A PSG a Bestia Negra, adieu tripla-álom – így látta az európai sportsajtó a müncheni mérkőzést

L'Équipe (francia): „A francia futball történetét gyakran Münchenben írják, és az Allianz Aréna pályája továbbra is a végtelen öröm forrása a PSG számára. A tavaly május 31-i, Inter elleni szenzációs diadala óta a fővárosi klub szorosan kötődik a bajor fellegvárhoz, és megérdemelt döntetlent játszott a Bayern München ellen a Bajnokok Ligája elődöntőjének szerda esti visszavágóján.” (Az első mondat nem csupán a PSG tavalyi BL-sikerére utal, 1993-ban az Olympique Marseille is Münchenben nyerte meg a bajnokok tornáját.)

Le Figaro (francia): „A Paris Saint-Germain bejutott a döntőbe! Egy rendkívül izgalmas mérkőzésen a védekezésben hősiesen küzdő párizsiaknak sokat kellett elviselniük. A második csillag (a második BL-győzelem) még soha nem volt ilyen közel.”

Le Parisien (francia): „Ők a főnökök.”

Kicker (német): „Adieu, tripla álom. A korábbi látványos sikerek ellenére az FC Bayern lemaradt a Bajnokok Ligája döntőjéről. Részben azért, mert még Vincent Kompanynak is van még hova fejlődnie. A keret azonban rengeteg lehetőséget kínál az edzőnek a jövőre nézve.Ahhoz, hogy jelentős áttörést érjen el Európában, Kompanynak nagyobb stabilitást kell elérnie a csapattal.”

Tageszeitung München (német): „A korábbi FIFA-játékvezető, Manuel Gräfe is keményen bírálta a játékvezetőt. A mérkőzés alatt a Bildnek nyilatkozva egyértelművé tette haragját: Ez az egész csak egy bohózat” – jelentette ki az 52 éves szakember. A figyelem a PSG sztárjának, João Nevesnek a saját tizenhatosán belüli kezezésére irányul. Csapattársa, Vitinha felszabadítási kísérlete után a labda Neves kinyújtott karját találta el – João Pinheiro játékvezető nem adott tizenegyest, s a VAR sem avatkozott közbe.”

Marca (spanyol): „Luis Enrique ismét megszentelt földet hoz Münchenből a PSG számára. Dembélé korai gólja növelte az előnyt az első mérkőzéshez képest – Harry Kane hosszabbításban szerzett találata túl későn érkezett a Bayern számára. A párizsiak megvédhetik címüket Arteta Arsenalja ellen.”

AS (spanyol): „A PSG a Bestia Negra!” (A spanyol futballnyelvben ez a mumus, a szinte legyőzhetetlen ellenfél szinonímája. – A szerk.)

Mundo Deportivo (spanyol): „Luis Enrique PSG-je május 30-án Mikel Arteta Arsenaljával csap össze a Bajnokok Ligája döntőjében. A budapesti Puskás Aréna ad otthont a spanyol edzők összecsapásának. Míg az első találkozó minden idők egyik legnagyobb mérkőzéseként vonult be a futballtörténelembe, a PSG és a Bayern közötti visszavágót feszültség és idegesség jellemezte."

BBC (brit): „Az elődöntő visszavágója nem volt olyan klasszikus, mint a párizsi első mérkőzés. A Bayern meg volt győződve arról, hogy büntetőt kellett volna ítélni az első félidőben, amikor Vitinha felszabadítása João Neves karját találta el a tizenhatoson belül, de a szabályok szerint nem ítélhető büntető, ha a labdát egy csapattársa lőtte rá.”

The Guardian (brit): „A Paris Saint-Germain azért csaphat össze az Arsenallal a Bajnokok Ligája döntőjében, mert céltudatosan játszott, semlegesítette a botladozó Bayern Münchent, és alig tűntek veszélyben lévőnek, miután növelte az előnyét az első mérkőzéshez képest.”

The Sun (brit): „Szóval a címvédő! A bajnokok, akiknek kielégíthetetlen étvágyuk van arra, hogy vereséget mérjenek az angolokra. Az első mérkőzésen egy kilencgólos sorozat után a Paris Saint-Germain mindent beleadott a visszavágón, és a Bayern München megalázó szerepre kényszerült.”

Corriere dello Sport (olasz): „Az első mérkőzés gólokat, látványosságot és izgalmat kínált. A visszavágó ugyanilyen jó volt, és meghozta a végső ítéletet: a Paris Saint-Germain sorozatban másodszor jutott be a Bajnokok Ligája döntőjébe. A Bayern Münchennek el kell fogadnia a vereséget az Allianz Arénában lejátszott 1-1-es döntetlen után.”

Gazzetta dello Sport (olasz): „Az eredmény igazságos, annak ellenére, hogy maga a mérkőzés 1-1-re végződött Kane 94. percben szerzett késői egyenlítő góljának köszönhetően. A címvédő teljes mértékben megérdemli második egymást követő döntős szereplését; ott az Arsenallal találkozik – és egyértelmű esélyesként lépnek pályára. (...) A Bayern nem tudott ugyanolyan stabilan védekezni, mint ellenfele. Valójában Manuel Neuernek többször is meg kellett köszönnie, hogy nem került még nagyobb hátrányba. Ezzel szemben a támadásuk lángoló tüzét a párizsiak hatékonyan eloltották.”

La Repubblica (olasz): „A PSG ismét bejutott a döntőbe – de ezúttal teljesen más játékkal. Csak egy gólt szerzett (Dembélé) és csak egyet kapott (Kane) – és utóbbit is csak a 94. percben – a Bayern München ellen, amely már 175 gólt szerzett ebben a szezonban. Luis Enrique bebizonyította, hogy az a feltételezés, miszerint nem érdekli a védekezés – vagy hogy a csapata egyszerűen képtelen rá –, teljesen téves; sőt, pontosan az ő védekezési stratégiája döntötte el végül az elődöntő visszavágóját.”

Kurier (osztrák): „Amikor kilenc gól születik egy Bajnokok Ligája-elődöntő első mérkőzésén, és az egész futballvilágot elbűvöli a látványosság és az izgalom, akkor a visszavágóra elkerülhetetlenül magasra teszik a lécet. Igen, az FC Bayern és a Paris Saint-Germain közötti második összecsapás nem hozott ugyanolyan gólfesztivált, de az Allianz Arénában lejátszott visszavágó mindenképpen szórakoztató és izgalmas volt.”