonna só, 417 383 liter kalcium-klorid oldat és 99 750 kilogramm kalcium-klorid granulátum van.

Országos szinten 62 513 tonna sót, 2 164 220 liter kalcium-klorid oldatot és 794 150 kilogramm kalcium-klorid granulátumot tárolnak.

A Magyar Közút arra kéri a járművek vezetőit, hogy az érintett térségekben fokozott figyelemmel vezessenek. A közlekedők indulás előtt tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról és készüljenek a megváltozott téli körülményekre.