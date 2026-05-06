Electric car concept running on the road. elektromos autók akkumulátor töltöttség
Nyitókép: Jae Young Ju/Getty Images

Így előzte meg Kína a Nyugatot a saját játékában

Vendégszerző

Az elektromos autók térnyerése nem spontán innováció, hanem tudatos stratégia eredménye. Kína pár évtized alatt felépített egy teljes ökoszisztémát, amelyben a finanszírozás, a technológia és a piac egy irányba mutat. A nyugati gyártók eközben későn reagáltak egy már zajló forradalomra. Az autóipar így a 21. század egyik legfontosabb geopolitikai csataterévé vált.

Az autó a 20. század olaja volt. Nemcsak közlekedési eszköz, hanem ipari hatalom, geopolitikai befolyás és a társadalmi mobilitás eszköze egyszerre. A 21. század elején azonban csendben átalakult a játszma. Az elektromos jármű nem egyszerűen új technológia lett, hanem egy új világrend alapköve. És miközben a nyugati autógyártók az utolsó belső égésű motorokat finomították, Kína már egy másik pályán kezdett futni.

Amikor az állam piacot teremt

A sztori nem a Tesla sikertörténetével kezdődik, hanem egy felismeréssel Pekingben. A kínai vezetés a 2000-es évek végére pontosan látta, hogy a hagyományos autóiparban nincs esélye utolérni a német, japán vagy amerikai cégeket. A belső égésű motorok mögött évtizedes, sőt évszázados fejlesztések álltak. Ezt nem lehetett belátható időn belül behozni. Az elektromos autó viszont más volt. Egy technológiai újdonság, ahol mindenki közel nulláról indult.

A válasz nem pusztán gazdasági, hanem stratégiai volt.

2009 után elindult a New Energy Vehicle program, amely néhány év alatt a világ legnagyobb iparpolitikai kísérletévé vált.

Egyes években akár 60 ezer jüanos állami támogatás járt egyetlen elektromos autó után, és ehhez gyakran ugyanekkora helyi támogatás is társult. A vásárláskor fizetendő adót, amely normál esetben az ár mintegy 10 százalékát is kiteszi, nullára csökkentették. Ráadásul Pekingben vagy Sanghajban egy elektromos autóhoz azonnal járt rendszám, míg a hagyományos autók tulajdonosai évekig vártak egyre.

Amikor az állam versenyt szervez

Ez a politika azonban csak a felszín volt. A mélyben egy sokkal komplexebb rendszer működött, amelyben az állam egyszerre finanszírozott, szabályozott és versenyeztetett. Az állami bankok olcsó hitelt biztosítottak, a helyi önkormányzatok ipari parkokat és ingyen földet ajánlottak, miközben az infrastruktúra, azaz a több millió töltőpont előbb készült el, mint ahogyan a kereslet kialakult volna.

Ebben a rendszerben születtek meg azok a vállalatok, amelyek ma a globális autóipar új erőközpontjait alkotják. De ezek a cégek nem egyformák, sőt, mintha öt különböző stratégiai utat képviselnének ugyanazon a geopolitikai sakktáblán.

A vertikális bajnok

A BYD története talán a leginkább ikonikus. A cég 1995-ben nem autógyártóként, hanem akkumulátor-gyártóként indult, és hamar beszállítója lett olyan cégeknek, mint a Nokia vagy a Motorola. Ez a kezdet nemcsak tőkét, hanem egy kritikus felismerést is adott, azt , hogy az elektromos autó legdrágább és legfontosabb komponense az akkumulátor. És a BYD ezen kulcsalkatrész köré épített fel egy rendszert.

Ma a BYD gyakorlatilag mindent maga gyárt. Akkumulátort, motort, elektronikát, szoftvert. A Blade Battery technológiája egyszerre olcsóbb és biztonságosabb, mint sok versenytársé, és lehetővé tette, hogy a cég olyan árszinteken kínálhasson elektromos autókat, ahol mások veszteséget termelnének. 2022-ben a BYD teljesen felhagyott a belső égésű motorokkal, és ezzel nemcsak követője, hanem formálója lett az iparágnak.

A bevásárló

A Geely egészen más utat választott. Amikor 2010-ben megvásárolta a Volvót a Fordtól, sokan ezt kétségbeesett lépésnek tartották. Valójában azonban egy stratégiai ugrásnak lehettünk a szemtanúi. A cég a technológiai lemaradást nem ledolgozni próbálta, hanem egyszerűen megvásárolta. A Volvo révén a Geely hozzáfért fejlett platformokhoz, biztonsági technológiákhoz és egy globális márkához, amelyet később olyan projektekben kamatoztatott, mint a Polestar.

A jótanuló

A SAIC, Kína legnagyobb állami autógyártója egy harmadik modellt képvisel. Évtizedeken keresztül a Volkswagen és a General Motors partnereként működött, és sokáig úgy tűnt, hogy örökre a külföldi technológia árnyékában marad. A valóságban azonban ezek a joint venture-k egyfajta ipari iskolaként működtek, ahol a kínai mérnökök és menedzserek megtanulták a modern autógyártás minden részletét.

Amikor a SAIC megvásárolta a brit MG márkát, ez a tudás hirtelen globális stratégiává vált. Az MG ma Európában az egyik leggyorsabban növekvő elektromos márka, miközben a háttérben kínai gyártási költségek és állami támogatások állnak. Ez a kombináció (nyugati márka keleti költségstruktúrával) új típusú versenyt teremt.

A piacteremtő

A Chery talán a legcsendesebb szereplő, de egyben az egyik legtanulságosabb is. Már a 2000-es évek közepén megjelent Latin-Amerikában, Afrikában és a Közel-Keleten, amikor a legtöbb kínai cég még a hazai piacon küzdött. Stratégiája egyszerű volt, ott növekedni, ahol a nyugati cégek nem voltak jelen, és ahol az ár fontosabb, mint a márka.

Ez az exportorientált modell hosszú ideig alacsony presztízst jelentett, de idővel hatalmas előnnyé vált. A Chery ma több mint 80 országban van jelen, és olyan piacokon épített ki dominanciát, ahol a verseny sokkal kevésbé éles, mint Európában vagy az Egyesült Államokban. Ez a perifériáról induló globalizáció teljesen új logikát hozott az autóiparba.

Az állam gyermeke

A Changan ezzel szemben a klasszikus állami út példája. Katonai-ipari gyökerekkel rendelkezik, és évtizedeken keresztül a Ford és a Mazda partnereként működött. Bár kevésbé látványos, mint a BYD vagy a Geely, a cég fokozatosan építette ki saját képességeit, miközben stabil finanszírozást és politikai támogatást élvezett.

Túlkapacitással a növekedésért

Ami igazán érdekes, az az, hogy ezek a cégek nem egymás ellenében, hanem egy közös rendszer részeként fejlődtek. A kínai piac az elmúlt évtizedben egyfajta ipari laboratóriummá vált, ahol több száz startup és hagyományos gyártó versenyzett egymással. Az eredmény nemcsak innováció, hanem túlkapacitás is lett. A becslések szerint az EV-gyártási kapacitás jóval meghaladja a keresletet.

Nyugati szemmel ez irracionálisnak tűnik, Kínai szemmel azonban ez a stratégia része. A túlkapacitás árháborút indít, az árháború pedig kiszűri a gyenge szereplőket és felgyorsítja a tanulási görbét. Az olcsó hitel, amelyet az állami bankok biztosítanak lehetővé teszi, hogy a cégek hosszú ideig alacsony profit mellett működjenek, miközben méretgazdaságosságot építenek.

Iparból geopolitikai fegyver

Ebben az értelemben az elektromos autó nem csupán termék, hanem geopolitikai eszköz. Az akkumulátorokhoz szükséges nyersanyagok feldolgozásának jelentős része Kínában történik, és a globális akkumulátorgyártás több mint fele kínai kézben van. Aki ezt az ellátási láncot uralja, az nemcsak autókat gyárt, hanem a jövő mobilitását szabályozza.

A globális térkép ennek megfelelően alakul át. A kínai cégek nem egyetlen fronton támadnak. A BYD árversenyt indít Európában, a Geely prémium márkákkal jelenik meg, a SAIC az MG révén hódít, a Chery a fejlődő világot uralja, a Changan pedig csendben építkezik. Ez nem egyetlen stratégia, hanem egy többfrontos offenzíva.

Fodrozódó geopolitikai hullámok

A reakció már látható. Európában és az Egyesült Államokban egyre erősödnek a vámok és a szabályozási korlátok, miközben a politikai diskurzusban az elektromos autó egyre inkább nemzetbiztonsági kérdéssé válik. Az ipari verseny így fokozatosan geopolitikai konfliktussá alakul.

A kérdés már nem az, hogy Kína sikeres lesz-e ebben az iparágban. Az már megtörtént. A valódi kérdés az, hogy a világ többi része képes-e alkalmazkodni ehhez az új logikához, ahol az iparpolitika, a pénzügyi rendszer és a technológia egyetlen, nehezen szétválasztható egységet alkot.

Mert ami ma az autóiparban történik, az valójában egy sokkal nagyobb történet része. Nem egyszerűen arról szól, hogy ki gyárt jobb autót, hanem arról, hogy ki képes új szabályokat írni egy egész iparág számára. És ebben a játszmában Kína már nem felzárkózik, hanem diktálja a tempót.

A szerző Sebestyén Géza, a BCE egyetemi docense, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője

Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke benyújtotta az április 12-i országgyűlési választásokkal kapcsolatos beszámolóját az Országgyűlésnek.
 

Az iráni helyzet továbbra is jelentősen meghatározza a hangulatot a nemzetközi piacokon, Ázsiában széles körű emelkedést lehetett látni, miután Donald Trump bejelentette, hogy egy időre felfüggesztik a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók kíséretét, miután érdemi előrelépés történt az Iránnal való tárgyalásokban. Nemzetközi sajótforrások is arról számoltak be, hogy közel lehet a megállapodás, ami újabb lökést adott a piacoknak. A deeszkalációra utaló jelek miatt zuhan az olajár, a tőzsdék pedig kilőttek, Európában komoly rali látható, de az USA-ban is emelkedik a részvénypiac.

A hazai kortárs festészet legértékesebb nemzetközi sztárjai lesznek a Virág Judit Galéria május 19-i aukciójának főszereplői.

US Central Command says it disabled the Iranian-flagged oil tanker in the Gulf of Oman as the US continues its blockade of Iranian ports.

