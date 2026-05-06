Nem a telefonképernyő kék fénye az alvás valódi ellensége

„Kapcsoljuk ki a telefont lefekvés előtt!" – hallottuk már ezerszer.

A tanács mögött álló mumus neve: kék fény. Ez az a fény, amit a modern LED-es képernyők és izzók bocsátanak ki, és amelyről az elmúlt tíz évben azt tanultuk, hogy megzavarja a belső óránkat, gátolja az alváshormon, a melatonin termelését, és rontja az alvás minőségét.

Csakhogy új tudományos kutatási eredmények szerint a kék fény körüli pánik nagyobb részben tévhitre épül. A valódi probléma egészen máshol keresendő.

DONT WORRY ABOUT "BLUE LIGHT" AND SLEEP!



The "blue light is wrecking your sleep" narrative is one of the stickiest health myths of the decade. As a psychiatrist who treats insomnia, I'd like it to die. The mechanism is real. The screen-sized version of the story is not.



Az a bizonyos 2014-es tanulmány

Az egész riadalmat egyetlen, néhány tucatnyi résztvevővel folytatott kísérlet indította el 2014-ben. (A tudományos sajtó és a kutatók is szkeptikusak az ilyen, általában „korainak” nevezett kutatásokkal szemben. Az igazán ütős bizonyíték a több tanulmányt összefoglaló, úgynevezett szisztematikus áttekintés vagy a többezer fővel folyó klinikai kísérlet).

Visszatérve a 2014-es tanulmányra, a benne résztvevő egyik csoport lefekvés előtt iPaden olvasott, a másik fizikai könyvet vett a kezébe. Az iPad-használók lassabban aludtak el, fáradtabbnak érezték magukat másnap, és kevesebb melatonint termeltek. A kutatók gyorsan kikiáltották bűnösnek az eszközből kibocsátott kék fényt.

A következtetésük gyorsan be is épült a köztudatba (amit, ennek ellenére milliók hagytak figyelmen kívül), holott maga a kísérlet messze nem volt meggyőző.

„Ez egy rendkívül félrevezető munka volt" – mondta Jamie Zeitzer, a Stanford Egyetem pszichiátria- és viselkedéstudományi professzora, aki az alvás és a fény kapcsolatát kutatja. „A tudományos módszer nem volt rossz, de rossz következtetésekhez vezetett."

Igaz, hogy a szemünk érzékeny a kék fényre

A szem mélyén van egy melanopszin nevű fehérje, amely különösen érzékeny a kék hullámhosszú fényre – és kulcsszerepet játszik a belső óránk szabályozásában. Eddig tehát stimmel az elmélet.

A gond ott van, hogy a telefonjaink egyszerűen nem elég fényesek ahhoz, hogy komoly hatást gyakoroljanak erre a rendszerre.

Zeitzer magyarázata szerint a laboratóriumi kísérletekben a résztvevőket egész nap minimális fényhatásnak teszik ki, majd erős kék fénnyel bombázzák – ez pedig természetesen drámai hatást vált ki. A valóságban viszont az okostelefonok fényereje csupán 50–80 lux körül van, miközben egy szürke, felhős napon kint is 10 000 luxot kap a szemünk, napsütéses időben pedig akár 100 000-et is.

Egy nemrégiben közzétett, 11 tanulmányt összefoglaló elemzés úgy találta, hogy a képernyők fénye legjobb esetben is mindössze körülbelül kilenc perccel tolja el az elalvás pillanatát. Nem nulla – de közel sem forgatja fel az életünket.

A telefonok, laptopok és tabletek 24 órányi kék fénykibocsátása egy másik vizsgálat szerint összesen kevesebb, mint egy perc szabadban töltött időnek felel meg.

Blue light's role in sleep is being re-evaluated. Despite melatonin suppression, 11 studies found sleep onset delays were tiny or reversed. The dials are "uncoupled," revealing other factors truly keep us from rest.

Akkor mi a valódi baj?

Zeitzer és más alvásszakértők szerint a fő probléma nem a képernyők kék fénye, hanem az, hogy modern életmódunk alapvetően megfosztja a szervezetünket a napközbeni fénykontraszttól.

„Minél több fényt kapunk napközben, annál kisebb hatása lesz az esti fénynek" – mondja Zeitzer.

A világjárvány előtti világ sokkal több természetes fényt biztosított: a reggeli ingázás, a séták, az irodai neonvilágítás mind hozzájárultak a szervezet napi ritmusának fenntartásához. Ma sokan reggeltől estig ugyanolyan mesterséges fényviszonyok közt ülnek – és a testük képtelen különbséget tenni nappal és éjszaka között.

Menjünk ki a szabadba, ha tudunk

– idézte a BBC Future magazin Håvard Kallestadot, a Norvég Műszaki és Természettudományi Egyetem alvás- és kronobiológiai kutatócsoportjának vezetőjét. Már egy 30 perces reggeli séta is valódi változást hozhat – fejtette ki.

Egy látszólag ellentmondásos tanács Zeitzertől: a home office-ban dolgozóknak érdemes napközben erős fényt használni, majd este fokozatosan csökkenteni az erejét. „A fény és a sötétség kontrasztja a kulcs" – mondja.

A tartalom a nagyobb ellenség

„Sokkal inkább az ezeken az eszközökön át fogyasztott tartalom tartja ébren az embereket, nem maga a fény" – mondja a szakértő. Az aggasztó és felkavaró hírek, a véget nem érő görgetés, az érzelmileg ingerlő tartalmak – ezek azok, amelyek valójában megakadályozzák az elalvást.

A BBC tudományos magazinjának cikke alapján a következő, tudományos alapú tanácsokat érdemes megszívelni:

Töltsünk minél több időt természetes fényben napközben – akár borús időben is

Este fokozatosan csökkentsük a fényt, és kerüljük az erős mesterséges megvilágítást

A telefon kékfény-szűrő funkciója alig segít – bár ha rendszeresen használjuk, az agy előbb-utóbb egyfajta lefekvési jelzésként kezd tekinteni a képernyőszín-váltásra

A valódi ellenség az életmódunk: a mozgásszegény, fényszegény nappalok és a tartalom, amit lefekvés előtt fogyasztunk

A kék fény tehát nem ártatlan – de közel sem akkora szörnyeteg, mint amilyennek lefestik.