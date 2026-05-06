Orbán Balázs távozik az NKE tanácsadói testületének éléről

„Nyolc évig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanácsadó Testületének elnöke lehettem. Köszönöm!” – olvasható Orbán Balázs Facebook-oldalán. Meglátása szerint az egyetemépítés az egyik legfontosabb szolgálat, a magyar állam működtetéséért felelős szakembergárda képzése pedig az egyik legfontosabb állami hivatás. Különösen egy olyan történelmi intézményben, mint a Ludovika – tette hozzá.

Posztjában két rektort, Koltay Andrást és Deli Gergelyt is méltatta, majd úgy folytatta: „A Nemzeti Közszolgálati Egyetemet ugyan érték kritikák a megalakulását követő években, mára azonban a komolyabb szakmai körökben megkérdőjelezhetetlenné vált, hogy az intézménynek helye és feladata van a magyar felsőoktatásban” – fogalmazott.

Orbán Balázs ezután rövid mérleget vont: „egyre több jelentkező, egyre magasabb ponthatárok, felépült kampusz, többszörösére emelt egyetemi finanszírozás. Saját szakkollégiumok, új kutatóközpontok, valódi nemzetközi kapcsolatrendszer. Ludovika Fesztivál (most hétvégén újra!), Közigazgatási Ösztöndíjprogram, Diplomáciai Akadémia, College of Visegrád, Nemzetek Európája Karrierprogram. Felújított szárnyépület, felépült új katasztrófavédelmi képzési központ (amelyre még ebben a nehéz ciklusban is sikerült forrásokat szerezni), megerősített bajai víztudományi bázis. John Lukacs-hagyaték, Nemeskürty István Tanárképző Kar, Türk Tanulmányok Kutatóműhely. Fantasztikus oktatók, kiváló diákok, elkötelezett és kíváncsi emberek egész armadája” – sorolta.

