2026. május 6. szerda Frida, Ivett
Egy részlegesen megbilincselt ember egyik keze.
Nyitókép: Getty Images/Thing Nong Nont

Öt gyanúsított, egy fogva tartott nő – emberrablás Vas megyében

Infostart / MTI

Emberrablás gyanújával vettek őrizetbe a rendőrök öt embert Vas vármegyében – közölte a rendőrség a honlapján szerdán.

A tájékoztatás szerint május 3-án egy nőt erőszakkal beültetett egy autóba több, általa ismert személy, majd egy házba vitték, ahol fogva tartották, szabadon bocsátását pedig követeléseik teljesítésétől tették függővé. A sértett el tudott menekülni, és egy ismerősén keresztül kért segítséget – írták a közleményben.

A rendőrök a bejelentést követően rövid időn belül elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható öt embert. A Vas vármegyei Rendőr-főkapitányság az ügyben emberrablás megalapozott gyanúja miatt indított eljárást, kezdeményezték a gyanúsítottak letartóztatását.

rendőrség

őrizetbe vétel

emberrablás

Visszaadható-e a látás? Szemátültetés még nincs, de a génsebészet nagyon fejlődik

Az orvostudomány már sok szervünk átültetésére képes, a szemet azonban egyelőre nem tudják átültetni, viszont magyar kutatók is dolgoznak olyan génsebészeti fejlesztéseken, amelyek millióknak adhatják vissza a látás vagy az életlátás képességét. Erről Nagy Zoltán Zsolt Széchenyi-díjas szemész professzor, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.
Május 9. az új ciklus kezdőnapja – itt a teljes menetrend, máris van egy kifogás

Szombaton alakul meg az új Országgyűlés, kétharmados többségében tiszás politikusokkal, jelentős kisebbségbe szorult Fidesz- és KDNP-frakciókkal, valamint egy 6 fős Mi Hazánk-frakcióval. Közzétették a parlamenti napirendi javaslatot is.
 

Bemutatták az új hibrid csodafegyvert az ukránok: repülőtér sem kell hozzá, és mélyen a frontvonal mögött végezhet pusztítást

Az ukrán Fire Point vállalat az isztambuli SAHA Expo 2026 kiállításon mutatta be az FP-5 "Flamingo" elnevezésű, földi indítású csapásmérő rendszerét. Az eszköz hatótávolsága állítólag eléri a 3000 kilométert. A bemutató egy NATO-tagállam egyik legjelentősebb hadiipari rendezvényén zajlott, egyértelmű üzenetet küldve a szövetség tagállamainak - közölte az Army Recognition.

Súlyos epermérgezés terjed Magyarországon? Itt az igazság, megszólalt a hatóság

Mérgező eper miatt kezdett el pánikolni a magyar internet az elmúlt napokban.

Trump warns strikes on Iran will restart at 'higher level than before' if peace deal not agreed

Iran has not officially responded to the remarks, nor has it responded to US media reports that a deal between the two countries could be close.

