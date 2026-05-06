2026. május 6. szerda
Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára beszédet mond a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karának oklevélátadó ünnepségén a Ludovika Arénában 2019. július 6-án.
Orbán Balázs távozik az NKE tanácsadói testületének éléről

A továbbiakban oktatóként dolgozik az intézményben; a leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója ezt szerdán közölte a Facebookon.

„Nyolc évig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanácsadó Testületének elnöke lehettem. Köszönöm!” – olvasható Orbán Balázs Facebook-oldalán. Meglátása szerint az egyetemépítés az egyik legfontosabb szolgálat, a magyar állam működtetéséért felelős szakembergárda képzése pedig az egyik legfontosabb állami hivatás. Különösen egy olyan történelmi intézményben, mint a Ludovika – tette hozzá.

Posztjában két rektort, Koltay Andrást és Deli Gergelyt is méltatta, majd úgy folytatta: „A Nemzeti Közszolgálati Egyetemet ugyan érték kritikák a megalakulását követő években, mára azonban a komolyabb szakmai körökben megkérdőjelezhetetlenné vált, hogy az intézménynek helye és feladata van a magyar felsőoktatásban” – fogalmazott.

Orbán Balázs ezután rövid mérleget vont: „egyre több jelentkező, egyre magasabb ponthatárok, felépült kampusz, többszörösére emelt egyetemi finanszírozás. Saját szakkollégiumok, új kutatóközpontok, valódi nemzetközi kapcsolatrendszer. Ludovika Fesztivál (most hétvégén újra!), Közigazgatási Ösztöndíjprogram, Diplomáciai Akadémia, College of Visegrád, Nemzetek Európája Karrierprogram. Felújított szárnyépület, felépült új katasztrófavédelmi képzési központ (amelyre még ebben a nehéz ciklusban is sikerült forrásokat szerezni), megerősített bajai víztudományi bázis. John Lukacs-hagyaték, Nemeskürty István Tanárképző Kar, Türk Tanulmányok Kutatóműhely. Fantasztikus oktatók, kiváló diákok, elkötelezett és kíváncsi emberek egész armadája” – sorolta.

Orbán Viktor politikai igazgatója hétfőn hosszú értékelést tett közzé az elmúlt 16 év kormányzásáról is. Erről bővebben itt írtunk.

Május 9. az új ciklus kezdőnapja – itt a teljes menetrend, máris van egy kifogás

Szombaton alakul meg az új Országgyűlés, kétharmados többségében tiszás politikusokkal, jelentős kisebbségbe szorult Fidesz- és KDNP-frakciókkal, valamint egy 6 fős Mi Hazánk-frakcióval. Közzétették a parlamenti napirendi javaslatot is.
 

Választás 2026: Magyar Péter hamarosan Melonival egyeztet, eközben megszületett a hatalomátvétel feszes menetrendje is

Magyar Péter egy előzetesen bejelentett úton van Olaszországban, ahonnan csak csütörtök esti óráiban ér haza, így addig a kormányalakítási előkészületeket a Miniszterelnökséget vezető miniszteri posztra felkért Ruff Bálint viszi. A leendő kormányfő csütörtök délelőtt találkozik Georgia Meloni olasz miniszterelnökkel, aki természetes szövetségese lehet az Európai Unió tagállami egyeztetésein. Budapesten a listás mandátumok hétfői átvétele után a hét hátralévő részét inkább a háttérmunka jellemezheti. Szombaton alakul meg a Tisza által fölényes többséggel vezetett Parlament, és már megvan a menetrend arra, hogy néhány napon belül az államigazgatás minden központi szegmensénél lezajlódjon az átadás-átvétel.

Történelem érettségi 2026: itt vannak a nem hivatalos megoldások

Egy feladatnál két válasz is elfogadható lehet, egy másiknál pedig még a javítótanár is furcsaságot emelt ki.

