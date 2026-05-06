2026. május 6. szerda Frida, Ivett
Célegyenesbe jutott a Neptun Deep projekt
Nyitókép: OMV Petrom

Földgázhatalom emelkedik a szomszédunkban, nagy segítséget kap Európa

ELŐZMÉNYEK

A végéhez közelednek a Románia nagyszabású fekete-tengeri gázkitermelési projektjéhez kapcsolódó építési munkálatok. A Neptun Deep a romániai fekete-tengeri térség legnagyobb földgázmezője és az Európai Unió egyik legjelentősebb új gázkitermelési beruházása, ráadásul csökkentheti Európa függőségét az importált orosz földgáztól is.

Újabb fontos mérföldkőhöz ért Románia fekete-tengeri gázkitermelési projektje. Megkezdődött ugyanis annak a tengeralatti vezetéknek a lefektetése, amely a Neptun Deep mező területéről szállítja majd a földgázt a romániai partra – írja az Economedia román gazdasági portál cikke alapján a vg.hu.

A beszámoló szerint a munkálatok ideje alatt mintegy 50 hajónak kell teljes összhangban együttműködnie. A tengeralatti vezetéket speciális hajók segítségével fektetik le, amelyek a csövek szállítását, hegesztését és a tengerfenéken történő elhelyezését végzik. A művelet több egymásra épülő fázisból áll, amelyek szigorú időzítést és folyamatos koordinációt igényelnek.

Ez a vezeték a Neptun Deep fekete-tengeri gázkitermelési projekt egyik legfontosabb eleme, mivel ezen keresztül jut majd el a kitermelt földgáz a szárazföldre.

A Neptun Deep a romániai fekete-tengeri térség legnagyobb földgázmezője, és az Európai Unió egyik legjelentősebb új gázkitermelési beruházása.

A projektet az OMV Petrom és a Romgaz közösen valósítja meg.

A parthoz közel, Tulcsa térségében már zajlanak a gáz fogadásához és méréséhez szükséges létesítmények kialakítását célzó építési munkálatok. A beruházás során tengeri fúrókutakat, tenger alatti termelési rendszereket, gyűjtővezetékeket, offshore platformot, valamint a partra vezető fő szállítóvezetéket építenek.

A projekt összértéke több milliárd euróra tehető. A kitermelés várhatóan 2027-ben indul, és évente több milliárd köbméter földgázt biztosíthat.

A Neptun Deep kulcsfontosságú lesz Románia energiafüggetlenségének megerősítésében, és ahhoz is hozzájárulhat, hogy az ország meghatározó gáztermelőjévé váljon, ugyanis exportra is termelnének.

A beruházás geopolitikai szempontból is fontos, mivel a tervek szerint csökkenti Európa függőségét az importált – különösen az orosz – földgáztól.

