Tanulnak a tiszás képviselők

Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson, az Országgyűlés Hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb és széleskörűbb képzési programmal segíti az új képviselőket.

A parlament honlapján olvasható tájékoztató szerint az Országgyűlés Hivatalának törvényhozási igazgatósága a parlamenti ciklus kezdetén képzési programokat szervez a képviselőknek, a frakcióknak és a tisztségviselőknek, azzal a céllal, hogy a résztvevők megismerkedjenek az Országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal, valamint a mindennapi parlamenti munkát támogató informatikai és adminisztratív rendszerekkel.

A Tisza Párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most először lesz képviselő, a Fidesz és a KDNP összesen 52 fős frakcióiban 15 olyan politikus van, aki új a parlamentben, míg a Mi Hazánk 6 fős képviselőcsoportjában egyvalaki nem volt még tagja az Országgyűlésnek.

Ehhez képest az előző ciklusban 199 képviselőből kevesebb mint ötvenen voltak csak újoncok.

Az új képviselőknek tartott előadáson többek között az Országgyűlés működéséről, az ülésezési rendről, a törvényhozási folyamatról és a kormányzat ellenőrzésére szolgáló eszközökről adnak át ismereteket.

Emellett az őszi ülésszak kezdetéig központi támogató csoportot is működtetnek majd, amelynek célja, hogy a képviselők munkájához szükséges adatokat a legrövidebb időn belül és a leghatékonyabban tudják átadni.

Az Országgyűlés Hivatalának munkatársai ülésnapokon az ülésterem mellett működő információs pultnál nyújtanak majd segítséget a képviselőknek és a frakciók munkatársainak.

Külön képzési programban mutatják be az indítványok benyújtására szolgáló elektronikus irományszerkesztő rendszert, amellyel a képviselők törvényjavaslatot, módosító javaslatot és egyéb indítványokat nyújthatnak be, valamint előadáson vehetnek részt a bizottsági elnökök, a parlamenti alelnökök és a jegyzők is, hogy áttekintsék a tisztségükkel járó feladatokat.