Tarr Zoltán: most kivételes lehetőség áll Magyarország előtt

A leendő miniszter kiemelte, európai parlamenti képviselőként az elmúlt években az egyik legfontosabb küldetésének tekintette, hogy felszólaljon és küzdjön a magyar kutatói szabadságért, „amelyet méltatlan támadások értek a bukott magyar kormány részéről”.

Az április 12-i rendszerváltással a magyar tudomány és az akadémiai szféra végérvényesen kiszabadult a pártpolitika fogságából – tette hozzá.

„Most kivételes lehetőség áll Magyarország előtt” – hangsúlyozta, kiemelve, hogy esély van arra, hogy a hazai tudományos élet a reneszánszát élje.

Széchenyi István szellemiségéhez visszatérve a cél nem lehet kevesebb, mint hogy „a magyar elme, a magyar kutatók teljesítménye és hazánk tudományos élete ismét az őt megillető helyre kerüljön, és újra világhírűvé váljon” – fogalmazott Tarr Zoltán. Hozzátette, a tehetségünk és a tudásunk megvan hozzá, mostantól pedig a szabadságunk is adott.

„Ehhez a nemes, korszakos és embert próbáló feladathoz, a magyar tudományos élet felvirágoztatásához kívánok Pósfai Mihály elnök úrnak sok sikert, bölcsességet és kitartást! Felkért kulturális és társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterként, valamint a tudomány szabadságának elkötelezett híveként biztosíthatom az Elnök urat: munkájához és a Magyar Tudományos Akadémia független működéséhez minden támogatást meg fogunk adni” – olvasható a bejegyzésben.