2026. május 7. csütörtök
Nyitókép: NASA/YouTube

Álleejtős gépet tesztel a NASA – videó

A NASA szeretné annyira csendessé tenni a hangsebeség átlépésével járó hangrobbanást, amennyire csak lehet.

A NASA bemutatta legújabb fejlesztésű, X–59-es kísérleti repülőgépét, amelynek célja a szuperszonikus utazás „megszelídítése”. A X–59 úgy lépi át a hangsebességet, hogy közben nem a hagyományos, erős hangrobbanást idézi elő, hanem egy jóval halkabb, tompa dörrenést. A fejlesztés célja, hogy a jövőben gyorsabb, ugyanakkor a környezet számára kevésbé zavaró légi közlekedés váljon lehetővé – idézi a Scientific American cikkét a 24.hu.

A hangsebesség feletti repülés jelenleg komoly korlátokba ütközik, mivel a keletkező lökéshullámok hangos robbanásként érzékelhetők, ami zavarja a lakosságot, sőt, akár károkat is okozhat. Az X–59 tűhegyes kialakításával ezt a hatást próbálja minimalizálni: több mint 1500 kilométer/órás sebességgel haladna, miközben a zaj inkább egy távoli mennydörgéshez hasonlítana.

A tesztek során a gép különböző manővereket hajtott végre a kaliforniai Mojave-sivatag felett. A NASA a későbbiekben lakott területek felett is vizsgálni kívánja a technológiát az Egyesült Államokban, hogy felmérje, miként érzékelik az emberek a csökkentett zajhatást – olvasható.

Hétfőn és kedden Örményországra figyelt Európa és a fél világ: Jerevánban több mint ötven ország vezetői találkoztak az Európai Politikai Közösség nyolcadik csúcstalálkozóján, ahol több bilaterális tárgyalást is tartottak. Wagner Péter, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior elemzője az InfoRádióban elmondta: új gazdasági folyosó jön létre a Kis-Kaukázusban amerikai közreműködéssel, ami több szempontból is új helyzetet teremthet a térségben.
Annyi az új képviselő a parlamentben, hogy intenzív tanfolyamot kell szervezni nekik.
 

A Commerzbank vezetése határozottan visszautasította Andrea Orcelnek, az UniCredit vezérigazgatójának a felhívását az egyesülési tárgyalások újraindítására. Egyre élesebbnek tűnik a német bankóriás tulajdonjogáért folyó küzdelem - írja a Reuters.

Csütörtökön zivatarok és záporok teszik csapadékossá az időjárást, emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Mediator Pakistan says it is "endeavouring to convert this ceasefire into a permanent end to this war".

2026. május 7. 06:52
Olyan helyen is kifejtik hatásukat a mikroműanyagok, amit eddig figyelmen kívül hagytak a tudósok
2026. május 7. 04:20
Védőoltás jöhet a csókbetegség ellen
