Álleejtős gépet tesztel a NASA – videó

A NASA bemutatta legújabb fejlesztésű, X–59-es kísérleti repülőgépét, amelynek célja a szuperszonikus utazás „megszelídítése”. A X–59 úgy lépi át a hangsebességet, hogy közben nem a hagyományos, erős hangrobbanást idézi elő, hanem egy jóval halkabb, tompa dörrenést. A fejlesztés célja, hogy a jövőben gyorsabb, ugyanakkor a környezet számára kevésbé zavaró légi közlekedés váljon lehetővé – idézi a Scientific American cikkét a 24.hu.

A hangsebesség feletti repülés jelenleg komoly korlátokba ütközik, mivel a keletkező lökéshullámok hangos robbanásként érzékelhetők, ami zavarja a lakosságot, sőt, akár károkat is okozhat. Az X–59 tűhegyes kialakításával ezt a hatást próbálja minimalizálni: több mint 1500 kilométer/órás sebességgel haladna, miközben a zaj inkább egy távoli mennydörgéshez hasonlítana.

A tesztek során a gép különböző manővereket hajtott végre a kaliforniai Mojave-sivatag felett. A NASA a későbbiekben lakott területek felett is vizsgálni kívánja a technológiát az Egyesült Államokban, hogy felmérje, miként érzékelik az emberek a csökkentett zajhatást – olvasható.