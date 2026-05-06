Öt gyanúsított, egy fogva tartott nő – emberrablás Vas megyében

A tájékoztatás szerint május 3-án egy nőt erőszakkal beültetett egy autóba több, általa ismert személy, majd egy házba vitték, ahol fogva tartották, szabadon bocsátását pedig követeléseik teljesítésétől tették függővé. A sértett el tudott menekülni, és egy ismerősén keresztül kért segítséget – írták a közleményben.

A rendőrök a bejelentést követően rövid időn belül elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható öt embert. A Vas vármegyei Rendőr-főkapitányság az ügyben emberrablás megalapozott gyanúja miatt indított eljárást, kezdeményezték a gyanúsítottak letartóztatását.