2026. május 6. szerda Frida, Ivett
Tarr Zoltán, a Tisza párt alelnöke és európai parlamenti képviselõje beszédet mond a párt Szent István nyomában címû pannonhalmi ünnepségén 2025. augusztus 20-án.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Tarr Zoltán: most kivételes lehetőség áll Magyarország előtt

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter a Facebook-oldalán köszöntötte a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) újonnan megválasztott elnökét, Pósfai Mihályt, akinek munkájához és az akadémia független működéséhez minden támogatást meg fog adni az új kormány.

A leendő miniszter kiemelte, európai parlamenti képviselőként az elmúlt években az egyik legfontosabb küldetésének tekintette, hogy felszólaljon és küzdjön a magyar kutatói szabadságért, „amelyet méltatlan támadások értek a bukott magyar kormány részéről”.

Az április 12-i rendszerváltással a magyar tudomány és az akadémiai szféra végérvényesen kiszabadult a pártpolitika fogságából – tette hozzá.

„Most kivételes lehetőség áll Magyarország előtt” – hangsúlyozta, kiemelve, hogy esély van arra, hogy a hazai tudományos élet a reneszánszát élje.

Széchenyi István szellemiségéhez visszatérve a cél nem lehet kevesebb, mint hogy „a magyar elme, a magyar kutatók teljesítménye és hazánk tudományos élete ismét az őt megillető helyre kerüljön, és újra világhírűvé váljon” – fogalmazott Tarr Zoltán. Hozzátette, a tehetségünk és a tudásunk megvan hozzá, mostantól pedig a szabadságunk is adott.

„Ehhez a nemes, korszakos és embert próbáló feladathoz, a magyar tudományos élet felvirágoztatásához kívánok Pósfai Mihály elnök úrnak sok sikert, bölcsességet és kitartást! Felkért kulturális és társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterként, valamint a tudomány szabadságának elkötelezett híveként biztosíthatom az Elnök urat: munkájához és a Magyar Tudományos Akadémia független működéséhez minden támogatást meg fogunk adni” – olvasható a bejegyzésben.

magyar tudományos akadémia

tarr zoltán

pósfai mihály

A békét is túlélheti az iráni rezsim?
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament?
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt?
 
Pósfai Mihály
Széchenyi-díjas geológus, az MTA új elnöke
Választás 2026: Magyar Péter bejelentette mikor egyeztet Melonival

Magyar Péter egy előzetesen bejelentett úton van Olaszországban, ahonnan csak csütörtök esti óráiban ér haza, így addig a kormányalakítási előkészületeket a Miniszterelnökséget vezető miniszteri posztra felkért Ruff Bálint viszi. A leendő kormányfő csütörtök délelőtt találkozik Georgia Meloni olasz miniszterelnökkel, aki természetes szövetségese lehet az Európai Unió tagállami egyeztetésein. Budapesten a listás mandátumok hétfői ceremoniális átvétele után a hét hátralévő részét inkább a háttérmunka jellemezheti, mielőtt szombaton megalakul a Tisza által fölényes többséggel vezetett Parlament.

Történelem érettségi 2026: A szaktanár elárulta, melyik feladat foghatott ki a diákokon

A tanár szerint a kommunizmus szinte biztos pont volt, de a 19. századi eszméknél és egy karikatúránál már sokan elbizonytalanodhattak

Canaries' leader opposes plan to let virus-hit ship dock, as three patients evacuated to Netherlands

"I cannot allow [the boat] to enter the Canaries," says Fernando Clavijo - he is seeking an urgent meeting with the Spanish government in Madrid.

2026. május 6. 12:26
Karácsony Gergely is megszólalt a Balásy Gyula-ügy kapcsán
2026. május 6. 11:40
Alaptörvény-ellenesek az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes részei
