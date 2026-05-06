ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.09
usd:
304.75
bux:
0
2026. május 7. csütörtök Gizella
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A young long haired redhead girl with face lit up looking into mobile phone screen in a dark room, against a flat wall, with sad facial expression
Nyitókép: Christy McLoughlin/Getty Images

Nem a telefonképernyő kék fénye az alvás valódi ellensége

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Egy évtizede sulykolják belénk: az okostelefonjaink képernyői tönkreteszik az alvásunkat. Az igazság azonban jóval összetettebb – és meglepőbb.

„Kapcsoljuk ki a telefont lefekvés előtt!" – hallottuk már ezerszer.

A tanács mögött álló mumus neve: kék fény. Ez az a fény, amit a modern LED-es képernyők és izzók bocsátanak ki, és amelyről az elmúlt tíz évben azt tanultuk, hogy megzavarja a belső óránkat, gátolja az alváshormon, a melatonin termelését, és rontja az alvás minőségét.

Csakhogy új tudományos kutatási eredmények szerint a kék fény körüli pánik nagyobb részben tévhitre épül. A valódi probléma egészen máshol keresendő.

Az a bizonyos 2014-es tanulmány

Az egész riadalmat egyetlen, néhány tucatnyi résztvevővel folytatott kísérlet indította el 2014-ben. (A tudományos sajtó és a kutatók is szkeptikusak az ilyen, általában „korainak” nevezett kutatásokkal szemben. Az igazán ütős bizonyíték a több tanulmányt összefoglaló, úgynevezett szisztematikus áttekintés vagy a többezer fővel folyó klinikai kísérlet).

Visszatérve a 2014-es tanulmányra, a benne résztvevő egyik csoport lefekvés előtt iPaden olvasott, a másik fizikai könyvet vett a kezébe. Az iPad-használók lassabban aludtak el, fáradtabbnak érezték magukat másnap, és kevesebb melatonint termeltek. A kutatók gyorsan kikiáltották bűnösnek az eszközből kibocsátott kék fényt.

A következtetésük gyorsan be is épült a köztudatba (amit, ennek ellenére milliók hagytak figyelmen kívül), holott maga a kísérlet messze nem volt meggyőző.

„Ez egy rendkívül félrevezető munka volt" – mondta Jamie Zeitzer, a Stanford Egyetem pszichiátria- és viselkedéstudományi professzora, aki az alvás és a fény kapcsolatát kutatja. „A tudományos módszer nem volt rossz, de rossz következtetésekhez vezetett."

Igaz, hogy a szemünk érzékeny a kék fényre

A szem mélyén van egy melanopszin nevű fehérje, amely különösen érzékeny a kék hullámhosszú fényre – és kulcsszerepet játszik a belső óránk szabályozásában. Eddig tehát stimmel az elmélet.

A gond ott van, hogy a telefonjaink egyszerűen nem elég fényesek ahhoz, hogy komoly hatást gyakoroljanak erre a rendszerre.

Zeitzer magyarázata szerint a laboratóriumi kísérletekben a résztvevőket egész nap minimális fényhatásnak teszik ki, majd erős kék fénnyel bombázzák – ez pedig természetesen drámai hatást vált ki. A valóságban viszont az okostelefonok fényereje csupán 50–80 lux körül van, miközben egy szürke, felhős napon kint is 10 000 luxot kap a szemünk, napsütéses időben pedig akár 100 000-et is.

Egy nemrégiben közzétett, 11 tanulmányt összefoglaló elemzés úgy találta, hogy a képernyők fénye legjobb esetben is mindössze körülbelül kilenc perccel tolja el az elalvás pillanatát. Nem nulla – de közel sem forgatja fel az életünket.

A telefonok, laptopok és tabletek 24 órányi kék fénykibocsátása egy másik vizsgálat szerint összesen kevesebb, mint egy perc szabadban töltött időnek felel meg.

Akkor mi a valódi baj?

Zeitzer és más alvásszakértők szerint a fő probléma nem a képernyők kék fénye, hanem az, hogy modern életmódunk alapvetően megfosztja a szervezetünket a napközbeni fénykontraszttól.

„Minél több fényt kapunk napközben, annál kisebb hatása lesz az esti fénynek" – mondja Zeitzer.

A világjárvány előtti világ sokkal több természetes fényt biztosított: a reggeli ingázás, a séták, az irodai neonvilágítás mind hozzájárultak a szervezet napi ritmusának fenntartásához. Ma sokan reggeltől estig ugyanolyan mesterséges fényviszonyok közt ülnek – és a testük képtelen különbséget tenni nappal és éjszaka között.

Menjünk ki a szabadba, ha tudunk

– idézte a BBC Future magazin Håvard Kallestadot, a Norvég Műszaki és Természettudományi Egyetem alvás- és kronobiológiai kutatócsoportjának vezetőjét. Már egy 30 perces reggeli séta is valódi változást hozhat – fejtette ki.

Egy látszólag ellentmondásos tanács Zeitzertől: a home office-ban dolgozóknak érdemes napközben erős fényt használni, majd este fokozatosan csökkenteni az erejét. „A fény és a sötétség kontrasztja a kulcs" – mondja.

A tartalom a nagyobb ellenség

„Sokkal inkább az ezeken az eszközökön át fogyasztott tartalom tartja ébren az embereket, nem maga a fény" – mondja a szakértő. Az aggasztó és felkavaró hírek, a véget nem érő görgetés, az érzelmileg ingerlő tartalmak – ezek azok, amelyek valójában megakadályozzák az elalvást.

A BBC tudományos magazinjának cikke alapján a következő, tudományos alapú tanácsokat érdemes megszívelni:

  • Töltsünk minél több időt természetes fényben napközben – akár borús időben is
  • Este fokozatosan csökkentsük a fényt, és kerüljük az erős mesterséges megvilágítást
  • A telefon kékfény-szűrő funkciója alig segít – bár ha rendszeresen használjuk, az agy előbb-utóbb egyfajta lefekvési jelzésként kezd tekinteni a képernyőszín-váltásra
  • A valódi ellenség az életmódunk: a mozgásszegény, fényszegény nappalok és a tartalom, amit lefekvés előtt fogyasztunk

A kék fény tehát nem ártatlan – de közel sem akkora szörnyeteg, mint amilyennek lefestik.

Kezdőlap    Tudósítóink    Nem a telefonképernyő kék fénye az alvás valódi ellensége

mobiltelefon

alvás

képernyő

alvászavar

kék fény

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szabados Gábor: kettészakadhat a mezőny, ha drasztikusan csökkennek a labdarúgó NB I közvetítési díjai

Szabados Gábor: kettészakadhat a mezőny, ha drasztikusan csökkennek a labdarúgó NB I közvetítési díjai

A Ferencváros kivételével minden magyar élvonalbeli futballklubot érzékenyen érinthet, ha alacsonyabb áron kelnek el a közvetítési jogok – mondta az InfoRádióban a sportközgazdász. Úgy véli, a jelentős forráskiesés miatt jóval nagyobb szerepük lesz a saját piaci bevételeknek, így azok a csapatok, amelyek hatékonyabban tudnak saját forrásokat szerezni a központi források mellé, előnybe kerülhetnek.
Tanulnak a tiszás képviselők

Tanulnak a tiszás képviselők

Annyi az új képviselő a parlamentben, hogy intenzív tanfolyamot kell szervezni nekik.
 

Május 9. az új ciklus kezdőnapja – itt a teljes menetrend, máris van egy kifogás

Gulyás Gergely: mindenkit meg fogunk védeni, akit alaptalanul rágalmaznak

Tarr Zoltán: most kivételes lehetőség áll Magyarország előtt

Vitézy Dávid: véget kell vetni a vizuális környezetszennyezésnek

Fodor Gábor: Magyar Péter első lépései döntően jók voltak, de vannak vitathatóak is

Karácsony Gergely is megszólalt a Balásy Gyula-ügy kapcsán

Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai az ÁSZ honlapján

VIDEÓ
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.07. csütörtök, 18:00
Molnár Judit
a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rég nem látott csúcsok felé száguld a magyar forint – egyetlen híren múlik a devizapiac sorsa

Rég nem látott csúcsok felé száguld a magyar forint – egyetlen híren múlik a devizapiac sorsa

Csütörtök reggel tovább gyengült a dollár a devizapiacokon az iráni béketárgyalások fejleményeinek hírére. A forint látványosan erősödött, a zlotyval szemben is két és fél éves csúcs közelébe húzott. Ez jól mutatja, hogy a mozgásban a nemzetközi dollárgyengülés mellett a Tisza Párt választási győzelméből táplálkozó bizalom is szerepet játszik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Donald Trump hiába állítja, hogy közel a béke: óriási a baj, rengeteg hajó rekedt a közel-keleti válság kellős közepén

Donald Trump hiába állítja, hogy közel a béke: óriási a baj, rengeteg hajó rekedt a közel-keleti válság kellős közepén

Donald Trump szerint jól haladnak a tárgyalások Iránnal a háború lezárásáról és az atomfegyverkezés megakadályozásáról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran considering US proposal as Trump says war will be 'over quickly'

Iran considering US proposal as Trump says war will be 'over quickly'

Mediator Pakistan says it is "endeavouring to convert this ceasefire into a permanent end to this war".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 6. 06:59
Tömegek lepték el Prága utcáit a közmédia miatt
2026. május 5. 07:47
Az ukrán elnök üzent Szlovákiának, miközben Robert Fico Moszkvába készül
×
×