Szabados Gábor: kettészakadhat a mezőny, ha drasztikusan csökkennek a labdarúgó NB I közvetítési díjai

Május 4-én, hétfőn járt le a magyar élvonalbeli labdarúgó-mérkőzések televíziós közvetítési jogainak tendere, amelyen a Magyar Labdarúgó Szövetség újraértékesíti az NB I közvetítési jogait. Eddig az M4 Sporton láthatták a nézők a meccseket, ugyanakkor nem kizárt, hogy a következő szezontól már más csatornán vagy csatornákon, esetleg streamingfelületen lehet majd követni a Ferencváros, a Győr, az Újpest és a többi klub mérkőzéseit.

Szabados Gábor szerint az eddigi jogtulajdonos, a közmédia nem fogja tudni tartani az eddigi majdnem 10 milliárd forintos ajánlatát, így várhatóan részben vagy egészben a Sport Televízióhoz kerülhet az NB I-es meccsek közvetítési joga. A sportközgazdász az InfoRádióban azt mondta, az NB I-es labdarúgóklubok gazdálkodását alapvetően meghatározzák a központi bevételek, amelyeket az MLSZ-től kapnak. Ezeknek a forrásai azok a vagyoni értékű jogok, amelyeket a klubok átruháznak az MLSZ-re, a szövetség pedig központilag értékesíti azokat. Ezek közül a legjelentősebb és a legnagyobb értékű volt eddig a televíziós közvetítési jogok értékesítése.

Kiemelte, hogy az évenkénti csaknem 10 milliárd forintos kiadás nagyon jelentős összeg volt az MTVA különböző vásárlásai között a közvetítési jogok megszerzése tekintetében. „Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a piaci érték feletti összeg volt” – jegyezte meg Szabados Gábor, aki emlékeztetett, hogy a közmédiával kötött szerződés a 2025–2026-os szezon végén kifut, és az áprilisi országgyűlési választás miatt eddig nem is tárgyaltak a hosszabbításról.

„Jó eséllyel a közmédia nem is fog most már ilyen magas értéket kifizetni, ezért nagy kérdés, hogy milyen áron tudja értékesíteni az MLSZ ezeket a jogokat”

– tette hozzá a sportközgazdász. Nem tartja valószínűnek, hogy bármelyik piaci szereplő vállalná az eddigi mintegy 10 milliárd forintos összeg kifizetését. Márpedig ha ez az összeg csökkenni fog, akkor az MLSZ ebből származó bevétele is csökken, így kevesebb pénz jut ebből a forrásból a kluboknak is – hacsak a szövetség nem pótolja ki más forrásból ezt a kieső magas összeget. Amennyiben viszont nem lesz ilyen forgatókönyv, akkor a közvetítési jogdíj visszaesése nagyon jelentős hatással lehet a klubok gazdálkodására.

Mi várhat a klubokra?

Szabados Gábor kitért arra is, hogy mennyire lesznek képesek alkalmazkodni az élvonalbeli klubok az új gazdasági környezethez. Mint fogalmazott, ez gyakorlatilag minden csapatot érint, nyilván a Ferencvárost kevésbé érzékenyen, hiszen a zöld-fehér klub jelenlegi költségvetéséhez képest a közvetítési jogdíjakból bejövő összeg nem annyira jelentős, mint más NB I-es csapatok esetében. A sportközgazdász kiemelte, hogy az FTC elsősorban a nemzetközi bevételekre alapoz, így „viszonylag könnyebben tudná menedzselni” ezt a megváltozott helyzetet.

Azt gondolja, hosszú távon arra lehet számítani, hogy az FTC mögött „egy kicsit kettészakad a mezőny”. Eddig a Ferencváros mögött nagyon kiegyensúlyozottak voltak az erőviszonyok. Természetesen vannak bizonyos költségvetési különbségek az egyes csapatok között, „de nem akkorák, hogy eddig ne lettek volna a pályán áthidalhatók”. Tulajdonképpen az évek során létrejött egy olyan NB I-es bajnokság, ahol „bárki megverhetett bárkit”.

A jelentős forráskieséssel azonban mostantól Szabados Gábor szerint

„a saját piaci bevételeknek jóval nagyobb lesz a szerepük”, ezért könnyen lehet, hogy a Ferencváros mögött már korántsem olyan kicsik lesznek a különbségek, mint eddig.

A sportközgazdász arra számít, hogy „azok a csapatok, amelyek jobban tudnak saját bevételeket helyezni a központi források mellé, előnybe kerülnek, és valószínűleg a tabellán is előrébb fognak végezni, míg azok, amelyeknek ez nem fog ilyen könnyen menni, azok hátrébb lesznek, és inkább a kiesés elkerüléséért fognak harcolni”.

Ha nem az M4 Sport, akkor mely csatorna lehet a befutó?

Az M4 Sport 2015 óta közvetíti a labdarúgó NB I-es mérkőzéseket, előtte évekig a Sport TV-n voltak láthatók a találkozók. Az AMC tulajdonában lévő csatornának nem jelentene újdonságot a projekt kezelése. Nagy Miklós, az élvonalba feljutó Vasas FC sportigazgatója az Indexnek azt nyilatkozta, hogy szerinte a kormányváltást követően a hazai futball finanszírozása várhatóan átalakul, ráadásul egyelőre bizonytalan, hogy az MLSZ központi forrásai milyen mértékben változnak meg, illetve oszlanak el.

A csakfoci.hu hétfőn azt írta, vélhetően új pályázati kiírásra lesz szükség a labdarúgó NB I közvetítési jogának elnyeréséért. A portál úgy értesült, nagy az esélye annak, hogy az első pályázat nem lesz sikeres, és másodikat kell majd kiírni új feltételekkel és szoros határidővel annak érdekében, hogy az új bajnokság kezdetére meglegyen az NB I-es bajnokság közvetítő partnere.

A csakfoci.hu is úgy tudja, hogy a Sport TV élénken érdeklődik a közvetítési jogok iránt, de a teljes csomag megvásárlását nem biztos, hogy be tudja vállalni. A jogdíj ugyanis csak az egyik tétele a kiadásoknak, ha minden mérkőzést közvetíteniük kell, akkor az a 198 bajnoki esetében több száz milliós további kiadást jelentene. Ezért kerülhet képbe az RTL is mint társpartner, de a kereskedelmi csatornának inkább a Ferencváros mérkőzéseinek közvetítése vonzó, és vélhetően a BL-meccsekhez hasonlóan a streamingfelületén adna találkozókat, vagyis azt sem lehet kizárni, hogy a Sport TV és az RTL/RTL+ közösen pályázik a labdarúgó NB I közvetítési jogáért.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó Gergő készítette.