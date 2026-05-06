ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.97
usd:
304.52
bux:
135899.33
2026. május 6. szerda Frida, Ivett
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az április 12-i országgyûlési választáson országos listáról mandátumot szerzett Tisza párti képviselõk megbízólevelük átvételén, az elsõ sorban jobbról Orbán Anita, a Tisza-kormány leendõ külügyminisztere, miniszterelnök-helyettese, a második sorban Bujdosó Andrea, a párt leendõ parlamenti frakcióvezetõje (b) az Országház Kupolatermében 2026. május 4-én. Ezen a napon vették át megbízólevelüket a nemzetiségi szószólók is. Az országgyûlési választás jogerõs végeredménye szerint a Tisza Párt 45, a Fidesz-KDNP pártszövetség 42, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 listás mandátumot szerzett.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Tanulnak a tiszás képviselők

Infostart

Annyi az új képviselő a parlamentben, hogy intenzív tanfolyamot kell szervezni nekik.

Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson, az Országgyűlés Hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb és széleskörűbb képzési programmal segíti az új képviselőket.

A parlament honlapján olvasható tájékoztató szerint az Országgyűlés Hivatalának törvényhozási igazgatósága a parlamenti ciklus kezdetén képzési programokat szervez a képviselőknek, a frakcióknak és a tisztségviselőknek, azzal a céllal, hogy a résztvevők megismerkedjenek az Országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal, valamint a mindennapi parlamenti munkát támogató informatikai és adminisztratív rendszerekkel.

A Tisza Párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most először lesz képviselő, a Fidesz és a KDNP összesen 52 fős frakcióiban 15 olyan politikus van, aki új a parlamentben, míg a Mi Hazánk 6 fős képviselőcsoportjában egyvalaki nem volt még tagja az Országgyűlésnek.

Ehhez képest az előző ciklusban 199 képviselőből kevesebb mint ötvenen voltak csak újoncok.

Az új képviselőknek tartott előadáson többek között az Országgyűlés működéséről, az ülésezési rendről, a törvényhozási folyamatról és a kormányzat ellenőrzésére szolgáló eszközökről adnak át ismereteket.

Emellett az őszi ülésszak kezdetéig központi támogató csoportot is működtetnek majd, amelynek célja, hogy a képviselők munkájához szükséges adatokat a legrövidebb időn belül és a leghatékonyabban tudják átadni.

Az Országgyűlés Hivatalának munkatársai ülésnapokon az ülésterem mellett működő információs pultnál nyújtanak majd segítséget a képviselőknek és a frakciók munkatársainak.

Külön képzési programban mutatják be az indítványok benyújtására szolgáló elektronikus irományszerkesztő rendszert, amellyel a képviselők törvényjavaslatot, módosító javaslatot és egyéb indítványokat nyújthatnak be, valamint előadáson vehetnek részt a bizottsági elnökök, a parlamenti alelnökök és a jegyzők is, hogy áttekintsék a tisztségükkel járó feladatokat.

Kezdőlap    Belföld    Tanulnak a tiszás képviselők

országgyűlés

képzés

országgyűlés hivatala

képviselők

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tanulnak a tiszás képviselők

Tanulnak a tiszás képviselők

Annyi az új képviselő a parlamentben, hogy intenzív tanfolyamot kell szervezni nekik.
 

Benyújtották az Országgyűlésnek a választás hivatalos értékelését

Május 9. az új ciklus kezdőnapja – itt a teljes menetrend, máris van egy kifogás

Gulyás Gergely: mindenkit meg fogunk védeni, akit alaptalanul rágalmaznak

Tarr Zoltán: most kivételes lehetőség áll Magyarország előtt

Vitézy Dávid: véget kell vetni a vizuális környezetszennyezésnek

Fodor Gábor: Magyar Péter első lépései döntően jók voltak, de vannak vitathatóak is

Karácsony Gergely is megszólalt a Balásy Gyula-ügy kapcsán

Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai az ÁSZ honlapján

VIDEÓ
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.07. csütörtök, 18:00
Molnár Judit
a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Befuccsolt Zelenszkij tűzszünete, de Putyin sem reménykedhet sok jóban – Híreink percről percre az orosz-ukrán frontról szerdán

Befuccsolt Zelenszkij tűzszünete, de Putyin sem reménykedhet sok jóban – Híreink percről percre az orosz-ukrán frontról szerdán

Volodimir Zelenszkij tegnap elítélte Oroszország ukrán városok elleni "teljes mértékben cinikus terrortámadásait", amelyekre az ukrán elnök által mától kihirdetett győzelem napi tűzszünet előtt közvetlenül került sor. A Zaporizzsja elleni orosz csapásokban 12 személy, míg a donyecki Kramatorszkban öten haltak meg, és több tucat sérültről tudni. "Este az orosz gazemberek támadást mértek Dnyipróra is. Eddigi jelentések szerint négy ember halt meg" - tette hozzá az ukrán elnök. Mindeközben az Oroszország által annektált Krím félszigeten kedd este öt ember meghalt ukrán dróntámadásban. Ukrán beszámolók szerint Moszkva már az első percekben megsértette Zelenszkij mára kihirdetett egyoldalú tűzszünetét, ezért az ukrán elnök válaszlépést helyezett kilátásba. A Kreml szerint nemcsak ők, hanem Ukrajna sem tartotta tiszteletben a tűzszünetet. Vlagyimir Putyin orosz elnök – még Zelenszkij előtt – május 8-9-ére hirdetett fegyvernyugvást a győzelem napi ünnepségek alkalmából, a mai orosz csapások fényében azonban Kijev jelezte: nem látja értelmét annak, hogy betartsa a Kreml által javasolt fegyverszünetet. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Igazi hazai slágertermék érkezik Lidlbe: óriási roham várható a tavaszi kedvencért

Igazi hazai slágertermék érkezik Lidlbe: óriási roham várható a tavaszi kedvencért

Holnaptól elérhetőek a Lidl Magyarország üzlethálózatában az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet magyar tájfajta, öko paradicsompalántái.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US says it has attacked Iranian-flagged ship as Israel launches air strike on Beirut

US says it has attacked Iranian-flagged ship as Israel launches air strike on Beirut

The Israeli strike, which Prime Minister Benjamin Netanyahu said targeted a senior Hezbollah commander, is the first to hit Beirut's suburbs since the April ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 6. 20:28
Látványos az átrendeződés, két évszak viszi el már az év kétharmadát
2026. május 6. 18:33
Benyújtották az Országgyűlésnek a választás hivatalos értékelését
×
×